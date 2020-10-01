Чтобы построить счастливый брак, нужно не только брать, но и отдавать. Давать любовь, заботу, радость, доброту, а также свой интеллект. Да, как оказалось, женский ум, которым партнёрша делится со своей второй половинкой, одна из важных составляющих частей крепкого брачного союза. Чем же ещё прекрасный пол может удивить и покорить мужчин, чтобы они рядом с ними были счастливы?

Английские семейные психологи выделили 14 женских качеств, делающих брак счастливым



Умная. Это миф, что сильный пол любит красивых глупышек. На самом деле только умная женщина, во-первых, сможет всю жизнь стимулировать свою вторую половинку к развитию, и не только интеллектуальному, но и профессиональному, а во-вторых, спасёт его в пожилом возрасте от слабоумия, постоянно тренируя свои и его умственные способности. Честная. Мужчина не ценит лицемерие, и тем более исходящее от женщины, с которой он планирует долгосрочные отношения. Его вторая половинка должна честно указывать на его ошибки и промахи. Оптимистка. Общение с пессимистично настроенными женщинами в перспективе может негативно сказаться на здоровье, начиная от проблем с сердцем и заканчивая плохим пищеварением и потерей внимания. Ведь все мы впитываем настроения людей, находящихся рядом с нами, поэтому мужчины и предпочитают жизнерадостных женщин, которые зарядят своим позитивом и их. Готовая на компромиссы. Несогласия и споры в семье – это неизбежно и нормально, так как у каждого своя точка зрения. Однако, если женщина постоянно пытается что-то доказать и часто через крики и истерики, то это очень раздражает сильный пол. В счастливых супружеских парах партнёры готовы постоянно меняться ради своей второй половинки, чтобы общение с каждым годом было комфортнее и приятнее. Те женщины, которые согласны поступиться некоторыми своими принципами, смогут сохранить длительные брачные отношения, несущие обоим партнёрам радость и счастье. Умение смеяться над собой. Для сильного пола очень важно, когда женщина с иронией рассказывает о своих ошибках, воспринимая их как небольшой курьёз, произошедший с ней на работе, дома или в другом месте. Кстати, умение перевести в шутку любую неприятную ситуацию ценится и прекрасным полом в мужчинах. Искренность. Искренняя женщина намного привлекательнее для мужчин. Сильному полу приятно видеть рядом с собой неунывающую и открытую партнёршу, без второго дна, которая точно «не подложит свинью». Целеустремлённая. Своим качеством – достигать поставленных целей, несмотря ни на что, она будет мотивировать и вторую половинку не останавливаться на достигнутом, стремясь к большему. Прекрасные отношения с родителями. Эта истина известна всем, если хочешь знать, как женщина будет относиться к своему партнёру через много лет совместной жизни, то нужно уже сегодня посмотреть, как она ведёт себя с родителями. Некоторые формы поведения, будь они положительные или же отрицательные, по отношению к матери и отцу, обязательно станут дублироваться во взаимоотношениях с партнёром. Щедрая. Это качество по отношению к другим людям обязательно проявится и в супружеской жизни, поэтому мужчина может не волноваться, что в браке будет притеснён как финансово, так и морально. Спокойная. Каждому человеку важно иметь около себя того, кто умеет контролировать свои эмоции. Поэтому и мужчины стремятся к общению со сдержанными девушками, ведь своей выдержанностью она сумеет заразить и вторую половинку, а значит, ему проще будет решать жизненные ситуации, имея холодную голову и спокойного партнёра. Готовая делать глупости. Самые счастливые пары часто делают глупости вместе, ведь совместные шалости не только веселят, но и укрепляют брак, так как придают лёгкости общению, что очень важно для семейных отношений. У неё есть личная жизнь. Поддержание собственного пространства, наличие друзей и своих интересов крайне важно для длительных счастливых семейных отношений. Ведь это даёт возможность переключиться от проблем семьи, а также услышать дружеское мнение в ответ на некоторые спорные вопросы, возникшие с партнёром. Это часто помогает прийти к компромиссу в семейной жизни. Принимает недостатки партнёра. У каждого есть свои пороки, так как идеальных людей не существует. Однако не всякая женщина готова мириться с недостатками своего мужчины, устраивая скандалы, возможно, даже с битьём посуды и хлопаньем дверей. Поэтому сильный пол и ценит тех девушек, которые с терпением относятся к их изъянам. Не злопамятная. Прощение необходимо для прочных и здоровых отношений. Люди, которые знают, как прощать безоговорочно, живут дольше, и с ними комфортнее и окружающим, поэтому мужчины и ищут быстро отходчивых партнёрш.

На самом деле эти 14 женских качеств, делающих брак счастливым, ценятся не только мужчинами, но и окружающими в целом. Ведь так приятно и спокойно иметь рядом с собой подругу, коллегу или родственницу, которая выслушает, посмеётся, простит и поймёт.