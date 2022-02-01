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8 советов, как заработать в Интернете на своих увлечениях
Сегодня Интернет предлагает разные возможности для зарабатывания денег, в том числе и на своём хобби. Но только не все ими могут воспользоваться, потому что не знают, как правильно это сделать. Прежде всего, нужно начать с покупки камеры, программы для редактирования видео и умения ими пользоваться. К этому добавить ещё пару-тройку составляющих и наши советы, как заработать в Интернете на своих увлечениях – и успех начатого дела обеспечен.
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8 советов по зарабатыванию в Интернете с помощью хобби
- Верить в себя. Любое сомнение – это помеха в достижении поставленной цели. Поэтому нужно смело рекламировать своё хобби, как на сайтах, где каждый желающий может продвинуть собственное увлечение, так и через знакомых, которые выставят фото, например, с вязаным вами свитером или же вашей картиной на своей странице, привлекая к себе других потенциальных покупателей.
- Расставить правильно приоритеты. В первую очередь нужно думать не о получении дохода, а о полезности, интересности и искренности предлагаемого контента. Хорошо бы дать возможность своей аудитории повод повеселиться, взволноваться, а также задуматься. Тогда им захочется вернуться на данную платформу.
- Организация мероприятий. Важно организовывать различные мероприятия в онлайн или прямом эфире. Всё зависит от возможностей, но желательно начать с бесплатного контента. Таким образом проще привлечь новых пользователей. Можно обратиться к аудитории энтузиастов, желающих попробовать предлагаемый курс или продукцию, чтобы они после привлекли более широкую аудиторию.
- Запуск реальных и виртуальных продуктов. Также нужно развивать линейку мерчендайзинга, которая ещё больше вовлечёт и удержит пользователей, прошедших курсы.
- Создание сообщества. В нём пользователи смогут свободно обмениваться мнениями и опытом, а также делиться ценным контентом, относящимся к предлагаемому им занятию – йога, пилатес, фитнес, рисование и другое. Обязательно следить за тем, что там пишут. Так как хейтеры могут сделать своё дело, внося сомнения и тем самым уменьшая количество пользователей, желающих воспользоваться предлагаемыми услугами.
- Слушать свою аудиторию. Очень важен не только анализ показателей посещаемости вашего блога или сайта, но и отзывы, комментарии и критика его пользователей. Голос сообщества поможет сделать качественный контент.
- Отвечать на вопросы. Поскольку это онлайн-продукция, то у людей могут возникать вопросы о ней, на которые нужно обязательно отвечать. Так можно будет поднять продажу. Кстати, прекрасная идея создать структурированные модули часто задаваемых вопросов, чтобы не повторяться по несколько раз.
- Программа лояльности увеличивает продажи. Создание заманчивых предложений, бесплатные уроки, специально разработанные пакеты услуг по фиксированной цене – двигатель торговли. Например, можно запустить бесплатные мини-курсы для тестирования продукта, а потом предложить его продажу.
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Используя эти 8 советов, как заработать в Интернете на своих увлечениях, можно добиться большого успеха в том, что приносит не только доход, но и удовольствие.
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