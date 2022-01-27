Как сшить шторы на ленте своими руками? Пошаговая инструкция с фото

Как сшить шторы на ленте своими руками? Это совсем не сложно: нужно купить понравившуюся ткань, выкроить из неё один или два прямоугольника, обработать все края на швейной машинке и нашить шторную ленту для подвешивания. При этом, «кустарный» способ обновления интерьера гарантирует вам несколько выгод: вы экономите деньги (ведь пошив штор в ателье стоит недёшево), можете выбрать полотно для штор с каким угодно рисунком, а ещё, вы имеете возможность создать занавески именной такой длины и ширины, которая подойдёт для вашего окна.

Как сшить шторы, простой мастер-класс

Материалы и инструменты для двух штор:

Льняная (или другая плотная) ткань для штор – 5 м

Шторная лента – 4 м

Портняжные булавки

Ножницы для ткани

Нитки для обработки краёв штор (под цвет ткани)

Ненужные нитки для ручного намётывания

Швейная машинка с обычной лапкой и простым прямым швом

Пошаговая инструкция по изготовлению штор на ленте своими руками

1. Отмерьте нужную вам длину полотен и выкроите два прямоугольника для штор. Если по бокам ткани не кромка, а «бахрома», как в нашем случае, её тоже срежьте. Не забудьте проверить, ровный ли горизонтальный край ткани, от которого вы отмеряете длину: часто бывает, что в магазинах его искривляют. Если горизонтальный край оказался кривоватым, сначала подравняйте его, а уже потом отмеряйте нужную длину полотен.

2. Боковые линии полотен (если они не закрыты кромкой) дважды подверните на изнаночную сторону и зафиксируйте булавками через каждые 10 см.

3. Вденьте ненужную нить в ручную иглу и пройдитесь по подвернутым краям штор, чтобы дополнительно закрепить их намёточным швом (пунктиром). После этого булавки выньте, чтобы они не мешали вам шить.

4. На машинке выставьте обычный прямой шов с интервалом 3 и прострочите им боковые линии штор, которые вы ранее подвернули на изнаночную сторону.

5. Если обе боковые линии занавески уже обработаны, можно приступать к обработке низа ткани. Здесь тоже следует дважды подвернуть полотно на изнаночную сторону, но на этот раз – большего размера. Если на боковушках вы подворачивали, например, 7 мм, а второй раз – 10 мм, то внизу подвернуть нужно больше: 1,5 см, а затем 2 см. Это утяжелит низ штор и поможет им красивее смотреться в вашем интерьере. Итак, подверните нижнюю линию, закрепите булавками, а затем – намёточным швом.

6. Прострочите нижнюю линию штор на машинке, чуть отступив от самого сгиба (буквально 1-2 мм).

7. Осталось обработать только верхнюю линию штор, но одновременно к ней нужно пришить и шторную ленту – полоску с петлями для крючков карниза. Первым делом, нужно один раз подвернуть верхний край занавески и закрепить его намёточным швом. Здесь есть два возможных варианта:

если крючки на карнизе повёрнуты в сторону окна, подвернуть верх полотна нужно будет на лицевую сторону (как у нас);

если крючки повёрнуты в сторону комнаты – на изнаночную сторону.

8. Край шторной ленты подверните и приложите к боковой части верхнего края шторы с намёткой. Скрепите эти материалы портняжной булавкой.

9. После этого намёточным швом прикрепите край шторной ленты к верхнему краю шторы (пройдитесь по всей длине верхнего края полотна, а в конце подверните край шторной ленты и особенно внимательно закрепите его).

10. Стачивание на машинке начните с того подвёрнутого края ленты, который вы укрепляли булавкой. Пройдитесь машинкой по этой короткой линии 3 раза вперёд-назад, затем разверните полотно и прострочите весь верхний край шторы.

11. Затем разверните полотно, 3 раза прострочите противоположный край шторной ленты, опять разверните полотно и прошейте нижнюю линию ленты по всей длине.

12. Выньте намёточные нитки из верха шторы. Хорошо погладьте шторы и повесьте их на карнизные крючки.

Сшить шторы своими руками – очень просто и довольно быстро! Ну, а если ваше полотно с двух сторон ещё и обработано кромкой, то работы остаётся совсем ничего: только прошить низ и верх занавесок. Удачных вам швейных экспериментов!