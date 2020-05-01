Обтягивающие вещи, кружевное бельё, глубокое декольте, короткая юбка, соблазнительная походка… По мнению многих, это основные возбудители для сильной половины человечества. Но, оказывается, существует 15 неожиданных вещей, которые возбуждают мужчин сильнее всего и о которых не догадываются женщины.

Что же возбуждает мужчин сильнее всего?

Утреннее потягивание. Сладко потягивающаяся от сна любимая, облачённая в пижаму, - сама беззащитность, которую хочется захватить в свои мужественные объятия и больше никуда не отпускать. К тому же, спросонья женщины, даже уверенные в себе на все 100%, такие милые, безоговорочно принадлежащие своему мужчине. А что может быть соблазнительней для сильного пола, чем чувство полного обладания? Гнев. Наверное, многие женщины слышали фразу: «Ты так прекрасна, когда злишься», думая, что таким способом мужчина пытается успокоить её. Но на самом деле, разгневанная девушка безумно привлекательна для своей второй половинки. И объяснить этот факт невозможно. Скорее всего, причина в том, что близость в качестве примирения – всегда яркая и запоминающаяся. Взлохмаченные волосы. Можно всё утро потратить на красивую укладку, но мужчину больше возбуждает женщина со встрёпанными волосами, так как с ними она такая домашняя, уютная и своя. Наверное, здесь работает тот же принцип, как и с потягиванием после сна – простота и беззащитность, которую хочется оградить от всех бед и невзгод, став героем для своей любимой. Отсутствие косметики. Сегодня в моде натуральный макияж, для нанесения которого уходит намного больше времени, косметических средств и усилий, чем для обычного, однако, как показали опросы мужчин, все эти женские усилия бесполезны. Большинство представителей сильного пола не любит, когда женщина накрашена, так как оттереть тональный крем, губную помаду, которые отпечатываются на мужском лице во время поцелуев, очень сложно, что очень раздражает мужчин. Поэтому девушкам нужно помнить, что изобилие макияжа может не то что привлечь любимого, а даже, напротив, оттолкнуть. Рубашка в клетку. Неважно, надета клетчатая рубашка на голое тело или же под ней водолазка, в мужских глазах девушка в такой одежде воспринимается этакой хулиганкой, готовой к любым экспериментам в постели. Однако носить рубашку в клетку постоянно не стоит, так как она может примелькаться, а значит, и не возымеет должного эффекта. Музыкальный инструмент. Не важно, на каком инструменте играет девушка, но он придаёт такую пикантность её образу, что невозможно устоять. Если же любимая ещё и обладает вокальными данными, то мужчина будет покорён в самое сердце. Маленький животик. Женщина не должна быть идеальна, иначе у мужчины рядом с ней могут развиться комплексы. К тому же, небольшой животик так уютен, его так и хочется целовать, ведь он напоминает щёчки младенца, мимо которых не может никто пройти, чтобы не потрепать. Кстати, женское пузико указывает на то, что любимая любит поесть, а значит, не станет мучить строгими диетами и укорами по поводу жирной и вредной пищи. Морщины. Это для женщин морщины – катастрофа и сигнал срочно бежать к косметологу. Для сильного пола морщинки указывают на то, что перед ними зрелая, а значит, опытная женщина, в том числе и в плане интима. К тому же, мимические морщины вокруг глаз и рта говорят о том, что их обладательница обожает смеяться, поэтому с ней никогда не будет скучно, и она не впадёт в депрессию, из которой придётся её вытаскивать. Мужчина и сам может прекрасно пострадать, зачем ему ещё в нагрузку депрессирующая дама? Небольшая грудь. Безусловно, есть мужчины, которые в восторге от большого бюста, но всё же для многих представителей сильного пола размер груди не столь важен, как её форма и упругость. А ею могут, кстати, чаще похвастаться девушки с маленькой грудью, так как она со временем не виснет под своим весом, а значит, дольше сохраняет свой девичий вид. Аппетит. Сегодня в женских кругах модно есть здоровую и малокалорийную пищу, что очень раздражает сильный пол. Конечно, любимая не должна за раз съедать свиную ногу, но и смотреть на жующую весь вечер салатный лист даму тоже не очень приятно. Мужчин привлекают дамы, которые не стесняются поесть и разрешают себе выпить. Это указывает на то, что она, во-первых, не боится чужого мнения, а во-вторых, скорее всего, смелая в постели. Очки. Женщина в очках - такая хрупкая и беззащитная (немаловажна правильно подобранная оправа), но в то же время такая уверенная и независимая. Такое сочетание сильно возбуждает мужчин, их фантазия просто зашкаливает. Низкий тембр голоса. Писклявость очень раздражает, поэтому обладательницы такого голоса даже с шикарной фигурой не сильно привлекательны для мужских ушей. А вот немного хрипловатый, кстати, у парней тоже, голос будоражит и соблазняет. Вождение автомобиля. Хотя мужчины и любят критиковать автомобилисток, однако девушка за рулем их очень возбуждает, так как ни одна женщина, по мужскому мнению, не сильна в вождении, а значит, требует защиты, которую ей может дать только сильный пол. Белая кожа на загорелом теле. В большинстве своём женщины не очень любят своё тело с белыми следами от купальника, однако сильный пол просто обожает эту девственную кожу, благодаря которой женщина выглядит ещё более голо. Длинная юбка. В такой одежде есть какая-то загадка, которую сильный пол просто мечтает разгадать. Их фантазия рисует, что под длинным подолом спряталось что-то сверхпривлекательное и обаятельное. Кстати, длинная юбка возбуждает даже тех мужчин, которые знают свою женщину давно и во всей красе.

Многие женщины замечали, что сильный пол обращает внимание на них даже тогда, когда они не готовы к этому – без макияжа, стильной причёски и красивой одежды. Но, оказывается, есть 15 неожиданных вещей, которые возбуждают мужчин, и от этих вещей веет наивностью, беззащитностью и уютом. Как оказалось, именно это и соблазняет сильный пол.