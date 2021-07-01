Обыкновенные зомби. Как манипулировать мужчиной, чтобы он не догадался?

Идеальный партнёр – реальный человек, а не эфемерный принц. Он существует не только в мечтах. Сайты знакомств и новые приложения дают безграничное количество шансов на свидания. Дальнейшее развитие событий в твоих руках. Понравился человек, будь с ним! Аккуратно воспитывай, подстраивай под себя. А мы дарим подсказки о том, как манипулировать мужчиной, чтобы он не догадался. Без истерик и шантажа. Тонко. Нежно. Мягко. Очень по-женски. Пробуйте, и ваши шансы на создание действительно классного союза вырастут в разы.

10 способов, как манипулировать мужчиной, чтобы он об этом не догадался

Энергетика женственности и мудрость тайных манипуляций:

1. Соблазн.

Банальная, но, пожалуй, самая рабочая женская уловка. Обольщение заменяет тонны просьб, монологов, надоедливых звонков и смс в никуда. Встреть его в роскошном нижнем белье. Ненавязчиво продемонстрируй аппетитные местечки. Просто скажи, что хочешь любви здесь и сейчас. Он не устоит и, конечно же, уступит какой-то там незначительной просьбе.

2. Слёзы.

Вот оно – древнейшее дамское «оружие», которое выручает в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Пусть не все, но подавляющее большинство мужчин банально не знают, как реагировать на плач. Они готовы даже луну с неба достать, лишь бы любимая успокоилась. Маленькое важное «но»: не злоупотребляй этой хитростью и научись плакать красиво.

3. Упор на женское начало.

Не стесняйся подчёркивать биологическую и физиологическую разницу между полами. Любую неадекватность девичьего поведения можно деликатно списать на предменструальный синдром. Это не ты капризничаешь, а гормоны виноваты. Увидишь, он поймёт, улыбнётся, простит.

4. Кулинарные изыски.

Путь к сердцу мужчины не меняется веками. Правда, не помешает выяснить, чем конкретно любит полакомиться твой кавалер. Знаешь? Тогда марш на кухню! А ещё не забудь позаботиться о романтической атмосфере и внимательно перечитать пункт 1.

5. Дружба с мамой.

Найди общий язык с потенциальной свекровью и будет тебе счастье. Тандем молота и наковальни решает любые проблемы. Ты не просто получаешь мощнейшую поддержку, но и даришь любимому лишний кусочек счастья. Ведь ему не приходится разрываться между двумя важнейшими в жизни женщинами.

6. Девичьи слабости.

Собралась на шопинг, а он не хочет сопровождать? Не настаивай. Просто, пока будешь собираться, расскажи, что без любимого тебе сложно сделать правильный выбор. И, вообще, женская безопасность под угрозой: вокруг столько маньяков, а по дорогам носятся сплошные неадекваты. Инстинкт защитника победит лень, в активе он + его банковская карта.

7. Комплименты.

Щедро. Вкусно. По-разному. Находи поводы не поругать, а похвалить. Выражай восхищение не только словами, но и взглядом. Раздувай его мужское эго и повышай самооценку. Это приём высшего пилотажа, который привязывает мужчину навсегда.

8. Не спорь.

Заставь его поверить, что он всегда прав. Простой пример, купила новую футболку, но не угодила цветом. Признай, что потратила, просто хочешь, чтобы он выглядел стильно, а актуальные fashion-коллекции пропагандируют именно такой колер. Удивишься, но вещь наденет уже на следующий день.

9. Только для него.

Напортачила?! Не отпирайся, но обязательно объясни, что старалась сделать ему приятное. Просто обстоятельства сложились против. Только учти, всему есть предел. Например, если он застанет тебя в постели с другим, фраза: «Я испытывала новые способы доставить тебе удовольствие» 100% не спасёт.

10. Ревность.

Очень аккуратно. Предельно дозированно. Без намёка на физическую измену. Не реагирует на просьбу починить кран? Пригласи сантехника. Искренне похвали мастера. Красиво, без тени упрёка в сторону своего благоверного. Срабатывает в 90% случаев. Оставшиеся 10%, безусловно, тоже хотели бы помочь, но к домашнему труду банально не приспособлены.

Так уж устроена жизнь: без хитростей не получается. А ты пробовала манипулировать мужчиной так, чтобы он не догадался?