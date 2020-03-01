Он у ваших ног! 5 секретов гардероба роковой женщины

Что надеть: очаровательное платьице, захватывающее воображение мини или любимые удобные джинсы? Перед свиданием мы всегда волнуемся и сомневаемся. А ведь так хочется произвести сногсшибательное впечатление. Спокойствие! Сейчас разберём всё по полочкам. Читайте и запоминайте, как одеться, чтобы понравиться мужчине. Вот 5 секретов гардероба роковой женщины. Нехитрые дамские уловки работают круче афродизиаков. Их очарование покоряет самых стойких мужчин. Будет ли свидание с продолжением – дело ваше, но пленительный образ он запомнит навсегда.

5 секретов гардероба роковой женщины

Прежде чем бежать по бутикам за новыми нарядами, пересмотрите содержимое шкафа. Не исключено, что нужные вещички давно висят, ожидая своего звёздного часа. Итак, как же всё-таки одеться, чтобы понравиться мужчине?

1. Платью - да!

Коль уж мы рассматриваем исключительно беспроигрышный вариант, джинсы и костюмы в сторону. Вооружаемся женственностью! Мужчины подсознательно делают охотничью стойку на дамскую одёжку, которую легко снять. Та-дам! Первый выстрел в цель. И не важно, будет ли у свидания нежное продолжение. Инстинкт работает, а пуговицы, ремень и молнии, если что, не мешают.

2. Прозрачные ткани, как инструмент соблазнения

Наряды из шифона, батиста, органзы интригуют и здорово стимулируют мужскую фантазию. Тонкая материя придаёт образу шарм и слегка дразнящую дерзость. Увидев такую красотищу, он непременно захочет выяснить, какие секреты прячутся под ней. Конечно, это – ещё далеко не победа, но серьёзное на неё заявление.

3. Раз, два, три – игру начни. Головокружительное нижнее бельё

Наконец-то пришло время самого соблазнительного комплекта. Дамы в шикарном белье подсознательно обретают уверенность в себе, становятся магнитами для сильного пола. Ещё бы, ведь это великолепие не страшно и продемонстрировать. Предмет гардероба очень деликатный, именно с него начинается эротизм. Учтите, бельё не должно выглядывать из-под платья (и даже лямочки нужно спрятать).

4. Туфли на каблуке: классика всегда срабатывает

Идеальный вариант – шпилька. Мужчины ошалевают, глядя на каблуки. Им нравится тихий цокот, изящная форма, эффект сочетания с женскими ножками. Поверьте, это правило работает лучше, чем самое откровенное декольте. Кстати, последнее отложите до следующего раза. Иначе вы не оставите повода разыграться воображению своего визави.

5. Парфюм – финальный штрих эффектного образа

Даже не сомневайтесь, без классных духов одежда не сработает. И не обязательно тратиться на феромоны или «модный» аромат. Используйте любимый парфюм, который отражает вашу сущность, подчёркивает индивидуальность. И, конечно же, не выливайте сразу весь флакон. Вот теперь всё, победа обеспечена.

Будьте уверены, 5 правил гардероба эффектной женщины срабатывают на отлично. Мужчина будет покорён. Только заранее решите, как будете распоряжаться добычей.