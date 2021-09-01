ТОП-10: недостатки одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь

К тому, что мужчина после 30 лет одинок, большинство намного спокойнее относится, чем к 20-летнему парню, у которого нет пары. Находится тысяча причин этому – экономический кризис, карьера или же разочарование в прекрасном поле. Неважно, что стало поводом для одиночества. Главное, что к этому возрасту мужчины избегают обязательств, предпочитая лёгкие и непринуждённые отношения. Однако, если вы всё-таки решили его затащить в ЗАГС, то будьте готовы к некоторым трудностям в отношениях со своим избранником.

10 недостатков одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь

Сосредоточен только на себе. У мужчин этого возраста очень раздутое эго, поэтому они думают только о себе, а интересы и проблемы окружающих их не интересуют. С таким парнем невозможно вступить в диалог, он обязательно перерастёт в скандал или же приведёт к расставанию, если вы вдруг начнёте ему противоречить. Его жизнь за семью печатями. Для них на первом месте работа – презентация для босса должна быть сделана к утру, а аперитив с коллегами – святое. У него даже нет окошка, чтобы вместе пообедать или же просто прогуляться по парку, не говорят уже о том, чтобы поговорить по душам. Личное – под запретом. Создаётся ощущение, что вы общаетесь с агентом, работающим под прикрытием, без которого весь мир рухнет. Он постоянно что-то кому-то доказывает. Эти парни боятся показать свою слабину, так как ожидают, что им в любой момент могут нанести удар в спину. Они вечно доказывают окружающим, что являются лучшими из лучших, поэтому играют придуманные роли. Не живут даже в гармонии с собой, не говоря уже о тех, кто их окружает. Не делает первый шаг. Им сложно пригласить вас на свидание, так как они привыкли, что все девушки сами бросаются к ним в объятия и тут же пишут свои номера телефонов. Так зачем им стараться вас очаровать, если всё получается само собой? Он боится сильных женщин. Девушки, которые независимы и знают, что хотят от жизни, могут загнать их в угол и тем самым заставить выглядеть глупо и не такими крутыми. Это очень пугает парней после 30 лет. Для них отношения с такими сильными личностями напоминают клетку со львами. А мужчины этого возраста не хотят соревноваться и подвергать своё мнимое совершенство сомнению. Страх почувствовать себя зависимым от кого-то и привязанным к этому человеку. Эти мужчины не желают снова, как в молодости, чувствовать себя ранимыми, поэтому и не допускают таких отношений, в которых их могут обидеть и заставить страдать. Поэтому они и держат дистанцию с вами. Не представляет вас своим друзьям. Если мужчина это сделает, то как бы объявит всем, что теперь вы - часть его мира. Поэтому проще держать расстояние. Была бы возможность, он бы даже стену поставил между вами и собой, чтобы вы никак не могли посягнуть на его жизнь. Высокие запросы. Они ищут девушку до такой степени идеальную, что даже сами не могут понять, кто им нужен. И даже если вы будете подходить по многим стандартам, то всё равно не пройдёте кастинг на лучшую, так как такой просто не существует. Отрывается. Некоторые мужчины после 30 лет ведут себя так, как будто им 18. Они боятся стареть, поэтому предпочитают общаться с двадцатилетними девчонками, с которыми проводят пару ночей, напиваются до беспамятства, посещают ночные клубы, где знакомятся с легкодоступными девушками и отрываются с ними. Считает себя лучшим любовником. Им же уже больше 30 лет, а значит, никто не сможет переплюнуть их в постели. Ну и, конечно, ни одна женщина не имеет права критиковать мастеров интима. Если ей что-то не нравится, значит, она просто фригидна. А это уже её проблемы.

Возможно, эти 10 недостатков одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь, могут оттолкнуть охоту общаться с такими высокомерными занудами, но всё-таки попробовать можно. Ведь к каждому можно подобрать ключик. Главное этого захотеть.