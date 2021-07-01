Венские вафли с ягодами, вязаные крючком. Еда для кукол
Создание еды для кукол – это прекрасный повод для творчества, которым вы займётесь со своим ребёнком. В этом мастер-классе мы создадим вафли, вязаные крючком. Самое главное в этой композиции - подобрать правдоподобные цвета. Обратите внимание, что цвет настоящих сладких палочек на моём фото совпадает с цветом вафель, пушистость шерстяной нити имитирует выпечку.
Для вязания вафель крючком нам понадобится:
- Крючок № 1,2 - 1,5.
- Остатки ниток до 20 грамм: бежевая - шерсть; белая - акрил; розовая – «травка»; красная, синяя, сиреневая – «ирис».
- Иголка швейная для сборки.
Условные обозначения:
- пр - прибавка,
- сбн – столбик без накида,
- сн – столбик с накидом,
- вп – воздушная петля,
- у – убавка.
Вафли – 2 детали, бежевая нить.
Сначала научимся вязать рельефный столбик с одним накидом перед работой:
- Провяжем пробный ряд сн, повернём вязание, +3 вп для подъёма.
- Делаем накид, с лицевой стороны вводим крючок за столбик предыдущего ряда, при этом столбик находится на крючке.
- Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик как обычно. Основание только что связанного столбика с накидом обхватывает ножку столбика предыдущего ряда.
1 ряд - набрать 17 вп + 4 вп.
2 ряд – сн в пятую петлю предыдущего ряда (17).
3 ряд – 3 вп (подъём) + 1 рельефный сн перед работой + *1 сн + 2 рельефных сн перед работой* + 1 сн.
4 ряд - 3 вп + *2 сн + 1 рельефный сн перед работой* + 2 сн.
Чередовать 3 и 4. Всего 9 рядов.
Розовый шарик мороженого (травка).
1 ряд – кольцо амигуруми 6 сбн (6).
2 ряд - 6 пр сн (12).
3 ряд – 12 пр сн (24).
4 ряд – сбн (24).
Белый крем.
Цепочка - 11 пышных столбиков с накидом.
Ягоды:
Малина (красная и сиреневая в две нити).
1 ряд – 14 вп, соединить в кольцо.
2 ряд – сбн (16) в кольцо.
3 ряд - 2 пр сбн (18).
4 ряд – 3 у (15).
5 ряд – 6 у (9).
6 ряд - все петли провязать за раз.
Голубика (синяя в 2 нити)
1 ряд – 9 вп, соединить в кольцо.
2 ряд – сбн (12) в кольцо.
3 ряд - 2 пр сбн (14).
4 ряд – 3 у (11).
5 ряд – 6 у (5).
6 ряд - все петли провязать за раз.
Сборка:
1. Вафли собрать с помощью белой нити, поочерёдно захватывая столбики с изнаночной стороны как на фото.
2. Белый крем пришить к розовому шарику, нить затянуть, формируя шар.
3. Ягоды не пришивать. Создавать композицию по настроению.
Всё готово!
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