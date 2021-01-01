10 неожиданных вещей, которые вы узнаете о мужчинах в 30 лет

Вспомните своё первое свидание, а также последующие. Сколько ошибок в отношениях с мужчинами вы сделали? Наверное, множество. Но, достигнув тридцатилетнего возраста и набравшись опыта, вы уже не попадётесь на удочку мужского вранья, притворства и лицемерия ради того, чтобы «запудрить вам мозги». К тридцати годам вы уже изучили не только поведение мужчины, который пытается произвести впечатление, но и его друзей и близких, играющих предложенные им роли. Одним словом, провести тридцатилетнюю женщину очень не просто, однако иногда и она забывает о прошлых ошибках и снова «наступает на те же грабли». Чтобы этого не произошло, хотелось бы напомнить о них, чтобы вы снова их не допустили.

10 вещей, которые узнают 30-летние женщины о мужчинах

Маменькин сынок. Если ваше второе свидание проходит у него дома, где вас встречает его мама, приготовившая шикарный ужин, то, наверняка, вы тут же поймёте, что мама всегда будет в вашей жизни. Но даже если вы и после этого не осознали, что рядом с вами маменькин сыночек, то прислушайтесь к его высказываниям по поводу, например, фильма или книги. Наверняка, его впечатления о прочитанном или просмотренном будут тоже связаны с материнскими высказываниями. Тут же бегите, не обманывая себя, что всё переменится. Проходили – знаем! Бабушка – смысл жизни. Если мужчина хочет показать себя с хорошей стороны, он может использовать в своих рассказах бабушку, которую он так сильно любит, что говорит о ней с преданностью и со слезами умиления на глазах. Возможно, он и правда очень любящий внук, но есть вероятность, что бабушки даже нет уже на этом свете, зато вы очарованы его нежностью и добротой. Чтобы узнать, существует ли любимая бабулечка, попросите его сходить к ней вместе в гости. Скучные хорошие мальчики. Это только в подростковом возрасте нас тянет к плохим парням. По достижении тридцатилетия приходит осознание, что ничего хорошего от таких отношений не стоит ждать. Зато приличный парень – это воспитанность, перспективность и стабильность. Друзья-обманщики. Если его приятели, не умолкая, рассказывают, сколько хорошего о вас сказал мужчина, то просто перестаньте слушать их. Ведь вы же понимаете, что по-настоящему любящий парень сам сможет сказать вам всё, что думает, а не подговаривать своих знакомых и друзей, чтобы заморочить вам голову или же скрыть обман, например, измену. Страстные отношения. Безусловно, страсть в отношениях – это очень круто, особенно в первые дни знакомства. Но крепкий союз с их помощью не построишь. Тут должны быть настоящие чувства, а не одна лишь похоть. Разрыв отношений – пытка. Возможно, в двадцать лет вы страдали, когда бросали вас, и долго думали, как же сказать парню о расставании. Конечно, и сейчас вам нелегко воспринимать разрыв отношений, но, в отличие от двадцатилетнего возраста, когда это было пыткой, в свои тридцать вы воспринимаете расставание лишь как неприятность. Мужчина-страдалец. Если мужчина оправдывает своё нежелание начать серьёзные отношения прошлым любовным разочарованием, то вы это тонко чувствуете. Мужская слабость, тем более перед женщиной, которая его интересует, - нонсенс. Вы же понимаете, что он вас просто использует?!! Слишком галантен. Он каждый раз открывает двери, помогает надеть пальто, всегда говорит комплименты. Очень обходителен, до такой степени, что кажется, он идеален. Но в свои тридцать вы же понимаете, что таких людей нет, а это значит, что его галантность наигранная. За ней он многое скрывает, скорее всего, то, что вам очень не понравится. Его не любят другие. Окружающие о нём говорят не самые приятные вещи, рассказывая, как он груб и неприветлив, нетерпим к ошибкам других, агрессивен и многое другое. Но с вами он нежен и мил. Такое поведение говорит о том, что пока он играет роль белого и пушистого «зайчонка», но очень скоро покажет свои «волчьи» зубы, так как все не могут ошибаться. А значит, надо быть осторожной с таким мужчиной. Делает дорогие подарки. Вы очень давно вместе. И за это время ваш мужчина подарил уйму дорогущих подарков, начиная от дизайнерских сумок и заканчивая последней моделью айфона, но до сих пор вы не получили от него кольцо, которое доказало бы истинность его чувств. Понятно, что все эти дорогие презенты лишь отвлекающий манёвр, чтобы вы думали, как он заботлив, но просто ещё не созрел к женитьбе. Скорее всего, это никогда и не произойдёт.

Да, вас теперь не обманешь, но всё же эти 10 вещей, которые узнают 30-летние женщины о мужчинах, наведут вас на мысли о том, нужны ли вам такие отношения или же пришла пора поставить в них точку!