Желание не сбывается? 5 причин, почему Вселенная не исполнила его
Все мы знаем, что мысли материальны, а значит, и наши желания, если сильно захотеть, обязательно сбудутся. Но почему-то есть такие мечты, которые никак не могут воплотиться в жизнь, даже если для этого вы прикладываете все силы. Оказывается, есть 5 причин, почему Вселенная не осуществила ваше желание. Узнав их, появится шанс всё-таки добиться желаемого.
5 причин, почему желание не сбывается
- Не ваша мечта. Если задуматься, то большинство наших желаний на самом деле не являются нашими, а например, родителей, знакомых, друзей, окружающих или же вовсе навязанных обществом – иметь много денег, получить высшее образование, выйти удачно замуж и т.п. Но, когда человеку, который на самом деле не мечтает об огромных доходах (они его, скорее, даже страшат), в руки попадает энная денежная сумма, он тут же от неё избавляется, а вместе с ней освобождается и от боязни. То же самое можно сказать и о других «чужих» желаниях, которые потому и не воплощаются в жизнь, что не являются собственными. Если же реально что-то хочется, оно обязательно исполнится. Возможно, не сразу: есть вероятность, что для достижения цели придётся пройти несколько жизненных этапов, но в итоге желаемое станет реальностью.
- Страх перед исполнением желания. Эта одна из самых частых причин неисполнения задуманного. Так, девушка, всю жизнь мечтающая выглядеть, как модель на обложке журнала, может годами посещать тренажёрные залы, косметические кабинеты и самые престижные салоны красоты, одеваясь только в крутых бутиках, всегда вспоминает сказанные в её детстве слова отца, который не самыми лестными словами отзывался о таких женщинах. И именно высказывания папы, являющегося для своей дочери авторитетом, и не дают ей возможности получить желаемое. Она просто боится осуждения.
- Неактуальность желания. Некоторые желания со временем теряют свой вес лишь потому, что все мы меняемся, а значит, то, что когда-то было недостижимой мечтой, становится обыденностью или же, вовсе ненужностью. Например, 18-летняя девушка, влюбившаяся в парня, не отвечающего ей взаимностью, ежедневно грезящая, как они начнут встречаться, сыграют свадьбу, нарожают детишек и будут жить долго и счастливо, всю свою жизнь строит по принципу утереть ему нос. Но время вносит свои коррективы, и она помнит о своей мечте, как говорится, по привычке, ничего не делая для её достижения, поэтому она и не воплощается в жизнь.
- Большая цена за исполнение желания. Очень часто для того, чтобы получить желаемое, приходится от чего-то отказываться. Например, мечта открыть своё дело может негативно сказаться на финансовом положении, так как есть вероятность вложить все свои сбережения и прогореть, оставшись ни с чем. На такое готовы не все, так как срабатывает инстинкт самосохранения и мысли о нищенском существовании. Конечно, велик шанс и заработать, а значит, жить так, чтобы ни в чём не нуждаться, однако цена за исполнение желания сильно высока, поэтому оно и не воплощается в жизнь.
- Замена желаний на их же более низкого качества. Многие люди, осознавая, что не смогут достичь желаемого, мирятся с тем, что имеют. Например, женщина, мечтающая в юности о богатом муже и встречающая своё 35-летие в незамужнем статусе, начинает понижать планку, убрав слово «богатый» и оставив только «муж». И именно это она делает своей мечтой, которую всеми силами и пытается реализовать, что у неё вскорости и получается – она выходит замуж за обычного менеджера, живущего от зарплаты до зарплаты, и при этом чувствует себя счастливо, ведь теперь у неё есть супруг и небольшое разочарование, что желание так и не стало реальностью.
Если задуманное никак не может воплотиться в жизнь, нужно проанализировать, по-настоящему ли вы этого хотите, потому что 5 причин, почему Вселенная не осуществила ваше желание, указывают именно на то, что оно не является главной вашей целью. Когда это не так, то просто нужно постараться действовать в нужном направлении и мечта станет действительностью!
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