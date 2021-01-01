Желание не сбывается? 5 причин, почему Вселенная не исполнила его

Все мы знаем, что мысли материальны, а значит, и наши желания, если сильно захотеть, обязательно сбудутся. Но почему-то есть такие мечты, которые никак не могут воплотиться в жизнь, даже если для этого вы прикладываете все силы. Оказывается, есть 5 причин, почему Вселенная не осуществила ваше желание. Узнав их, появится шанс всё-таки добиться желаемого.

5 причин, почему желание не сбывается

Не ваша мечта. Если задуматься, то большинство наших желаний на самом деле не являются нашими, а например, родителей, знакомых, друзей, окружающих или же вовсе навязанных обществом – иметь много денег, получить высшее образование, выйти удачно замуж и т.п. Но, когда человеку, который на самом деле не мечтает об огромных доходах (они его, скорее, даже страшат), в руки попадает энная денежная сумма, он тут же от неё избавляется, а вместе с ней освобождается и от боязни. То же самое можно сказать и о других «чужих» желаниях, которые потому и не воплощаются в жизнь, что не являются собственными. Если же реально что-то хочется, оно обязательно исполнится. Возможно, не сразу: есть вероятность, что для достижения цели придётся пройти несколько жизненных этапов, но в итоге желаемое станет реальностью. Страх перед исполнением желания. Эта одна из самых частых причин неисполнения задуманного. Так, девушка, всю жизнь мечтающая выглядеть, как модель на обложке журнала, может годами посещать тренажёрные залы, косметические кабинеты и самые престижные салоны красоты, одеваясь только в крутых бутиках, всегда вспоминает сказанные в её детстве слова отца, который не самыми лестными словами отзывался о таких женщинах. И именно высказывания папы, являющегося для своей дочери авторитетом, и не дают ей возможности получить желаемое. Она просто боится осуждения. Неактуальность желания. Некоторые желания со временем теряют свой вес лишь потому, что все мы меняемся, а значит, то, что когда-то было недостижимой мечтой, становится обыденностью или же, вовсе ненужностью. Например, 18-летняя девушка, влюбившаяся в парня, не отвечающего ей взаимностью, ежедневно грезящая, как они начнут встречаться, сыграют свадьбу, нарожают детишек и будут жить долго и счастливо, всю свою жизнь строит по принципу утереть ему нос. Но время вносит свои коррективы, и она помнит о своей мечте, как говорится, по привычке, ничего не делая для её достижения, поэтому она и не воплощается в жизнь. Большая цена за исполнение желания. Очень часто для того, чтобы получить желаемое, приходится от чего-то отказываться. Например, мечта открыть своё дело может негативно сказаться на финансовом положении, так как есть вероятность вложить все свои сбережения и прогореть, оставшись ни с чем. На такое готовы не все, так как срабатывает инстинкт самосохранения и мысли о нищенском существовании. Конечно, велик шанс и заработать, а значит, жить так, чтобы ни в чём не нуждаться, однако цена за исполнение желания сильно высока, поэтому оно и не воплощается в жизнь. Замена желаний на их же более низкого качества. Многие люди, осознавая, что не смогут достичь желаемого, мирятся с тем, что имеют. Например, женщина, мечтающая в юности о богатом муже и встречающая своё 35-летие в незамужнем статусе, начинает понижать планку, убрав слово «богатый» и оставив только «муж». И именно это она делает своей мечтой, которую всеми силами и пытается реализовать, что у неё вскорости и получается – она выходит замуж за обычного менеджера, живущего от зарплаты до зарплаты, и при этом чувствует себя счастливо, ведь теперь у неё есть супруг и небольшое разочарование, что желание так и не стало реальностью.

Если задуманное никак не может воплотиться в жизнь, нужно проанализировать, по-настоящему ли вы этого хотите, потому что 5 причин, почему Вселенная не осуществила ваше желание, указывают именно на то, что оно не является главной вашей целью. Когда это не так, то просто нужно постараться действовать в нужном направлении и мечта станет действительностью!