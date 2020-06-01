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22 женских качества, которые заставляют мужчин влюбляться
Тяжело ответить однозначно, какие именно качества девушек привлекают мужчин. Ведь у каждого свои понятия женского очарования. Кто-то без ума от хохотушек, а кого-то тянет к серьёзным девушкам, а кому-то и вовсе подавай загадочную леди. Однако есть 22 женских качества, которые заставляют мужчину влюбиться, независимо от их предпочтений.
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Качества женщины, которые заставляют мужчину влюбиться
- Вы ему полностью должны доверять. Полагаться на него, значит уважать его как мужчину и ценить как человека. Поэтому не стесняйтесь, если вы в этом нуждаетесь, обращаться к мужчине за помощью. Ему будет приятно.
- Делайте ему комплименты. Если вы думаете, что мужчинам не нравятся комплименты, то вы сильно ошибаетесь. Им льстит, когда их хвалят.
- Будьте естественны. Женственность без макияжа – самый лучший способ привлечь мужчину и заставить его влюбиться. Среди искусственных девушек с наращенными ресницами и накаченными ботоксом губами вы будете выгодно отличаться своим природным очарованием.
- Поверьте в себя. Независимая женщина, знающая себе цену, но при этом доверяющая мужчине, всегда вызывает уважение и восхищение.
- Не избегайте мужского взгляда. Во время разговора с мужчиной всегда смотрите ему в глаза. Так вы сможете установить доверительные и искренние отношения, которые пойдут вам только на пользу.
- Интересуйтесь его хобби. Это позволит вам быть его другом и партнёром. У вас будут общие интересы и темы для разговоров. Он будет делиться с вами своими мыслями.
- Покажите свою слабость. Ваша слабость пробудит в мужчине защитный инстинкт. Ему захочется спрятать вас за своими широкими плечами.
- Не торопите его. Для успешных отношений не рекомендуется торопить мужчину своей излишней навязчивостью. Дайте ему время для развития его чувств к вам.
- Делитесь своими жизненными целями. Возможно, у вас они одинаковые, и это может вас сильно сблизить с мужчиной.
- Не отказывайтесь от общественной жизни. Ваша независимость имеет решающее значение для мужчины. Никогда не отказывайтесь от своей социальной жизни, рискуя создать ощущение нездоровой зависимости от него. Такое поведение может сильно отпугнуть.
- Достоинство превыше всего. Независимо от ситуации ваше достоинство должно превалировать над всем остальным. Никогда не унижайтесь, лишь бы понравиться мужчине. Поверьте, его больше привлечёт то, что вы себя цените и уважаете.
- Будьте благодарны. Гордость и достоинство - не одно и то же, что холодность и неблагодарность. Когда мужчина заслуживает благодарности, обязательно будьте ему признательны.
- Не вспоминайте своего бывшего. Нет необходимости останавливаться на прошлом, если вас интересует будущее. Частые разговоры о вашем бывшем означают, что вы ещё не перевернули страницу прошлых отношений.
- Любите себя. Если вы будете любить себя, то вас полюбят и другие, в том числе и интересующий вас мужчина.
- Делитесь своими интересами. Привлеките его в свой мир, чтобы он мог понять, что вы за человек. Чем больше он будет узнавать о вас, тем больше вы можете быть ему интересны.
- Не вторгайтесь в его пространство. Сохранение личных границ необходимо не только вам, но и вашему мужчине, чтобы он мог проанализировать свои чувства, перезарядиться и, в конце концов, в одиночестве понять, как ему не хватает вас.
- Поддерживайте его. Ваша поддержка будет иметь решающее значение для вашего мужчины. Будьте рядом, когда ему нужно пусть и хрупкое, но плечо. Он этого не забудет.
- Будьте серьёзны. Отбросьте в сторону вашу наивность и забавность, если того требуют обстоятельства. Мужчина должен чувствовать, что в серьёзных ситуациях вы собранны и сконцентрированы.
- Улыбайтесь. Открытая улыбка – помощник в любви. Поэтому всегда будьте приветливы со своим мужчиной, чтобы он не боялся строить с вами отношения.
- Будьте ласковы. Способствуйте физическому контакту, но при этом не переусердствуйте. Намёки и недосказанность намного больше завораживают, чем открытое стремление к интиму.
- Признавайте свои ошибки. Упрямая и скандальная женщина часто отталкивает мужчину. Он должен понимать, что после возникшего конфликта вы всегда готовы поговорить спокойно и без обвинений.
- Сдерживайте свои обещания. Доверие возникает только в тех парах, в которых партнёры ежедневно демонстрируют уважение к своим обязательствам. Так что всегда старайтесь выполнять свои обещания, данные любимому мужчине.
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У каждой женщины свои секреты привлечения противоположного пола, но эти вышеперечисленные женские качества, которые заставляют мужчин влюбляться, всегда работают. Попробуйте на себе, и вы не разочаруетесь!
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