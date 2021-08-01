ТОП-10: как мужчины манипулируют женщинами

Ты теряешь своё драгоценное «Я». Думаешь, действуешь, желаешь – всё лишь бы угодить любимому. Но ведь это же ненормально! Такие отношения токсичны, и точно не делают тебя счастливой. Чувствуешь, что попала в ловушку? Читай 10 самых распространённых способов, как мужчины манипулируют женщинами. Без нервов, непредвзято проанализируй, что из указанного ниже использует твой избранник. Всё не так страшно, если понимаешь подоплёку происходящего. Настройся психологически и выскочи, наконец, из роли послушной марионетки.

Приёмы кукловодов: как мужчины манипулируют женщинами

1. Культ виноватости.

Партнёр давит на психологическое здоровье, утомляет, опускает в депрессию. Его задача убедить, что весь негатив, который происходит с вами обоими, из-за тебя.

Пример: «Дорогая, ужин был волшебным, но я рассчитывал на более лёгкие блюда. Почему ты не спросила, не посоветовалась? Всё вкусно, но так хотелось обычного овощного салатика. Хотя мяско я тоже съем, но только потому, что люблю тебя».

Чувствуешь манипуляцию? Скрытая, красивая, но она есть.

2. Неуверенный в себе.

Это выглядит как-то так: «Моя бывшая – редкая стерва, изменяла направо-налево. Я устал от измен, не дружи с мужчинами. Меньше общайся с коллегами. Ты же меня понимаешь, правда?»

Вроде бы аргументированно и логично. Только при чём здесь ты? Почему нужно разрывать давнюю дружбу из-за какой-то бывшей? Грань между уважением к чувствам и потаканием эгоизму очень тонкая, старайся не переступать. Любовь проявляется внимательностью, а заявления, такие как выше, - давление на психику.

3. Всё не так, неправильно.

Классика жанра: ткнуть носом в твою слабость, а после подчеркнуть, что с его помощью можно сделать лучше, красивее, вкуснее.

Мужчина-кукловод лучше всех знает, как варить борщ, в чём из одежды ты лучше выглядишь, что необходимо написать в отчёте.

Не факт, что такие утверждения соответствуют действительности, но звучат очень убедительно. В итоге, ощущаешь себя вечно обязанной, абсолютно зависимой, привязанной к нему-умнику толстенной цепью благодарностей.

4. Игра на эмоциях.

Ему грустно, потому что ты «постаралась». И злится он тоже по этому поводу. Как, ты не в курсе? Нужно срочно об этом сообщить.

По велению его величества ты меняешь планы. Демонстрируешь чудесное настроение, когда на душе муторно. Иначе нельзя, ты же ответственна за его тонкую душевную организацию.

5. Навязывание хотелок.

Компромиссы?! Забудь этот мудрёный термин. Мужчина-манипулятор рассказывает красивые сказки обо всём, что выгодно конкретно ему. Хочешь шубку? Класс, но машина же лучше. Зачем кормить тучу гостей на свадьбе, если можно расписаться по-тихому. А лучше вообще жить в свободном партнёрстве, и о детках не думать, ведь им нужно столько денег и энергии. Последние, между прочим, лучше потратить на него-любимого.

6. Излишняя откровенность.

Вы знакомы без году неделю, но ты уже в курсе всех его комплексов?! Беги. Дальше будет хуже.

Существует два варианта развития сценария:

Первый – «мамочка». Несчастного нужно пожалеть, подбодрить, покормить, обстирать. Ты тратишь время, эмоции, деньги. Бедненькая жертва охотно всё принимает, но не забывает подпитывать чувство жалости к себе новыми откровениями.

– «мамочка». Несчастного нужно пожалеть, подбодрить, покормить, обстирать. Ты тратишь время, эмоции, деньги. Бедненькая жертва охотно всё принимает, но не забывает подпитывать чувство жалости к себе новыми откровениями. Второй – «виноватая». Любимый человек делится личными обидами и переживаниями. Побуждает показать, что сочувствуешь, понимаешь, принимаешь. И попробуй только ответить как-то не так, сразу получишь ярлык бездушной стервы. Как думаешь, зачем? Правильно, чтобы не отвлекалась, а доказывала, какая ты добрая, сострадательная, короче, самая лучшая.

7. Провокация мелких конфликтов.

Игра фактами. Манипулирование эмоциями. Угадайте, кто победит? Конечно, матёрый кукловод.

Пример: «Любимая, я сделал соседке комплимент, за который чуть не получил по шее. Ну откуда мне знать, что эта ненормальная комплексует относительно лишнего веса. Хотел как лучше, вышло как всегда. Вот и говори после такого женщинам приятности».

Вопрос первый: зачем вообще об этом сообщать?

Вопрос второй: а не отшила ли мудрая соседка надоедливого ненужного ухажёра?

Короче, никакой ревности. Соседка – дура. Любимый – невинно пострадавшая сторона.

8. Внезапное исчезновение.

Ещё один классический вариант мужской манипуляции. Он может сослаться на занятость или депрессию, не появляясь на горизонте, пока ты не взорвёшь телефон миллионом звонков и тревожных смс. Идеальный вариант: примчишься с внушительным тормозком, чтобы покормить, помочь, пожалеть. Кстати, потом кое-кто заявит, что ты вторгаешься в личное пространство.

Эта же тактика отлично работает при ссоре. Неважно, как и почему возникло разногласие. Партнёр «потеряется» на время, чтобы ты в полной мере прочувствовала вину и первой шагнула к примирению.

Попробуй отзеркалить. Увидишь, результат окажется феерическим.

9. Агрессия, вместо активности.

Обычная житейская ситуация: потекла стиральная машинка или «стуканул» двигатель в авто. Ты просишь драгоценного и единственного помочь. Если видишь, что не справляется, предлагаешь обратиться к мастеру. Ничего особенного. Случится может со всяким.

Нормальный мужчина бросит всё, но поможет. Решит проблему сам или силами специалиста. Манипулятор, не стесняясь в выражениях, выскажет своё «фи» относительно сомнений в его компетентности. Обидится. Милостиво, или не очень, разрешит тебе самостоятельно разобраться с неприятностями.

Привыкай. Завела такое «счастье», учись сама разгребаться. Или же гони в шею. Адекватные безхозные мужчины существуют, они просто не знают, кому можно и нужно подставить крепкое плечо.

10. Унижение без извинения.

Неопытные начинающие кукловоды бывают совсем уж нахальными. Полный игнор девичьих просьб и желаний. Никаких развлечений, подарков и комплиментов. Существует лишь его драгоценное величество, которое нужно всячески ублажать и баловать.

Некоторые типы позволяют себе конкретно больно и обидно оскорблять партнёршу. Извинения? Может быть, если заслужишь. Только это не манипуляторы, а примитивные хамы. Таким нет места в жизни уважающей себя женщины.

Картинка, безусловно неприятная, но ведь и у дам существуют не менее действенные уловки. Хотя, слабому полу простительно, это не вредность, а природа берёт своё. Напиши, с какими мужскими манипуляциями доводилось сталкиваться? Удалось ли достойно противостоять?