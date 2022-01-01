Вязаная шапочка для девочки с дыркой для хвоста, крючком. Мастер-класс с пошаговыми фото и описанием

Мамы девочек очень часто сталкиваются с тем, что когда делаешь высокий хвостик, то шапка так и норовит сползти. Именно это злит всех — и маму и дочку. Когда на улице прохладно - тогда предлагаемая нами шапочка станет отличным вариантом. Надевать её просто, протянув хвостик через отверстие. Даже если на голове бантик — его можно после закрепить. И дочка будет довольна, и в тепле, и мама спокойна.

Мастер-класс по вязанию шапочки для девочки

В верхней части этой шапочки вяжется отверстие, чтобы можно было длинные волосы выпустить поверх шапочки. Отверстие выполняется на резинке для волос. Чтобы вязаное полотно выглядело как на фото 1, вязать нужно простыми столбиками с накидами. Мы будем вязать с поперечными рубчиками. Для этого столбики с накидами провязываем за заднюю стенку петли.

Материалы и инструменты:

объёмная пряжа 75% шерсти в два сложения

крючок № 6 для основной работы, и более тонкий крючок для заправки «хвостиков» и вязания бантика

ножницы

игла с большим ушком

резинка для волос

Сокращения, принятые в тексте:

ВП – воздушная петля;

ВПП – воздушная петля подъёма;

СБН – столбик без накида;

ССН – столбик с накидом;

УС – удвоенный столбик.

Как связать шапочку для девочки крючком с отверстием для хвостика

В начале работы следует обвязать резинку. Вводим крючок в кольцо резинки и вытягиваем рабочую нить, взятую в два сложения.

1 ряд. Вяжем на кольце столбики без накидов. В этом и каждом последующем ряду вяжем ССН за заднюю стенку петли.

Этот способ вязания создает на лицевой стороне рубчик, отделяющий один ряд от другого.

Свободный конец укладываем вдоль ряда и обвязываем вместе с резинкой.

На кольце провязываем 30 СБН.

Замыкаем ряд соединительной петлёй в первый столбик без накида.

2 ряд. 2 ВПП. Далее весь ряд вяжем столбиками с накидом.

Замыкаем ряд соединительной петлёй во вторую петлю подъёма.

3 ряд. 2 ВПП. Далее весь ряд вяжем столбиками с накидом.

Замыкаем ряд соединительной петлёй во вторую петлю подъёма.

4 ряд. В этом ряду делаем прибавления. 2 ВПП, **УС, 1 ССН, 1 ССН**.

Так вяжем до конца ряда. В ряду должно получиться 40 ССН.

Замыкаем ряд соединительной петлёй во вторую петлю подъёма.

5 ряд. 2 ВПП. В этом ряду удваиваем каждую седьмую петлю. Должно получиться 47 ССН. Замыкаем ряд соединительной петлёй во вторую петлю подъёма.

6 ряд. 2 ВПП. Весь ряд вяжем столбиками без накидов, по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Замыкаем ряд соединительной петлёй во вторую петлю подъёма.

7, 8, 9 ряды вяжем так же, как шестой ряд.

10 ряд. 1 ВПП. Этот ряд вяжем столбиками без накидов. Столбик провязываем за заднюю стенку петли. Замыкаем ряд соединительной петлёй в первую петлю подъёма.

11 и 12 ряды вяжем так же, как десятый ряд.

Рабочую нить отрезаем и закрепляем.

Шапочка закончена.

Вид сверху.

Украсим шапку бантиком. Всё изделие мы вязали в две нити. Бантик будем вязать в одну нить, поэтому крючок возьмём 3 мм.

1 ряд. Наберём 30 ВП.

Первый ряд мы провяжем, не замыкая цепочку в кольцо, чтобы петли не перекрутились.

Весь ряд провяжем столбиками без накидов.

Провязав первый ряд, замкнём его в кольцо соединительной петлёй.

2 ряд. Этот ряд и все последующие вяжем столбиками без накидов, подхватывая рабочую нить за заднюю стенку петли предыдущего ряда. Начальный ряд соединим свободным концом нити.

Всего нужно провязать 6 рядов.

Закончив вязание, нить отрезаем, оставив длинный конец. Эту нить плотно обматываем точно в центре кольца, формируя бант.

Оставшуюся нить вденем в иглу с большим ушком и, сделав несколько закрепляющих стежков, пришьём бант. Расположить бант можно в нижней части шапочки.

Или вверху, на уровне второго ряда.

Шапочка для девочки с длинными волосами готова.