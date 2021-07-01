10 вещей, которые женщины не понимают в мужчинах

Мужская непредсказуемость?! Ах, оставьте. Практически все моменты, которые женщины не понимают в мужчинах, можно элементарно объяснить. Для этого не обязательно иметь научную степень по психологии, достаточно ознакомиться с изложенным ниже материалом. Забудьте о скандалах и обидах, лучше разберитесь в механизмах мышления сильного пола. Бесценные знания помогают избежать острых углов в отношениях пары.

Очевидное невероятное в мужской психологии. О том, что женщины не понимают в мужчинах

1. Реакции и эмоции.

Да-да, сильный пол также смеётся, плачет, страдает. Только не над сопливой мелодрамой, а, например, просматривая боксёрский поединок или футбольный матч. Невероятно, но факт: мужчины, как и женщины, выражают эмоции, только раздражители у нас разные.

2. Внезапные исчезновения.

В большинстве случаев цепь событий выглядит так: его инициатива – её отказ – он потерялся. Барышня, скорее всего, просто хотела, чтобы кавалер чуть более настойчиво попросил. Увы, рыцари и добытчики – пережиток прошлого, современные мачо чаще смущаются и рефлексируют.

3. Отношение к одежде.

Мужчины также следят за модой, но воспринимают её по-другому. Для них стильный look – это прежде всего удобство, а не инструмент привлечения внимания и завоевания противоположного пола.

4. Непонимание намёков.

Если хотите получить от любимого конкретный результат, чётко формулируйте желание. Запомните, даже самый романтичный друг не умеет читать мысли. Если мужчина интересуется, что не так, а в ответ тишина, не сердитесь на него за бездействие. Человек просто не понял, чего от него нужно было.

5. Потребность в личном пространстве.

Этот пункт косвенно связан с внезапными исчезновениями. Если партнёр потерялся на какое-то время, это не означает, что он ушёл в загул. Мужчинам периодически необходимо побыть в одиночестве: собраться с мыслями, расслабиться за компьютерной игрой, распланировать будущее.

6. Реакция на поддразнивание.

Да, у современных мачо охотничьи инстинкты поутихли, но, к счастью, не атрофировались полностью. Мужчин всё ещё возбуждает лёгкое женское кокетство. Поэтому, если хотите гармонии в отношениях, учитесь нежно поддразнивать избранника.

7. Молчание.

Для представителей сильного пола тишина – благо, релакс, мир в паре. Если он молчит, это не значит, что думает о другой или скрывает какую-то страшную тайну, не сигнализирует о приближающейся буре-ссоре.

8. Страх перед свиданиями.

Особенно если встреча первая. Не поверите, но барышням легче: выбор наряда, колдовство над причёской и макияжем, прочие женские хлопоты здорово отвлекают от переживаний. В то время как парни мысленно прокручивают в голове десятки возможных неприятных сценариев.

9. Мужская дружба.

Неприкосновенная святыня. Это - не просто дружба, как воспринимают её женщины, это – братство. С товарищами необязательно ежедневно созваниваться или видеться. Даже после длительной разлуки общение будет в радость. При встрече друзья не выпендриваются, а искренне радуются, делятся новостями и, как правило, пьют.

10. Потребность в комплиментах.

Один раз попробуйте не ругать, а похвалить. Даже если особо не за что, придумайте повод. Даём 99,9% за то, что ответная реакция избранника вас приятно удивит. Признание и повышение самооценки окрыляет всех, а не только слабую половинку человечества.

Список можно расширить, а каждый из пунктов подкрепить солидной доказательной базой. И мы обязательно продолжим психологические изыскания на тему особенностей, которые женщины не понимают в мужчинах. Всё со временем, а пока предлагаем вам поделиться мудростью и опытом взаимоотношений в комментариях.