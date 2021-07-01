Венские вафли с ягодами, вязаные крючком. Еда для кукол

Создание еды для кукол – это прекрасный повод для творчества, которым вы займётесь со своим ребёнком. В этом мастер-классе мы создадим вафли, вязаные крючком. Самое главное в этой композиции - подобрать правдоподобные цвета. Обратите внимание, что цвет настоящих сладких палочек на моём фото совпадает с цветом вафель, пушистость шерстяной нити имитирует выпечку.

Для вязания вафель крючком нам понадобится:

Крючок № 1,2 - 1,5. Остатки ниток до 20 грамм: бежевая - шерсть; белая - акрил; розовая – «травка»; красная, синяя, сиреневая – «ирис». Иголка швейная для сборки.

Условные обозначения:

пр - прибавка,

сбн – столбик без накида,

сн – столбик с накидом,

вп – воздушная петля,

у – убавка.

Вафли – 2 детали, бежевая нить.

Сначала научимся вязать рельефный столбик с одним накидом перед работой:

- Провяжем пробный ряд сн, повернём вязание, +3 вп для подъёма.

- Делаем накид, с лицевой стороны вводим крючок за столбик предыдущего ряда, при этом столбик находится на крючке.

- Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик как обычно. Основание только что связанного столбика с накидом обхватывает ножку столбика предыдущего ряда.

1 ряд - набрать 17 вп + 4 вп.

2 ряд – сн в пятую петлю предыдущего ряда (17).

3 ряд – 3 вп (подъём) + 1 рельефный сн перед работой + *1 сн + 2 рельефных сн перед работой* + 1 сн.

4 ряд - 3 вп + *2 сн + 1 рельефный сн перед работой* + 2 сн.

Чередовать 3 и 4. Всего 9 рядов.

Розовый шарик мороженого (травка).

1 ряд – кольцо амигуруми 6 сбн (6).

2 ряд - 6 пр сн (12).

3 ряд – 12 пр сн (24).

4 ряд – сбн (24).

Белый крем.

Цепочка - 11 пышных столбиков с накидом.

Ягоды:

Малина (красная и сиреневая в две нити).

1 ряд – 14 вп, соединить в кольцо.

2 ряд – сбн (16) в кольцо.

3 ряд - 2 пр сбн (18).

4 ряд – 3 у (15).

5 ряд – 6 у (9).

6 ряд - все петли провязать за раз.

Голубика (синяя в 2 нити)

1 ряд – 9 вп, соединить в кольцо.

2 ряд – сбн (12) в кольцо.

3 ряд - 2 пр сбн (14).

4 ряд – 3 у (11).

5 ряд – 6 у (5).

6 ряд - все петли провязать за раз.

Сборка:

1. Вафли собрать с помощью белой нити, поочерёдно захватывая столбики с изнаночной стороны как на фото.

2. Белый крем пришить к розовому шарику, нить затянуть, формируя шар.



3. Ягоды не пришивать. Создавать композицию по настроению.

Всё готово!