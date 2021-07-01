Мужчина не звонит? 10 вещей, которые нужно сделать, вместо того, чтобы страдать

Сколько раз вам случалось портить себе настроение в ожидании звонка от парня? Наверняка, хотя бы раз в жизни, но каждая девушка сталкивалась с такой проблемой. Итак, если ваш мужчина не звонит, как себя вести: страдать или же отнестись к этому с безразличием? Ответ очевиден, ни один мужчина не достоин того, чтобы от его звонка зависело женское счастье.

Мужчина не звонит? Как себя вести? Что делать вместо того, чтобы страдать?

Побалуйте себя. Вы действительно хотите продолжать строить отношения с парнем, который не может набрать ваш номер? Конечно же, нет. Поэтому, раз уж у вас появился свободный вечерок, уделите его себе. Налейте бокал вина, сделайте питательную маску и примите ванну с добавлением аромамасел или пены. Мобильный оставьте в соседней комнате с отключённым звуком. Включите ритмичную музыку. Испортить настроение имеет право только человек, который имеет важное значение для вас. Если же этот парень, с которым вы недавно познакомились, не звонит, значит, вам не по пути. И это нужно отпраздновать танцами и весёлыми песнями, под которые нужно как можно громче подпевать. И плевать, что это кому-то не нравится. Вы поднимаете себе настроение! Сосредоточьтесь на настоящем. Не стоит думать о том, как вы хотите услышать его голос. Если он не звонит, то зачем мучить себя. Живите настоящим, тем, что у вас есть люди, которым вы можете позвонить в любой момент и поговорить по душам, а ещё лучше – встретиться. Отправляйтесь к друзьям на чашечку кофе или на что-то крепкое. Радуйтесь общению с теми, кто вам дорог и кому дороги вы. А свой телефон просто отключите. Перестаньте видеть в нём смысл жизни. Как только вы поймёте, что этот мужчина не имеет для вас никакой ценности, сразу же вздохнёте с облегчением. Поймите, не все парни подарят вам любовь, кто-то из них просто встречный, а значит, его появление в вашей жизни лишь эпизод, не имеющий такого значения, чтобы огорчаться, если он не звонит. Позвоните другому парню. Хорошая новость в том, что если этот парень не даёт о себе знать, то вы можете позвонить другому, например, влюблённому в вас по уши однокурснику или незнакомцу из бара, с которым вы на всякий случай обменялись номерами мобильных. Одним словом, сделайте звонок, договоритесь о встрече, нарядитесь, и флирт в этот вечер вам обеспечен. Впереди только хорошее. Есть такая народная мудрость, что «лучшее только впереди», поэтому если этот парень не звонит, значит, скоро появится тот, кто будет не то, что звонить, а на руках носить. Подойдите к его игнорированию с улыбкой, тогда всё сложится как нельзя лучше. Позвоните сами. Кто сказал, что первый шаг должен делать парень? Если у вас есть его телефон, то просто позвоните ему. Если он не ответит, то уже не будет никаких сомнений, что ваши пути разошлись. И так хорошо, что вы узнали об этом как можно раньше. Если же он поднимет трубку, то выясните причину, почему он вам не звонит. Возможно, у него какие-то проблемы, мешающие сделать звонок. Временные рамки. Определите для себя время, сколько вы готовы ждать его звонка. Например, час-полтора. Если по истечении данного срока телефон молчит, можете смело заниматься своими делами – уборкой, стиркой, глажкой, чтением книги, написанием конспекта, предварительно отключив телефон. Как говорится, кто не успел – тот опоздал. Порадуйте себя. Договоритесь с подругой, что если вам не позвонит парень, то сегодня вы обязаны себе купить серёжки, о которых так давно мечтали, или съесть кусок тортика, который запрещали себе, так как сидите на диете, ну, или позволить другую радость. Вы обязательно должны перекрыть негативные эмоции положительными. Подруга – лучше друга. Если парень не звонит вам, значит, именно сегодня тот день, когда вы можете спокойно отправиться с подругой в ночной клуб или же в кафе, чтобы познакомиться с другими парнями. Ведь у каждой девушки должен обязательно быть запасной вариант, а найти его поможет только подружка, готовая на приключения.

Если мужчина не звонит, как себя вести здравомыслящей девушке? Что делать? Конечно же, не впадать в панику и депрессию, а выяснить причину или же просто выбросить этот грустный эпизод из своей жизни и радоваться тому, что есть!