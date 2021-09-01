ТОП-10: недостатки одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь
К тому, что мужчина после 30 лет одинок, большинство намного спокойнее относится, чем к 20-летнему парню, у которого нет пары. Находится тысяча причин этому – экономический кризис, карьера или же разочарование в прекрасном поле. Неважно, что стало поводом для одиночества. Главное, что к этому возрасту мужчины избегают обязательств, предпочитая лёгкие и непринуждённые отношения. Однако, если вы всё-таки решили его затащить в ЗАГС, то будьте готовы к некоторым трудностям в отношениях со своим избранником.
10 недостатков одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь
- Сосредоточен только на себе. У мужчин этого возраста очень раздутое эго, поэтому они думают только о себе, а интересы и проблемы окружающих их не интересуют. С таким парнем невозможно вступить в диалог, он обязательно перерастёт в скандал или же приведёт к расставанию, если вы вдруг начнёте ему противоречить.
- Его жизнь за семью печатями. Для них на первом месте работа – презентация для босса должна быть сделана к утру, а аперитив с коллегами – святое. У него даже нет окошка, чтобы вместе пообедать или же просто прогуляться по парку, не говорят уже о том, чтобы поговорить по душам. Личное – под запретом. Создаётся ощущение, что вы общаетесь с агентом, работающим под прикрытием, без которого весь мир рухнет.
- Он постоянно что-то кому-то доказывает. Эти парни боятся показать свою слабину, так как ожидают, что им в любой момент могут нанести удар в спину. Они вечно доказывают окружающим, что являются лучшими из лучших, поэтому играют придуманные роли. Не живут даже в гармонии с собой, не говоря уже о тех, кто их окружает.
- Не делает первый шаг. Им сложно пригласить вас на свидание, так как они привыкли, что все девушки сами бросаются к ним в объятия и тут же пишут свои номера телефонов. Так зачем им стараться вас очаровать, если всё получается само собой?
- Он боится сильных женщин. Девушки, которые независимы и знают, что хотят от жизни, могут загнать их в угол и тем самым заставить выглядеть глупо и не такими крутыми. Это очень пугает парней после 30 лет. Для них отношения с такими сильными личностями напоминают клетку со львами. А мужчины этого возраста не хотят соревноваться и подвергать своё мнимое совершенство сомнению.
- Страх почувствовать себя зависимым от кого-то и привязанным к этому человеку. Эти мужчины не желают снова, как в молодости, чувствовать себя ранимыми, поэтому и не допускают таких отношений, в которых их могут обидеть и заставить страдать. Поэтому они и держат дистанцию с вами.
- Не представляет вас своим друзьям. Если мужчина это сделает, то как бы объявит всем, что теперь вы - часть его мира. Поэтому проще держать расстояние. Была бы возможность, он бы даже стену поставил между вами и собой, чтобы вы никак не могли посягнуть на его жизнь.
- Высокие запросы. Они ищут девушку до такой степени идеальную, что даже сами не могут понять, кто им нужен. И даже если вы будете подходить по многим стандартам, то всё равно не пройдёте кастинг на лучшую, так как такой просто не существует.
- Отрывается. Некоторые мужчины после 30 лет ведут себя так, как будто им 18. Они боятся стареть, поэтому предпочитают общаться с двадцатилетними девчонками, с которыми проводят пару ночей, напиваются до беспамятства, посещают ночные клубы, где знакомятся с легкодоступными девушками и отрываются с ними.
- Считает себя лучшим любовником. Им же уже больше 30 лет, а значит, никто не сможет переплюнуть их в постели. Ну и, конечно, ни одна женщина не имеет права критиковать мастеров интима. Если ей что-то не нравится, значит, она просто фригидна. А это уже её проблемы.
Возможно, эти 10 недостатков одинокого мужчины от 30 до 40 лет, с которыми вы столкнётесь, могут оттолкнуть охоту общаться с такими высокомерными занудами, но всё-таки попробовать можно. Ведь к каждому можно подобрать ключик. Главное этого захотеть.
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