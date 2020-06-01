22 женских качества, которые заставляют мужчин влюбляться

Тяжело ответить однозначно, какие именно качества девушек привлекают мужчин. Ведь у каждого свои понятия женского очарования. Кто-то без ума от хохотушек, а кого-то тянет к серьёзным девушкам, а кому-то и вовсе подавай загадочную леди. Однако есть 22 женских качества, которые заставляют мужчину влюбиться, независимо от их предпочтений.

Качества женщины, которые заставляют мужчину влюбиться

Вы ему полностью должны доверять. Полагаться на него, значит уважать его как мужчину и ценить как человека. Поэтому не стесняйтесь, если вы в этом нуждаетесь, обращаться к мужчине за помощью. Ему будет приятно. Делайте ему комплименты. Если вы думаете, что мужчинам не нравятся комплименты, то вы сильно ошибаетесь. Им льстит, когда их хвалят. Будьте естественны. Женственность без макияжа – самый лучший способ привлечь мужчину и заставить его влюбиться. Среди искусственных девушек с наращенными ресницами и накаченными ботоксом губами вы будете выгодно отличаться своим природным очарованием. Поверьте в себя. Независимая женщина, знающая себе цену, но при этом доверяющая мужчине, всегда вызывает уважение и восхищение. Не избегайте мужского взгляда. Во время разговора с мужчиной всегда смотрите ему в глаза. Так вы сможете установить доверительные и искренние отношения, которые пойдут вам только на пользу. Интересуйтесь его хобби. Это позволит вам быть его другом и партнёром. У вас будут общие интересы и темы для разговоров. Он будет делиться с вами своими мыслями. Покажите свою слабость. Ваша слабость пробудит в мужчине защитный инстинкт. Ему захочется спрятать вас за своими широкими плечами. Не торопите его. Для успешных отношений не рекомендуется торопить мужчину своей излишней навязчивостью. Дайте ему время для развития его чувств к вам. Делитесь своими жизненными целями. Возможно, у вас они одинаковые, и это может вас сильно сблизить с мужчиной. Не отказывайтесь от общественной жизни. Ваша независимость имеет решающее значение для мужчины. Никогда не отказывайтесь от своей социальной жизни, рискуя создать ощущение нездоровой зависимости от него. Такое поведение может сильно отпугнуть. Достоинство превыше всего. Независимо от ситуации ваше достоинство должно превалировать над всем остальным. Никогда не унижайтесь, лишь бы понравиться мужчине. Поверьте, его больше привлечёт то, что вы себя цените и уважаете. Будьте благодарны. Гордость и достоинство - не одно и то же, что холодность и неблагодарность. Когда мужчина заслуживает благодарности, обязательно будьте ему признательны. Не вспоминайте своего бывшего. Нет необходимости останавливаться на прошлом, если вас интересует будущее. Частые разговоры о вашем бывшем означают, что вы ещё не перевернули страницу прошлых отношений. Любите себя. Если вы будете любить себя, то вас полюбят и другие, в том числе и интересующий вас мужчина. Делитесь своими интересами. Привлеките его в свой мир, чтобы он мог понять, что вы за человек. Чем больше он будет узнавать о вас, тем больше вы можете быть ему интересны. Не вторгайтесь в его пространство. Сохранение личных границ необходимо не только вам, но и вашему мужчине, чтобы он мог проанализировать свои чувства, перезарядиться и, в конце концов, в одиночестве понять, как ему не хватает вас. Поддерживайте его. Ваша поддержка будет иметь решающее значение для вашего мужчины. Будьте рядом, когда ему нужно пусть и хрупкое, но плечо. Он этого не забудет. Будьте серьёзны. Отбросьте в сторону вашу наивность и забавность, если того требуют обстоятельства. Мужчина должен чувствовать, что в серьёзных ситуациях вы собранны и сконцентрированы. Улыбайтесь. Открытая улыбка – помощник в любви. Поэтому всегда будьте приветливы со своим мужчиной, чтобы он не боялся строить с вами отношения. Будьте ласковы. Способствуйте физическому контакту, но при этом не переусердствуйте. Намёки и недосказанность намного больше завораживают, чем открытое стремление к интиму. Признавайте свои ошибки. Упрямая и скандальная женщина часто отталкивает мужчину. Он должен понимать, что после возникшего конфликта вы всегда готовы поговорить спокойно и без обвинений. Сдерживайте свои обещания. Доверие возникает только в тех парах, в которых партнёры ежедневно демонстрируют уважение к своим обязательствам. Так что всегда старайтесь выполнять свои обещания, данные любимому мужчине.

У каждой женщины свои секреты привлечения противоположного пола, но эти вышеперечисленные женские качества, которые заставляют мужчин влюбляться, всегда работают. Попробуйте на себе, и вы не разочаруетесь!