Почему вам попадаются эгоисты мужчины? 7 ошибочных установок, которые притягивают их

Наверняка, многим девушкам знакома ситуация, когда, встречая мужчину, кажется, что с ним отношения будут складываться совсем по-другому, чем с предыдущим партнёром. Ведь на этот раз не будут допущены прошлые ошибки, а значит, появится возможность построить крепкий союз. Но в итоге получается то же самое. И так каждый раз, что и наводит на мысль: «уже никогда не сможешь встретить достойного партнёра, ведь вокруг одни эгоисты и нарциссы». Не стоит отчаиваться! Просто нужно поменять свои взгляды на жизнь, ведь часто проблема в отношениях кроется в наших мыслях и ложных установках.

7 ошибочных установок, которые притягивают эгоистичных мужчин

Влияние на самооценку окружающих. Ни в коем случае нельзя, чтобы чужое мнение влияло на самооценку. Ведь мужчины – явление временное, а с ощущением, что вы являетесь «уценённым товаром», только потому, что какой-то представитель сильного пола назвал вас неумёхой или же плохой хозяйкой, приходится жить. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что обвинения в ваш адрес могут быть связаны, например, с его проблемами на работе. Поэтому и не стоит принимать близко к сердцу грубый отказ мужчины, с обвинениями в вашу сторону, вынести мусор. Более того, есть вероятность того, что он потом даже не вспомнит, что был груб. Причина, почему окружающие оценивают вас в негативном русле, на самом деле, кроется в них самих – встал не с той ноги, завистник по жизни или же привыкший самоутверждаться за счёт других. Неверие в свои умения, способности или привлекательность. Если вы не верите в себя, то как вы сможете привлечь достойного мужчину? Ведь не зря же говорят, что подобное тянется к подобному, поэтому вы и выбираете токсичного партнёра. Также не стоит делать своей целью жизни поиск мужчины. На свете столько интересных дел – танцы, йога, путешествия, занимаясь которыми можно притянуть к себе массу интересных и самодостаточных парней. Токсичные отношения – ваша карма. Никогда не стоит думать в таком русле. Если вы повторяете прошлые ошибки, то это лишь свидетельство того, что вы не смогли извлечь урок из сложившейся ситуации. Поэтому нужно подходить к неудачам в любви как к жизненному опыту, который поможет оградить вас от прежних промахов, чтобы вскоре создать гармоничный союз. Каждого мужчину можно изменить. Взрослому человеку редко когда получается измениться, ведь отрицательные черты характера с возрастом только усугубляются, поэтому и не стоит питать иллюзий на тот счёт, что у вас получится изменить сложившуюся личность по своему желанию, окутав его заботой и вниманием. Заставить его отказаться от плохих привычек, стать более мягким и отзывчивым, ответственно относиться к деньгам невозможно. Ваши старания обречены сразу же на провал. Просто нужно взять за правило: никогда не начинать серьёзные отношения, если привычки и жизненные стремления мужчины вас не устраивают. Дать второй шанс. Это, конечно, хорошо, давать ещё один шанс, но постоянно закрывать глаза на жестокость, эгоизм, грубость партнёра неразумно. Ведь, если он всегда так себя ведёт, то с ним явно что-то не так. Также немаловажно пресекать его поведение, если оно приносит боль и разочарование. Потому что, запустив ситуацию, можно довести и до насилия с его стороны. Берегите и цените себя. Я не достойна лучшего. Часто негативное отношение к себе формируется с детства. Девочка не хочет играть в куклы, так как ей интересны машинки, значит, она не такая, как другие. Став подростком, она предпочитает брюки, значит, она неженственная. В данной ситуации дети нуждаются в поддержке родителей, иначе так недалеко и до взращивания комплексов «ненормальности». А ведь окружающие воспринимают нас так, как воспринимаем мы себя, поэтому если вы считаете, что к вам должны относиться с уважением, то именно это и получите, и наоборот, вера в свою недостойность притягивает тех, кто подтвердит её. Не позволяйте никому заставлять вас чувствовать, будто вы не достойны того, кого хотите привлечь. Жизнь – сплошной негатив. Если человек излучает добро и счастье, то к нему подсознательно тянутся и остальные. Когда же от вас исходит отрицательная энергия, то хочется быстрее сбежать и куда подальше. Безусловно, у каждого бывают сложности в жизни. Но даже тогда нужно найти что-то хорошее. Пусть в памяти всплывут приятные воспоминания и образы, заставляющие улыбнуться. Пропустите эти положительные эмоции через себя и двигайтесь дальше.

Если вы избавитесь от 7 ошибочных установок, которые притягивают эгоистичных мужчин, то очень скоро в вашей жизни появится тот, о ком вы так давно мечтали – любящий и уважающий вас партнёр.