Почему вам попадаются эгоисты мужчины? 7 ошибочных установок, которые притягивают их
Наверняка, многим девушкам знакома ситуация, когда, встречая мужчину, кажется, что с ним отношения будут складываться совсем по-другому, чем с предыдущим партнёром. Ведь на этот раз не будут допущены прошлые ошибки, а значит, появится возможность построить крепкий союз. Но в итоге получается то же самое. И так каждый раз, что и наводит на мысль: «уже никогда не сможешь встретить достойного партнёра, ведь вокруг одни эгоисты и нарциссы». Не стоит отчаиваться! Просто нужно поменять свои взгляды на жизнь, ведь часто проблема в отношениях кроется в наших мыслях и ложных установках.
7 ошибочных установок, которые притягивают эгоистичных мужчин
- Влияние на самооценку окружающих. Ни в коем случае нельзя, чтобы чужое мнение влияло на самооценку. Ведь мужчины – явление временное, а с ощущением, что вы являетесь «уценённым товаром», только потому, что какой-то представитель сильного пола назвал вас неумёхой или же плохой хозяйкой, приходится жить. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что обвинения в ваш адрес могут быть связаны, например, с его проблемами на работе. Поэтому и не стоит принимать близко к сердцу грубый отказ мужчины, с обвинениями в вашу сторону, вынести мусор. Более того, есть вероятность того, что он потом даже не вспомнит, что был груб. Причина, почему окружающие оценивают вас в негативном русле, на самом деле, кроется в них самих – встал не с той ноги, завистник по жизни или же привыкший самоутверждаться за счёт других.
- Неверие в свои умения, способности или привлекательность. Если вы не верите в себя, то как вы сможете привлечь достойного мужчину? Ведь не зря же говорят, что подобное тянется к подобному, поэтому вы и выбираете токсичного партнёра. Также не стоит делать своей целью жизни поиск мужчины. На свете столько интересных дел – танцы, йога, путешествия, занимаясь которыми можно притянуть к себе массу интересных и самодостаточных парней.
- Токсичные отношения – ваша карма. Никогда не стоит думать в таком русле. Если вы повторяете прошлые ошибки, то это лишь свидетельство того, что вы не смогли извлечь урок из сложившейся ситуации. Поэтому нужно подходить к неудачам в любви как к жизненному опыту, который поможет оградить вас от прежних промахов, чтобы вскоре создать гармоничный союз.
- Каждого мужчину можно изменить. Взрослому человеку редко когда получается измениться, ведь отрицательные черты характера с возрастом только усугубляются, поэтому и не стоит питать иллюзий на тот счёт, что у вас получится изменить сложившуюся личность по своему желанию, окутав его заботой и вниманием. Заставить его отказаться от плохих привычек, стать более мягким и отзывчивым, ответственно относиться к деньгам невозможно. Ваши старания обречены сразу же на провал. Просто нужно взять за правило: никогда не начинать серьёзные отношения, если привычки и жизненные стремления мужчины вас не устраивают.
- Дать второй шанс. Это, конечно, хорошо, давать ещё один шанс, но постоянно закрывать глаза на жестокость, эгоизм, грубость партнёра неразумно. Ведь, если он всегда так себя ведёт, то с ним явно что-то не так. Также немаловажно пресекать его поведение, если оно приносит боль и разочарование. Потому что, запустив ситуацию, можно довести и до насилия с его стороны. Берегите и цените себя.
- Я не достойна лучшего. Часто негативное отношение к себе формируется с детства. Девочка не хочет играть в куклы, так как ей интересны машинки, значит, она не такая, как другие. Став подростком, она предпочитает брюки, значит, она неженственная. В данной ситуации дети нуждаются в поддержке родителей, иначе так недалеко и до взращивания комплексов «ненормальности». А ведь окружающие воспринимают нас так, как воспринимаем мы себя, поэтому если вы считаете, что к вам должны относиться с уважением, то именно это и получите, и наоборот, вера в свою недостойность притягивает тех, кто подтвердит её. Не позволяйте никому заставлять вас чувствовать, будто вы не достойны того, кого хотите привлечь.
- Жизнь – сплошной негатив. Если человек излучает добро и счастье, то к нему подсознательно тянутся и остальные. Когда же от вас исходит отрицательная энергия, то хочется быстрее сбежать и куда подальше. Безусловно, у каждого бывают сложности в жизни. Но даже тогда нужно найти что-то хорошее. Пусть в памяти всплывут приятные воспоминания и образы, заставляющие улыбнуться. Пропустите эти положительные эмоции через себя и двигайтесь дальше.
Если вы избавитесь от 7 ошибочных установок, которые притягивают эгоистичных мужчин, то очень скоро в вашей жизни появится тот, о ком вы так давно мечтали – любящий и уважающий вас партнёр.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!