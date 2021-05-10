10 признаков того, что ваш муж хочет развестись

Страсть угасает, быт засасывает, любовь заканчивается. Критический период рано или поздно наступает даже в самом благополучном браке. Не всем удаётся сохранить семью. Откровенно говоря, это не всегда и нужно. Зачинщиками разрыва часто выступают мужчины. А вот исход их инициативы во многом зависит от мудрости женщины. Если вовремя распознать несколько признаков того, что муж хочет развестись, ситуацией проще руководить. Можно попытаться заново разжечь огонь пылкой страсти. Это обеспечит покой на какое-то время. Но в душе-то обида останется. Можно самой резко всё закончить, чтобы не тратить нервы попусту. Только не торопитесь с выводами, убедитесь, что всё серьёзно, а не показалось.

SOS. 10 признаков того, что муж хочет развестись

Сосредоточьтесь и объективно анализируйте. В случае, когда описанные ниже симптомы близкого развода применимы к вашей паре, пора бить тревогу. Возможно, пришло время обсудить накопившиеся проблемы, и это поможет спасти брак.

1. Вы перестали проводить время вместе.

Да, вся жизнь проходит в делах и заботах. Оба партнёра могут быть заняты. Но счастливые влюблённые изо всех сил стараются выделить друг для друга хотя бы несколько часов. Они находят время и возможность. Если у вас не так, спросите себя, почему?

2. Вы всегда спорите.

Отсутствие взаимопонимания – очевидный признак того, что пора прощаться. Бессмысленные споры утомляют, раздражают и портят энергетику. В здоровых отношениях партнёры ищут компромиссы или уступают.

3. Обидные упрёки.

Неправильно погладила, невкусно приготовила, не понятно где гуляла. Стоит захотеть, можно придумать тысячи причин, чтобы обидеть живущего рядом человека. Да, только любимых не упрекают. Ведь по началу ему всё нравилось, правда?!

4. У него появились тайны.

У супругов не только общая жилплощадь, но и радости, и горести. Если вторая половинка секретничает с другими, не интересуется, что происходит в вашей жизни и не рассказывает о своей, стоит бить тревогу.

5. Отсутствие планов на будущее.

Совместный отдых, крупные покупки, развитие ребёнка… Существуют десятки поводов обсудить дальнейшие действия. Хорошо бы и бюджет составить, и заявление на отпуск вовремя подать. Нежелание мужа планировать - признак того, что он не рассчитывает на будущее вдвоём.

6. Внезапный интерес к финансам.

Если партнёр вдруг заинтересовался вашими доходами и сбережениями, не раскрывайте всех секретов. Нечего считать чужие деньги. И тем более, прикидывать, как сэкономить на алиментах.

7. Холодность в постели.

Вспомните последний интим. Всё ли было хорошо, и вообще, когда это произошло в последний раз? Взаимопонимание и душевная теплота – важные компоненты формулы счастливого союза, но тело требует внимания. Без эротики брак чахнет и в итоге рушится.

8. Избегание тактильного контакта.

Обнимашки, поцелуи, поглаживания, держание за руку. Нет, мы сейчас не о прелюдии. Ласковые касания – способ проявления любви и желания, который важен не меньше, чем общая постель. Если тактильность перестала украшать отношения, скорее всего, с вами просто не хотят связываться.

9. Безучастность и отдалённость.

Видите, что партнёр перестал вами интересоваться? Регулярно непонятно чем озабочен, мыслями тоже далеко. Привлечь его внимание не помогает ни новое бельё, ни романтический ужин. Мужчины, не имея корыстных целей, плохо изображают чувства, просто кончилась любовь.

10. Он готовится к холостяцкой жизни.

Если у партнёра вдруг появились привычки павлина, это не к добру. Возможны два варианта развития событий: либо он прихорашивается для соперницы, либо готовится к новым знакомствам. Оба случая, согласитесь, не самые приятные.

Нередко женщины надумывают проблемы в отношениях. Как правило, это происходит от скуки или в период ПМС. Анализируйте максимально объективно. Если хоть один из 10 признаков того, что муж хочет развестись, уместен, работайте на упреждение. Не становитесь жертвой ситуации, уважайте себя!