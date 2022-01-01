Гороскоп, в какой день можно найти любовь в 2022 году каждому знаку Зодиака

Любовь – это одна из самых мощных позитивных энергий в мире, поэтому каждый хочет знать, когда произойдёт встреча со второй половинкой. Гороскоп подскажет, в какой день можно найти любовь в 2022 году каждому знаку Зодиака, чтобы наверняка быть готовым к данному событию.

Когда можно встретить свою любовь?

Овен. Венера, которая будет двигаться через Водолея, поспособствует, чтобы встреча со второй половинкой произошла в середине февраля. День Влюблённых – 14 февраля – идеальное время для признания в своих чувствах. Они будут взаимны. Вторая важная дата – 12 апреля, когда Юпитер соединится с Нептуном. Эти две планеты поспособствуют, чтобы переход от разговоров к действиям произошёл как можно быстрее. Есть вероятность, что именно в этот день Овен не только познакомится с любовью всей своей жизни, но и тут же решит создать с ней семью. А 30 октября всё произойдёт с точностью до наоборот – настойчивость нового знакомого будет настолько притягательна, что ему просто невозможно отказать. Романтическое свидание перерастёт в крепкую семью. Телец. 29 апреля все тревоги исчезнут, сердце будет открыто к любви, и она обязательно постучится в дом. Притом произойдёт это в прямом смысле слова – вторая половинка ошибётся номером квартиры или же станет искать соседей. Вторая встреча с важным человеком произойдёт 8 октября. В этот весёлый день, когда Плутон вступит в свои права, появится прекрасное чувство лёгкости и желание перемен в личной жизни. И звёзды постараются угодить представителям этого созвездия – любовь ворвётся в их размеренность и стабильность. Третий шанс встретить судьбу будет дан в конце года – 31 декабря. Новогодняя ночь – время волшебства и исполнения задуманного. Близнецы. Не нужно строить планов, в том числе и на личную жизнь. Всё произойдёт неожиданно, 17 февраля, когда Юпитер образует секстиль с загадочным Ураном. Нужно воспользоваться этим в своих целях. Вторая половинка появится вдруг и ниоткуда. 12 апреля романтичный Юпитер образует соединение с влиятельным Нептуном, и Близнецы смогут привлечь поклонника из своего профессионального круга или же из социальной сети. Деловая беседа перерастёт в большие чувства. И 3 мая они могут стать началом крепких и долгих отношений. Кстати, если до этой даты представители этого знака не встретят свою судьбу, то именно сегодня это произойдёт. Близнецы влюбятся безрассудно и навсегда. Никто и ничто не сможет помешать им в этом. Преграды даже, напротив, подстегнут их к действиям. Рак. Скорпион в Луне 16 мая сотворит огромное чудо – представители этого знака поверят в любовь. Такая же волшебная дата ожидается и 8 ноября. Но, в отличие от первой даты, когда Раки сразу поймут, что с ними происходит – чувства окутают их душу бесповоротно и навсегда - у них появится возможность сопротивляться, чем они обязательно воспользуются. Но в итоге не смогут убежать от своей судьбы – она станет их преследовать. Встречи будут происходить неожиданно в течение всего дня. 23 августа – прекрасная дата для знакомства с любимым человеком, который, как потом окажется, был всегда рядом – коллега этажом ниже, продавец в магазине, встречающийся каждый день, или же родственник подруги. Лев. Этот знак обожает покорять и удивлять. Именно так и начнётся их утро 18 марта, когда Уран, управляющий любовью, настроит на нужный лад. В этот день многие обратят внимание на яркость Льва, но только вторая половинка подойдёт и начнёт разговор. Именно эта смелость и покорит львиное сердце. 22 июля – вторая дата, когда Лев будет излучать магическую энергию, очаровывающую окружающих. Предложений провести романтический вечер будет множество, но ни одно из них не станет началом серьёзных отношений. Буквально за пару часов до полуночи обстоятельства сложатся таким образом, что судьба сама постучится ко Льву. 24 ноября Уран начнёт движение в обратном направлении, благодаря чему все неприятности отойдут. Любовь вспыхнет вдруг и навсегда. Дева. Готовность этого знака к переменам нулевая, но 12 апреля управляющий домашним хозяйством Юпитер соединится с любвеобильным Нептуном. Поломка бытовой техники может превратиться в главную встречу… со второй половинкой. Уже к середине лета всё может перерасти в брак. Необычное поведение для Дев, привыкших всё планировать. Но в этом году с ними будут происходить непредсказуемые вещи. Так 9 сентября одинокие представители