Существуют девушки, которые всегда находятся в центре внимания противоположного пола, так как привлекательны и обаятельны. Многие могут подумать, что таким талантом их одарила природа. Возможно, доля истины в этом есть, но на самом деле сексуальная привлекательность – это искусство, которому можно научиться. После чего останется только отточить своё мастерство и кружить голову мужчинам. Итак, мы вам предлагаем 5 уловок флирта, чтобы стать сексуальной и желанной, воспользуйтесь ими и результат не заставит себя ждать.

5 уловок для крутого флирта, чтобы стать сексуальной и желанной

Уверенность в себе. Когда вы чувствуете уверенность в своём теле, то вы с лёгкостью начинаете флиртовать. Поэтому так важно позаботиться о своей внешности – тщательно выбирайте одежду, макияж, причёску. В вещах вы должны себя чувствовать комфортно, поэтому они ни в коем случае не должны быть кричащие. Главное, чтобы они были выглажены, выстираны и удобны. Что касается макияжа, то тут важно не переборщить – делать акцент либо на глазах, либо на губах. Причёска – аккуратная или же лёгкий, тщательно продуманный беспорядок. Чувство прекрасного – это первый секрет, чтобы быть по-настоящему красивой и привлекательной. Открытость в жестах и взгляде. Ваше тело говорит, даже когда вы молчите. Поэтому так важно избегать закрытых поз – руки в карманы, переплетённые руки на груди или скрещённые ноги, пальцы рук. Чтобы соблазнить мужчину, с ним надо установить и зрительный контакт. В таком тендеме – глаза и руки – можно добиться больших результатов: смотрите на своего собеседника, касайтесь его плеч или рук. Однако не будьте и навязчивы, чтобы не раздражать его. Смотреть лучше на нейтральные участки тела – руки, плечи, грудь. Внимательно слушать. Говорите тихим, не слишком низким, но и не слишком звонким голосом. Делайте перерывы в разговоре. Выбирайте темы, которые будут интересны обоим, чтобы не пришлось говорить только о себе. Обязательно вставляйте шутки, чувство юмора может покорить любого мужчину. Чтобы наладить контакт, надо умело вести беседу – не тараторить без умолку, а дать собеседнику высказаться, задать правильные вопросы, показав свой интерес. Ведь мужчины так любят, когда их слушают. Не торопить события. Как только вы поняли, что заинтересовали мужчину, заинтригуйте его, срочно найдите повод уйти, не забыв при этом дать ему номер своего телефона. Желательно не соглашаться на первом же свидании на интим, дайте возможность мужчине распалить в себе огонь желания и страсти. Заинтригуйте его, чтобы его фантазия разбушевалась так, чтобы ему захотелось как можно быстрее вас увидеть. Улыбайтесь. Если вы искренне улыбаетесь, то тем самым располагаете к себе человека.

Изучение искусства сексуальной привлекательности и применение этих маленьких советов не только поможет вам идеально флиртовать и собирать одно завоевание за другим. Сексуальная привлекательность может быть очень полезна, чтобы поддерживать отношения даже после нескольких лет совместной жизни под одной крышей или на работе, чтобы их ценил начальник , чтобы завоевать интерес коллег и предложить себя в качестве харизматичной и выигрышной фигуры в компании.