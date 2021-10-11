Посмотрите, как он общается с матерью и пойми, как будут складываться ваши отношения

Неважно, любят ли мужчина и женщина друг друга, отношения могут быть омрачены вмешательством будущей свекрови – первого человека, с которым у него были близкие отношения. Она - именно тот человек, который сформировал его жизненные ценности и мировоззрение. Поэтому, встречаясь с парнем, обратите внимание на тип отношений с матерью: сможет многое рассказать о будущих любовных отношениях.

Шесть типов отношений матери и сына

1. Избегает мать. Его нельзя назвать беспамятным человеком, однако он «забывает» позвонить матери, потому что она вызывает в нем тревогу, гнев или другие не всегда положительные эмоции. Он не сможет поставить ее на место, если она начнет на него давить, так как не уверен в себе. Кроме того, парень боится, что если он расскажет ей, что на самом деле чувствует, то расстроит ее.

Он слывет хорошим парнем, которого все любят и ценят, но под его «положительностью» скрывается нелюдимость, он не участвует в общественной деятельности. И если вы общительная девушка, вам явно не понравится этот мужчина. В ином случае он ваш человек. Он может быть немного пассивно-агрессивным, но вряд ли решится на расставание, если влюбится в вас. Вы для него станете ангелом-хранителем. Только знайте, что серьезно поговорить с ним никогда не получится, он постарается избежать эту беседу: привык именно так действовать с матерью.

2. Его мать диктует, как жить. Он не может ничего делать или говорить без «одобрения матери», даже, несмотря на то, что ему уже много лет. Этот мужчина будет вас обожать и баловать, так как прекрасный пол ценит и уважает. Он не предаст и не обидит.

Однако в его жизни только одна важная женщина – это его мать. Это означает, что любые важные решения, которые он примет, будут основаны на том, чего хочет мать, а не на том, чего хотите вы вдвоем или тем более лично вы.

3. Открыто ненавидит свою мать. У него бурные отношения с матерью, притом с детских лет. Либо она его предала, либо подставила, либо обидела. Из-за чего он по жизни всем недоволен, поэтому общение с ним означает удовлетворение его потребностей. Однако, несмотря на такой непростой характер, он обладает огромной харизмой. Он плохой мальчик, за что его и любят женщины, и он любит их ... до определенной степени, пока они придерживаются его правил.

Реальность такова, что он боится власти, которую женщина может иметь над ним, поэтому у него много подруг. Им он постоянно жалуется на свою мать, чтобы они его жалели и любили. Поэтому не стоит даже заводить с таким парнем отношений. Ни к чему хорошему они не приведут.

4. Он боится подвести свою мать. Он близок с мамой, при этом она не вмешивается в его жизнь. Однако у него есть сильный страх ее подвести, поэтому он постоянно делает вид, что прислушивается к ее советам, всегда действуя по-своему. Хитрить – это для него норма. И если вы свяжете с ним жизнь, то и вам придется участвовать в его маленьких авантюрах. Кстати, с вами он тоже будет вести так же – обманывать и изворачиваться, чтобы избегать конфронтации. И это может сильно раздражать и обижать.

5. Он постоянно контактирует с матерью. Соответственно, она в курсе всех подробностей ваших отношений, в том числе и ссор. Ваш парень очень уважает женщин, а ваше тем более, но он незрел и не умеет принимать собственные решения. Он всегда придет на помощь, выслушает, но только лишь потому, что это его долг.

На самом деле у него часто возникает желание все бросить, в том числе прекратив такое тесное общение с матерью. Но никогда это не сделает, потому что она для него – превыше всего. «Спасти» его от этого сможет только сильная партнерша.

6. Его мать - его лучший друг. Если он дружит со своей матерью, и при этом может открыто говорить, если она его расстраивает, перед вами уверенный в себе мужчина. Женщины стимулируют его. Ему нравятся романтические отношения, где позволительно спорить и доказывать свою правоту, поэтому если вы немного пассивны или неуверенны в себе, этот парень не для вас.

Его мама всегда будет в курсе ваших отношений, но она никогда не встанет на сторону сына, если тот не прав, но и, конечно, поддержит, если он будет в этом нуждаться. Это самый идеальный тип парня, мама которого всегда поможет решить любые проблемы ненавязчиво и тонко, никого не обидев и не выбирая рьяно чью-то сторону. Она – дипломат.

Итак, просто посмотрите, как ваш парень общается с матерью и пойми, как будут складываться ваши отношения. Тогда и не придется строить иллюзии, а сразу же оценивать ситуацию.