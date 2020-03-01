10 вещей, на которые жалуются мужчины в отношениях с женщинами

Как бы мужчина ни любил свою женщину, у него всегда есть в чем ее упрекнуть и раскритиковать. Социологи решили узнать, что же так не нравится сильному полу в их половинках, и составили даже список их жалоб. Вот 10 вещей о которых говорят мужчины, когда они жалуются на женщин.

10 жалоб мужчин о женщинах

После флирта полное игнорирование. Женщина может кокетничать, играть с мужчиной, соблазнять, а потом пойти на кухню и начать готовить ужин. Сильному полу это очень не нравится. Им хочется, чтобы женские действия были последовательны: соблазн – интим. Ну а потом, пожалуйста, готовь еду. Нереальные романтические фантазии. Мужчин очень сильно раздражает, что женщины, насмотревшись романтических фильмов или начитавшись романов, ждут от них нереальные поступки – 1000 роз, прыжок с парашютом ради любимой и т.п. Но при этом перестают ценить любовь, которую сильный пол дарит ежедневно, заботясь о любимой – носят тяжелые сумки, чинят краны в ванной, выносят мусор, выслушивают длительные рассказы о подружках и т.п. Непонимание, что мужчине нужно личное пространство. У сильного пола есть занятия, во время которых они хотели бы побыть сам на сам: покопаться с автомобилем, посмотреть футбол, сходить на рыбалку и т.п. И ревность или же беспокойство со стороны второй половинки, когда они заняты своими делами, им непонятна. К тому же, мужчинам удивительно, почему прекрасный пол никогда не использует свободу от отношений для себя, а обязательно убирает, стирает. Наверное, чтобы в очередной раз упрекнуть мужчину в том, что он никогда не помогает ей. Желание женщин знать, о чем думает их мужчина. Они тут же начинают паниковать, услышав вопрос: «О чем ты сейчас думаешь?», ведь наверняка любимую не устроить ответ: «Ни о чем», так как посчитает, что это обман. Поэтому мужчина начинает судорожно придумывать свои мысли, чтобы не обидеть вторую половинку или не спровоцировать скандал. Двойные стандарты. Мужчины считают, что женщины сами себе противоречат, когда говорят о равенстве полов, но при этом на свидании ждут, что за ужин заплатит парень. Или же женщинам можно говорить о том, что мужчина плохо выглядит, набрал лишние кило и т.п., но при этом обижаются, что любимый говорит ей правду о ее фигуре. В конце концов, мужчины не знают, как им действовать в отношениях, чтобы ни в коем случае не обидеть любимую. Женщина может потерять уважение к мужчине, если он начнет приспосабливаться к ней. Парадокс в том, что в начале отношений, когда идет притирка, девушка начинает «лепить» своего любимого – она меняет его стиль одежды, стрижку, питание и другое. Но как только мужчина становится таковым, как она хотела, она тут же теряет к нему интерес. Поэтому мужчины и держат оборону в выборе смены имиджа и других перемен, чтобы не быть в руках прекрасного пола марионетками. Эмоциональная манипуляция. Многие мужчины замечают, что женщины умело обижаются – плачут, страдают, молчат, страдая. Одним словом, все делают для того, чтобы мужчина сделал так, как хочет любимая. Ведь не станешь с ней спорить, когда она вся такая слабая, беззащитная и в слезах. Женщины думают эмоциями, не включая логику. Это сводит мужчин с ума. Даже самые умные женщины комментируют свое неадекватное поведение эмоциями. Мужчинам же руководствоваться эмоциями непростительно, потому что это нелогично и иррационально. Желание женщин все исправить в мужчине. Прекрасному полу не нравится, как одевается любимый, нужно совсем по-другому, как стрижется, стрижка должна быть короче, длиннее, пышнее (выбрать нужный вариант). Сильный пол рядом с девушками чувствует себя каким-то дефектным, которого надо обязательно исправить и усовершенствовать против его же воли. Нет радости от настоящего. Мужчин раздражает, что женщины не умеют радоваться сегодня, им нужно обязательно знать, будет ли счастливым завтра. Они заранее планируют, какой будет следующий шаг после женитьбы, рождения детей, покупки дома, когда наступит день, когда можно не думать о расходах, что семья будет делать следующим летом и т.п. Сильному полу не хочется бежать впереди себя, они привыкли жить сейчас и сегодня.

Но даже имея столько жалоб к прекрасному полу, мужчины очень любят, ценят и уважают своих прелестных половинок, поэтому готовы ради них меняться, отказываться от любимых занятий и проводить время все время вместе, мечтая о будущем.