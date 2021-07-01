Как почистить серебро от черноты в домашних условиях? Только проверенные методы!
Никакой магии! Обойдёмся даже без сверхсекретных нанотехнологий, термоядерных осветлителей и особых умений. Обратимся к простым, доступным, испытанным лайфхакам. Рассматриваем 7 приёмов, как почистить серебро от черноты в домашних условиях. Точно знаем, что каждый из них эффективен на 99,99%. Выбирайте любой, который понравится, и возвращайте украшениям естественное сияние и блеск.
Кстати, современные дорогостоящие ювелирные изделия практически не темнеют из-за родирования. Но по отношению к серебру этот вариант дополнительной обработки применяют нечасто. Мы уверены, у вас есть колечки, браслеты и цепочки, которые нужно привести в порядок.
Чем и как почистить серебро от черноты? 7 доступных лайфхаков
1. Вода и соль.
Простейший раствор возрождает блеск небольших серебряных предметов, например, украшений.
Алгоритм действий: высыпьте столовую ложку соли в горячую воду (250 мл), перемешайте, замочите драгоценности на ночь.
Уже утром слейте раствор, и насухо протрите украшения тканевой салфеткой.
2. Пищевая сода и винный уксус.
Этот рецепт использовали перед торжественными приёмами в старых королевских и дворянских замках.
Шипучий раствор выедает налёт, покрывающий серебряные предметы, возвращает им первозданную чистоту и блеск.
Как сделать? Аккуратно введите столовую ложку соды в обычный стакан, на четверть наполненный винным уксусом. Когда порошок растворится в кислоте, получится шипучка.
Окуните в смесь полируемые предметы, а затем протрите чистой тканью. Если чернота сразу не исчезнет, повторите манипуляцию.
3. Зубная паста.
Многие пробовали этот вариант чистки, и далеко не все довольны эффектом. Мы знаем секрет, который гарантирует отличный результат.
- Шаг 1. Тщательно оботрите украшения тёплой водой с нейтральным мылом (тем, которое без щёлочи).
- Шаг 2. Обильно натрите зубной пастой. Если завалялась старая щётка, она здорово пригодится.
- Шаг 3. Оставьте на 5 минут, после чего снова промойте и насухо вытрите мягкой салфеткой.
4. Татарский соус.
Любимую гурманами заправку к рыбе и картошке фри характеризуют не только замечательные вкусовые качества, но и полезные в хозяйстве свойства. Тартар удаляет пыль, грязь, налёт и придаёт серебру яркий блеск.
Для чистки понадобятся:
- 5 г соли;
- 15 г упомянутого соуса;
- литр воды.
Порядок действий: смешайте ингредиенты в небольшой кастрюльке и нагрейте на среднем огне; поместите металлические изделия внутрь и прокипятите 5 минут.
5, 4, 3, 2, 1… А теперь выньте предметы из смеси, дайте им остыть, после вытрите насухо универсальной микрофиброй.
5. Алюминиевая фольга для чистки столового серебра.
Эта уловка - один из самых популярных приёмов вдохнуть новую жизнь в приборы.
Возьмите лист алюминиевой фольги, выстелите им дно и стенки большой ёмкости, залейте горячей водой и добавьте 10 г соли. Затем погрузите внутрь серебряные предметы и оставьте на 10 минут.
Высушите ножи, вилки, ложки, протрите мягкой тканью до появления блеска.
6. Банановая кожура.
Когда в очередной раз соберётесь перекусить, подготовьте заранее украшения. Сам банан съешьте, а внутренней частью кожуры пройдитесь туда-сюда несколько раз по потемневшим участкам колец, серёжек, цепочки. Не забудьте удалить остатки мякоти чистой салфеткой.
7. Лимон.
Обезжиривает, ароматизирует, отбеливает… Жёлтый цитрус – универсальный помощник в уборке. Он также подходит и для чистки серебра.
Внимание, сок выжимать не нужно!
Просто разрежьте лимон пополам, посыпьте солью и отполируйте поверхности украшений.
Оставьте на несколько минут, смойте, а затем протрите гладкой тканью.
Полезные советы по чистке серебра в домашних условиях
Предложенные выше варианты не предполагают использования токсичных веществ, но всё же, каждый раз, когда вы полируете серебро, защищайте руки перчатками и проводите манипуляции в проветриваемом помещении.
Имейте в виду, даже самые безвредные ингредиенты в химических реакциях могут выделять потенциально опасные для здоровья пары. И не забывайте о пользе профилактики. Чтобы украшения всегда сияли, чистите серебро от черноты раз в два-три месяца. Тем более, что самостоятельно делать это просто и недорого.
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