данного зодиакального созвездия решатся оторваться от дивана и выйти в свет, где и познакомятся со своей любовью. Однако самое большое чудо свершится 1 декабря – вторая половинка упадёт прямо под ноги. Благодарить за это нужно Сатурн в Рыбах и гололёд. Весы. Разговор о деньгах 3 мая, когда Юпитер, управляющий коммуникабельностью, образует секстиль с Плутоном, ответственным за финансы, который вдруг сменит направление на любовное. Собеседник будет настойчив, а Весы – покладисты. Это и станет началом большой любви. А вот день 28 июля начнётся с романтики – кто-то сделает комплимент, кто-то – вдруг обнимет, но будет и тот, кто признается в своих чувствах. Такое признание немного шокирует Весы, однако виду они не подадут – ответят взаимностью. Третья любовная дата – 30 октября, когда Марс вступит в свои права и придаст представителям этого зодиакального созвездия уверенности, которой им так не хватает для того, чтобы рассказать о своей любви. Есть большая вероятность, что сегодняшний день закончится обсуждением совместных планов на будущее. Скорпион. Венера, управляющая любовью, обещает множество дат, когда Скорпион сможет встретить свою вторую половинку. Но только 2 февраля представители этого знака Зодиака обратят внимание на так часто встречающегося им человека – в магазине, в метро или же просто на улице. Именно в этот день они даже решатся заговорить с ним. Второй раз такой волшебный день будет 17 июля, когда Скорпион наберётся мужества и выйдет из зоны комфорта, чтобы рискнуть подойти к симпатичному коллеге, пришедшему сегодня на работу. Будут ещё две даты, когда на помощь придёт Плутон. Он как раз и поспособствует встрече со второй половинкой 4 октября и 12 ноября. Правда, она будет несвободна. Придётся побороться за то, чтобы быть вместе. Стрелец. Этим знаком управляет Меркурий, который и поможет ему встретить свою вторую половинку. Произойдёт это 16 февраля, 3 июня и 2 октября. Именно в эти даты прямо с утра всё будет складываться не так, как планировалось ранее. Появится чувство какой-то неопределённости и ощущение, что всё вот-вот рухнет. И только к вечеру всё встанет на свои места. Жизнь окрасится в радужные цвета, ведь человек, который вдруг появится из ниоткуда, подарит надежду на светлое будущее, где будет любовь, уважение и взаимопонимание. Также Меркурий даст один шанс 31 декабря, но Стрелец может его упустить, занимаясь подготовкой к Новому году. Козерог. Звёзды решили, что этому знаку хватит работать, пора подумать и о личной жизни, поэтому он сможет встретить свою судьбу 30 апреля, 16 мая, 28 июня, 25 октября, 9 ноября и 3 декабря. И если в первые даты Козерога будет удивлять, что на его пути встречаются такие интересные и симпатичные собеседники в общественном транспорте, в очереди в магазине или же просто в лифте, то после к нему придёт осознание, что всё это неспроста. И есть большая вероятность, что именно осенью он решит пригласить нового знакомого на прогулку или же просто посидеть в кафе. Ну а там уже всё закрутится и завертится – любовные отношения будут развиваться так стремительно, что Козерог даже не поверит, что с ним может такое произойти. Водолей. Первая дата, когда он может встретить свою судьбу – 8 марта, когда в планах будет посидеть дома в одиночестве. Но обстоятельства сложатся таким образом, что придётся срочно оказаться в одном важном месте, где и произойдёт встреча, изменившая всю жизнь. Следующий раз шанс найти любовь всей жизни будет 14 июня, когда ничто не будет предвещать интересных и судьбоносных событий. Но опять же стечение обстоятельств всё поменяет – жизнь уже не будет прежней. В третий раз в 2022 году встретить свою вторую половинку представится возможность только 20 декабря. Любовь вспыхнет вдруг и продлится всю жизнь. Рыбы. Этому знаку Зодиака благоприятствовать в 2022 году станет Нептун, который поможет им встретить свою любовь 30 января, 15 марта, 17 ноября и 18 декабря. В эти даты Рыб будет тянуть общаться со всеми подряд, заводя новые знакомства. Именно тогда и произойдёт встреча со своей второй половинкой при оригинальных обстоятельствах. Представителей этого знака словно стрелой пронзит, и Амуры запорхают при виде любви всей жизни. Главное, не растеряться и не начать болтать без умолку или же замолчать так, что слово невозможно вытянуть. Так завязать отношения будет очень сложно.

Узнав прогноз и изучив гороскоп, в какой день можно найти любовь в 2022 году каждому знаку Зодиака, можно подготовиться к главной встрече, чтобы не растеряться и правильно себя вести.