Как сложится 2021 год, рассказала таролог из Италии Мавис. Она использует для своего предсказания не только классическую колоду карт мадемуазель Ленорман, но и «Ошон Дзен Таро», что даёт ей возможность дать более полные прогнозы для каждого зодиакального созвездия, изучив все жизненные сферы.

Предсказание на 2021 год по картам Таро. Будет ли новый год счастливым для вас?

Овен. 2021 год будет годом успеха и позитивных событий во всех жизненных сферах. Однако, чтобы достичь поставленной цели, придётся приложить определённые усилия. В личной жизни нужно будет побороться за вторую половинку, особенно, если отношения только завязались. Могут возникнуть небольшие сложности в финансовой сфере. Виной их станет природная прямолинейность и несдержанность в эмоциях Овнов. Начальство не любит, когда с ним спорят. Со здоровьем серьёзных проблем не предвидится, но всё равно не стоит злоупотреблять жирными продуктами и алкоголем.

Телец. В 2021 году этому знаку повезёт в финансовом плане, а вот на личном фронте возможны небольшие сложности – придётся много времени провести в одиночестве. Однако не стоит расстраиваться – верные друзья не дадут заскучать. У них появится интересная бизнес-идея, в которую Телец на свой страх и риск решит вложиться, и не прогадает. В конце года она принесёт большую прибыль, которая поможет реализовать давнюю мечту этого знака. 2021 год – идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. И лучше начать с пересмотра питания.

Близнецы. Этот год принесёт много великих перемен и приятных сюрпризов. Близнецы испытают изменения в том, как они живут, как смотрят на вещи, потому что извлекут уроки из совершённых ранее ошибок. Наконец-то наступил час применять свои знания, что положительно отразится как на деловой жизни, так и на отношениях с противоположным полом. Появится возможность зарабатывать хорошие деньги креативностью, которая у этого знака в крови. В любви она тоже сделает своё дело – партнёр будет удивлён и очарован оригинальным поведением Близнецов. Немного омрачат радужную картинку событий 2021 года проблемы с работой ЖКТ. Но правильное питание поможет быстро с ними справиться.

Рак. Ожидаются новые испытания в личной жизни, с которыми Ракам поможет справиться семья. Именно родные поддержат в трудные минуты, которых будет в 2021 году немало. На работе нужно, несмотря на происки конкурентов, держать планку и смотреть на всё с позитивом. Тогда Вселенная принесёт всё то, о чём так мечтал этот знак. Ожидается карьерный рост и повышение по служебной лестнице, а также знакомства с влиятельными особами, которые благоприятно повлияют не только на материальное положение, но и на любовные отношения. Ракам нужно прекратить вести сидячий образ жизни.

Лев. Энергия просто будет выплёскиваться из этого знака, что и поможет ему закончить начатые в прошлом дела, чтобы поставить перед собой новые цели. На любовном фронте возможны небольшие сложности, так как партнёр не сможет быстро, как того бы хотелось Льву, реализовывать все его задумки. Зато на работе всё будет складываться как нельзя удачно. Этот знак взлетит по карьерной лестнице. Финансовое положение тоже порадует. Появится возможность начать свой бизнес. Он будет успешный. Львам нужно задуматься о своём здоровье – меньше переохлаждаться и больше двигаться.

Дева. Этот знак с лёгкостью добьётся всех поставленных целей, ведь на его стороне удача и везение. В 2021 году в жизнь Дев придут новые и очень важные люди, от которых будет зависеть, как сложится будущее. У многих представителей этого знака появится желание расширить свои знания и развить свою духовность, что положительно повлияет на дружеские и любовные отношения. В денежном плане год неоднозначный – финансы будут как легко приходить, так и с лёгкостью тратиться. Девам нужно больше времени проводить на природе. Это поможет зарядить тело позитивной энергией.

Весы. Этот знак оценит жизнь в полной мере, так как его креативность и воображение приведут к большим вершинам, как на работе, так и в личной жизни. Весы смогут с лёгкостью окончить давние дела, а также приняться за новые, которые принесут им успех, славу и финансовый рост. Стрессовых ситуаций не предвидится, но даже если и произойдут какие-то сложности, этот знак с лёгкостью с ними справится. Что же касается здоровья, то все беспокоящие ранее недуги исчезнут вместе с тревожным эмоциональным фоном.

Скорпион. Ожидается весёлый год, насыщенный приятными сюрпризами, приключениями, путешествиями и общением со старыми друзьями. Он принесёт новые возможности как на профессиональном поприще – карьерный рост, повышение заработной платы и т.п., так и в отношениях – романтика, большая любовь и многое другое, что поможет Скорпионам почувствовать себя счастливыми и любимыми. В 2021 году у этого знака появится возможность воплотить свою мечту в реальность. Скорпионам стоит заняться йогой, чтобы научиться не только правильно дышать, но и перестать воспринимать всё так близко к сердцу.

Стрелец. 2021 год для этого знака пройдёт легко и спокойно. Все прошлые усилия будут компенсированы, что поможет Стрельцам почувствовать себя более уверенно. Вернётся вера в свои силы, что положительно отразится на начатых делах. Они быстро пойдут в гору, принося стабильность в финансовом плане и внутреннее спокойствие за будущее. В личной жизни возможны мелкие неприятности, но этот знак с лёгкостью с ними справится. В этом году Стрельцам надо больше времени проводить с друзьями, родными и близкими, так как одиночество может негативно отразиться на состоянии здоровья.

Козерог. Стоит ждать непростой год, но Козерог и не ищет лёгких путей. Чем больше сложностей, тем крепче его воля и выше самооценка, а это для него самое важное. В 2021 году этот знак очень сильно изменится, ему захочется быть ближе к людям, помогать им и даже найдётся круг знакомых и друзей, которым он решится довериться, чем сильно их удивит. В финансовом плане всё прекрасно, как и на любовном фронте – новые знакомства, романтика и большая страсть, что тоже несвойственно Козерогу. Одним словом, он будет удивлять и удивляться.

Водолей. Для этого знака 2021 год станет временем экспериментов и успешных начинаний. У него появятся интересные идеи, новые друзья и большие возможности. Прошлые беспокойства просто исчезнут. На работе ожидаются интересные проекты, которые придадут уверенности Водолеям и как профессионалам своего дела, и как личностям. В любви не всё однозначно – одних представителей этого созвездия ждёт большая любовь, других же – разочарование во второй половинке, что приведёт к расставанию и скорой встрече с новым партнёром. Такая «карусель» может негативно сказаться на эмоциональном состоянии Водолеев. Рекомендуется обратиться к психологу.

Рыбы. Нужно отбросить все свои сомнения и довериться близкому человеку. Только тогда в жизнь Рыб придёт процветание и реализация задуманного, особенно у творческих личностей. Есть большая вероятность, что их работу заметят влиятельные люди, что принесёт признание и финансовую стабильность. У остальных представителей данного созвездия тоже всё будет складываться удачно, но в основном в любви. Некоторые решатся на создание семьи и рождение детей. Рыбам стоит избегать сквозняков – они могут стать причиной больших неприятностей со здоровьем.

Нас ждёт непростой год, поэтому так важно узнать заранее предсказание на 2021 год по картам Таро, чтобы избежать ошибок и использовать подсказки карточного расклада в достижении успеха.