Как почистить серебро от черноты в домашних условиях? Только проверенные методы!

Никакой магии! Обойдёмся даже без сверхсекретных нанотехнологий, термоядерных осветлителей и особых умений. Обратимся к простым, доступным, испытанным лайфхакам. Рассматриваем 7 приёмов, как почистить серебро от черноты в домашних условиях. Точно знаем, что каждый из них эффективен на 99,99%. Выбирайте любой, который понравится, и возвращайте украшениям естественное сияние и блеск.

Кстати, современные дорогостоящие ювелирные изделия практически не темнеют из-за родирования. Но по отношению к серебру этот вариант дополнительной обработки применяют нечасто. Мы уверены, у вас есть колечки, браслеты и цепочки, которые нужно привести в порядок.

Чем и как почистить серебро от черноты? 7 доступных лайфхаков

1. Вода и соль.

Простейший раствор возрождает блеск небольших серебряных предметов, например, украшений.

Алгоритм действий: высыпьте столовую ложку соли в горячую воду (250 мл), перемешайте, замочите драгоценности на ночь.

Уже утром слейте раствор, и насухо протрите украшения тканевой салфеткой.

2. Пищевая сода и винный уксус.

Этот рецепт использовали перед торжественными приёмами в старых королевских и дворянских замках.

Шипучий раствор выедает налёт, покрывающий серебряные предметы, возвращает им первозданную чистоту и блеск.

Как сделать? Аккуратно введите столовую ложку соды в обычный стакан, на четверть наполненный винным уксусом. Когда порошок растворится в кислоте, получится шипучка.

Окуните в смесь полируемые предметы, а затем протрите чистой тканью. Если чернота сразу не исчезнет, повторите манипуляцию.

3. Зубная паста.

Многие пробовали этот вариант чистки, и далеко не все довольны эффектом. Мы знаем секрет, который гарантирует отличный результат.

Шаг 1. Тщательно оботрите украшения тёплой водой с нейтральным мылом (тем, которое без щёлочи).

Шаг 2. Обильно натрите зубной пастой. Если завалялась старая щётка, она здорово пригодится.

Шаг 3. Оставьте на 5 минут, после чего снова промойте и насухо вытрите мягкой салфеткой.

4. Татарский соус.

Любимую гурманами заправку к рыбе и картошке фри характеризуют не только замечательные вкусовые качества, но и полезные в хозяйстве свойства. Тартар удаляет пыль, грязь, налёт и придаёт серебру яркий блеск.

Для чистки понадобятся:

5 г соли;

15 г упомянутого соуса;

литр воды.

Порядок действий: смешайте ингредиенты в небольшой кастрюльке и нагрейте на среднем огне; поместите металлические изделия внутрь и прокипятите 5 минут.

5, 4, 3, 2, 1… А теперь выньте предметы из смеси, дайте им остыть, после вытрите насухо универсальной микрофиброй.

5. Алюминиевая фольга для чистки столового серебра.

Эта уловка - один из самых популярных приёмов вдохнуть новую жизнь в приборы.

Возьмите лист алюминиевой фольги, выстелите им дно и стенки большой ёмкости, залейте горячей водой и добавьте 10 г соли. Затем погрузите внутрь серебряные предметы и оставьте на 10 минут.

Высушите ножи, вилки, ложки, протрите мягкой тканью до появления блеска.

6. Банановая кожура.

Когда в очередной раз соберётесь перекусить, подготовьте заранее украшения. Сам банан съешьте, а внутренней частью кожуры пройдитесь туда-сюда несколько раз по потемневшим участкам колец, серёжек, цепочки. Не забудьте удалить остатки мякоти чистой салфеткой.

7. Лимон.

Обезжиривает, ароматизирует, отбеливает… Жёлтый цитрус – универсальный помощник в уборке. Он также подходит и для чистки серебра.

Внимание, сок выжимать не нужно!





Просто разрежьте лимон пополам, посыпьте солью и отполируйте поверхности украшений.

Оставьте на несколько минут, смойте, а затем протрите гладкой тканью.

Полезные советы по чистке серебра в домашних условиях

Предложенные выше варианты не предполагают использования токсичных веществ, но всё же, каждый раз, когда вы полируете серебро, защищайте руки перчатками и проводите манипуляции в проветриваемом помещении.

Имейте в виду, даже самые безвредные ингредиенты в химических реакциях могут выделять потенциально опасные для здоровья пары. И не забывайте о пользе профилактики. Чтобы украшения всегда сияли, чистите серебро от черноты раз в два-три месяца. Тем более, что самостоятельно делать это просто и недорого.