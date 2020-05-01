7 секретов о мужчинах, о которых не знают женщины

Многие девушки считают, что именно мужчины должны делать первый шаг в любовных отношениях. Откуда взялся этот миф, неизвестно. Возможно, подруги или мамы рассказали об этом, возможно, был неудачный опыт, когда парень отверг предложение девушки пообщаться, а может быть, фильмы и сказки тому виной. Однако на самом деле всё обстоит совсем не так, сильный пол также не уверен, раним и имеет ошибочные представления о том, как строить романтические отношения. Психологи даже выяснили, в чём и почему ошибаются парни, и решили рассказать об этом девушкам, тем самым упростив сложность в общении между ними.

Секреты о мужчинах, о которых многие женщины не знают

Мужчин чаще отторгают, чем женщин. Как показывает статистика, женщинам реже отказывают в знакомстве, чем парням. Если прекрасному полу понравился мужчина, то она может дать знак ему глазами, жестом или же смехом. Он же может либо подойти, либо нет, но при этом девушка не получит прямого отказа. Мужчине же такой способ выявления симпатии недоступен. Если ему понравилась девушка, он должен действовать напрямую, а значит, есть вероятность отказа. Поэтому прекрасному полу нужно помнить, даже если мужчина колеблется, чтобы сделать первый шаг, нужно ему лишь послать чёткий сигнал. Мужчинам тяжело назначить свидание. Если девушка хочет провести сегодняшний вечер в романтической компании, то ей нужно лишь привлекательно одеться, сделать макияж, причёску и пойти с подругой прогуляться или же зайти в кафе. Сильному полу в этом плане тяжелее. Он может надеть всё лучшее сразу, но не факт, что вечер не закончится одиночеством. Особенно это касается правильных парней, которые не умеют флиртовать и соблазнять. Мужчинам диктует правила общество. Так сложилось, что парни, которые умеют флиртовать и общаться с прекрасным полом, являются героями для своих друзей, так как в большинстве своём мужчины не уверены в себе и своей привлекательности. Именно по этой причине они стоят в стороне, лишь любуясь понравившейся девушкой, стесняясь к ней подойти из страха получить отказ. Прекрасному полу нужно помнить об этом, прежде чем принять недовольную позу и мимику при виде неуверенного парня. Возможно, именно он и является тем человеком, с которым она будет счастлива всю жизнь, но из-за своего поведения она отталкивает свою судьбу. Мужчины не должны просить о помощи в любовных отношениях. Когда прекрасный пол просит помочь познакомиться с понравившимся парнем, её никто не осудит, чего нельзя сказать о парне. Он должен быть независимым и сильным, добиваясь всего самостоятельно, в том числе и сердце девушки. И это сильно связывает ему руки. Мужчины не обладают развитой интуицией. Это у прекрасного пола развит третий глаз, который помогает им наладить любовные отношения. Девушка может прочитать по глазам и жестам, что парень к ней неравнодушен. Сильному полу нужно говорить чётко о своих чувствах, играя глазами или же придумывая поводы его подозвать, иначе он так и не поймёт, что он заинтересовал прекрасную особу. Мужчины считают, что главное женское оружие – это одежда. Отчасти они правы, так как если девушка хочет привлечь противоположный пол, ей нужно надеть «правильные» вещи. Однако именно эти вещи могут сыграть с ней злую шутку, так как парень, который видит нарядную женщину, сразу же воспринимает это как сигнал к действию. И часто такое ошибочное восприятие негативно сказывается на их отношениях. Мужчины не знают, что хотят женщины. С юных лет мужчинам давали смешанные знания о том, чего хотят женщины. "Будь джентльменом!", «Относись к женщине с уважением!», «Будь галантен»... И что происходит с этими парнями? Они постоянно находятся во френдзоне. Поэтому девушкам не стоит обижаться, если мужчины не знают, как им их привлечь. Они путаются, так как всю свою жизнь получали противоречивые советы по общению с прекрасным полом.

Эти 7 секретов о мужчинах, о которых многие женщины не знают, помогут наладить любовные отношения. Ведь в следующий раз, когда девушка почувствует разочарование в мужчине, она может задуматься о причинах его поведения. Возможно, он просто не знает, как себя вести, так как находится под давлением общества, требующего от него невозможного.