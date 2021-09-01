ТОП-10: Лучшие закваски для йогурта, рейтинг

Тем, кто знает и понимает основы ПП, достаточно прочитать состав магазинного йогурта, чтобы больше никогда не есть бяку. Увы и ах, из-за желания производителей заработать побольше полезный продукт превращается в невразумительное нечто, которое не исцеляет кишечник, а вредит. Выход – готовить самим. Хотите красивую кожу, стройную фигуру и здоровое пищеварение, тогда пробуйте. Для самых решительных мы проанализировали сотни реальных отзывов пользователей, выяснили, какие лучшие закваски для йогурта использовать. Рейтинг независимый. В комментариях вы можете добавить свои варианты и аргументы.

Закваска: что, как, зачем?

Бактерии – дело в них.

Все мы знаем, что обыкновенная простокваша и йогурт – абсолютно разные продукты, которые отличаются и вкусом, и полезностью. Чтобы получить первую, даже стараться особенно не нужно. Лишь бы молоко было настоящим. Зато над вторым придётся немного поколдовать.

Белый или бежевого цвета порошок, который мы используем в приготовлении домашнего йогурта, в реальности – концентрат живых микроорганизмов. При необходимой температуре за 5-18 часов смесь бактерий преобразовывает лактозу в молочную кислоту, меняет вкус, наделяет продукт новыми качественными характеристиками. Она же отвечает за эффективность и полезность.

Продуцирование молочной кислоты снижает pH молока, из-за чего йогурт хранится дольше. Изменяет структуру белка, а вместе с ней и консистенцию. Закваски для йогурта отличаются составом бактерий, поэтому получаем разные вкусы и плотность.

Греческий, болгарский, веганский… Вам какой больше нравится?

Десятка лучших заквасок для йогурта: рейтинг

1. Скваска.

Практически идеальная смесь бактерий без вредных добавок. Отлично справляется с домашним молоком, чуть хуже действует на обезжиренный раствор. Элементарна в использовании. Бактерии работают от 6 до 10 часов. Итоговый продукт средней густоты, без привкуса кислоты. Высший балл от адептов ПП, нутрициологов и всех, кто заботится о здоровье.

2. Эвиталия.

Комплекс лактобацилл и молочнокислых кокков дополнен витаминами, железом, магнием, фолиевой кислотой, калием. Врачи дополняют им медикаментозное лечение дисбактериоза, запоров и кишечных инфекций. Ориентирован на использование в йогуртнице. Предполагаемый результат – нежный лёгкий продукт. В отзывах попадаются жалобы на долгое сквашивание и неприятный привкус.

3. Good food.

В продаже 3 разновидности: детский, фитнес, стандарт. Разница в соотношении бифидо- и лактобактерий. Время сквашивания колеблется в рамках 8-10 часов. Приготовление не требует особых усилий и спецоборудования. Сгодится даже обычный термос. Серьёзный минус – риск приобретения низкокачественной подделки.

4. Vivo.

При правильном использовании получаем лёгкий насыщенный однородный густой йогурт. Можно готовить в мультиварке или обычной кастрюле. Только вот хозяюшки часто жалуются, что несмотря на чёткое следование инструкции реальность не соответствует обещаниям производителя и ожиданиям.

5. Narine.

Основа - Lactobacillus acidophilus. Можно использовать не только как закваску, но и просто разбавлять тёплой водой. Несмотря на скромный состав Narine без стеснений рекомендуют педиатры, а мамочки и пациенты с устойчивым дисбактериозом пишут восторженные оды. Чудо-смесь нормализует стул, здорово укрепляет иммунитет, оживляет бледную вялую кожу.

В рейтинг лучших заквасок для йогурта вошли также продукты менее известных производителей. Кроме названий, цены и веса упаковки особенностями они не отличаются. Отзывы спорные, поэтому ограничимся перечислением названий.

6. Lactina.

7. Йогуртель.

8. ПровитоЛактис.

9. Genesis.

10. Аптечный Бифидумбактерин и Лактобактерин.

Не травитесь химией ради чьего-то обогащения. Готовьте кисломолочные продукты сами, только так вы будете уверены в их полезности. Экспериментируйте, тем более, что наличие дорогостоящего спецприбора для этого необязательно. Ориентир есть – перечисленные выше лучшие закваски для йогурта. Рейтинг со временем поменяется, ведь ассортимент обновляется. А пока хозяюшки хвалят именно эти смеси.