Расстаться с парнем или нет? 8 признаков того, что пора расстаться

Расстаться с парнем или нет? Если вы стали часто задавать себе этот вопрос, то, вероятно, интуиция вам подсказывает: что-то в отношениях не так. Безусловно, порвать с человеком, которого очень любишь, очень сложно, но иногда это нужно сделать и ради него, и ради себя. Ведь есть большая вероятность того, что вам обоим по отдельности будет лучше. Так как же понять, пустые это мысли или всё-таки нужно задуматься о расставании? В этом помогут жизненные подсказки.

8 признаков того, что пора расстаться, даже если чувства ещё не угасли

Что-то в отношениях неправильно. Сомневаться в правильности построения отношений – нормально. Также естественно пытаться наладить их, возможно, приложив некоторые усилия. Но, когда внутренний голос ежедневно говорит, что ничего невозможно исправить, то стоит к нему прислушаться. Так как если бы вы действительно хотели провести всю свою жизнь с этим парнем, то таких мыслей точно не возникло бы. Физическое и моральное истощение. Если общение со второй половинкой приводит к раздражению, грусти и потере сил, то это звоночек, что пора ставить точку на таких отношениях. И что-то срочно менять. Возможно, даже на одиночество. Вы не поддерживаете друг друга. Когда дело доходит до реализации мечты партнёра, второму приходится часто жертвовать чем-то ради него. Такова природа отношений и с этим ничего не поделаешь. Но когда кто-то перестаёт ценить амбиции второй половинки, сосредотачиваясь только на собственных, это приводит к концу. Отсутствие уважения к друзьям и родным друг друга. Никто не обязан любить родственников и приятелей второй половинки, но уважать – обязательно. Ведь они же являлись частью жизни любимого человека ещё до знакомства с вами. Отказ принятия их может привести к отдалению от партнёра. Разные жизненные цели. Вы хотите ребёнка, он – нет. Он – глубоко верующий человек, а вы – атеист. Нет ничего плохого в том, чтобы идти по своему пути, но дороги с партнёром должны всё-таки пересекаться. Иначе придётся кому-то из вас кардинально менять свои взгляды и цели жизни, что приведёт к разрыву. Это лишь вопрос времени. Часто с ностальгией вспоминаете о своей прошлой жизни. Находясь рядом с любимым человеком, вы должны быть счастливой. У вас должно быть желание вместе мечтать, изменяться, строить планы, становиться рядом с ним лучше. Если вы часто думаете о том, какой же радостной и комфортной была жизнь до него, то стоит задуматься о расставании. Вы часто жалуетесь на своего партнёра. Если вы чаще критикуете своего партнёра, рассказывая о нём друзьям, а не говорите с любовью и добротой, то, скорее всего, ваши отношения дали трещину. Вам симпатичны другие люди. Если вы заметили, что чаще строите планы, переписываетесь или же общаетесь в социальных сетях со всеми, но не со своим партнёром, то вы постепенно попадаете в опасную зону, которая позволит вам изменить своему любимому.

Любые отношения требуют работы и в первую очередь над собой. И если оба готовы к ней, то никто не сможет им помешать быть вместе. Когда же вы вдруг заметите вышеперечисленные 8 признаков, что пора расстаться, даже если чувства ещё не угасли, то не тяните и не обманывайте друг друга. Начните жизнь с чистого листа, чтобы сделать счастливее жизнь и своего партнёра, и, конечно же, свою.