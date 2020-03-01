Подарки к 8 Марта по Знакам Зодиака: что подарить каждому из них?

С приближением Международного женского дня всех начинает беспокоить один и тот же вопрос, что же подарить дорогому человеку, чтобы презент запомнился навсегда и принёс только положительные эмоции. Однозначного ответа нет, так как угодить прекрасному полу бывает сложно, но можно воспользоваться советами астрологов и выбрать подарки к 8 марта по знакам Зодиака.

Что подарить на 8 марта? Подарки по знаку Зодиака

Овен. Независимая и деятельная женщина, но при этом очень романтичная, будет в восторге от подарка, подаренного с душой. Кстати, она с удовольствием намекнёт, что бы она хотела получить, составив список пожеланий, но выбирать придётся самостоятельно. Однако все Овны заботятся о теле и внешности, а значит им понравится косметический набор, соблазнительное бельё или же абонемент в фитнес зал. Немаловажно, когда и как преподнести презент – во время шумной вечеринки, укрывшись в неприметном месте. А она сама уже решит – хвастаться ей подарком или же тихо спрятать, чтобы после насладиться им.

Телец. Эта женщина не очень любит шумные посиделки, предпочитая отмечать 8 марта в кругу друзей, приготовив вкусный ужин или же просто устроив чаепитие. Но она никоим образом не обидится, если проведёт праздник в тихой домашней атмосфере, проверяя свои подарки на деле – бытовую технику известного и проверенного временем бренда. Также Тельцу можно подарить дорогостоящий кошелёк, деньги или талисман, притягивающий богатство.

Близнецы. Для этой девушки 8 марта ассоциируется с романтикой, поэтому праздничный вечер она предпочтёт провести вдвоём со второй половинкой в уютном кафе за романтическим ужином. Любимый может ей преподнести кошелёк, сумочку, ремень или другие аксессуары. Также её порадует путёвка к морю и смартфон. Но самое главное, чтобы к подарку прилагались цветы. Без них подарок – не подарок.

Рак. Этот праздник Рак предпочтёт провести дома с книжкой (её, кстати, и можно подарить), завернувшись в уютный халат, который ей преподнесёт вторая половинка. Или же она начнёт утро с приёма ванны, где проведёт косметические процедуры с подаренными средствами для тела. Ну, а вечером всех будет ждать торт, приготовленный новым блендером или с помощью кухонного комбайна (этот подарок тоже придётся ей по нраву).

Лев. Женщины этого знака привыкли быть в центре внимания, и 8 марта не исключение. Они хотят блистать и покорять, поэтому с радостью примут в качестве подарка драгоценности, дорогостоящее бельё, а также модные вещи. Немаловажно и оформление подарка – оно должно быть оригинальное. Завершением восьмимартовского вечера должен стать ужин в дорогом ресторане, во время которого все тосты и комплименты должны быть адресованы только Львицам.

Дева. Возможно, на 8 марта у этой женщины запланирована масса дел – конференции, деловые поездки и другие официальные мероприятия. Но вечер она однозначно захочет провести в тёплом кругу друзей, которые ей подарят бытовую технику, помогающую держать дом в чистоте, разные шкатулки для украшений, ноутбук или планшет. От любимого же Дева будет ждать дорогой парфюм, о котором она ему столько говорила.

Весы. Женщины этого созвездия, скорее всего, предпочтут провести 8 марта вместе с любимым человеком в романтической обстановке в уютном кафе или дома, но с тщательно продуманным антуражем. В качестве подарка ей подойдёт шарф-палантин, драгоценности, косметика, сумка или же картина или гравюра, а также модный парфюм из новой коллекции со сладковатым запахом и нотками фенхеля, мирты. От друзей ей будет приятно получить книгу.

Скорпион. Эта женщина сама не знает, как бы ей хотелось отметить 8 марта, чтобы вспоминать о нём ещё долго, поэтому второй половинке придётся проявить творчество и оригинальность, чтобы ей угодить. То же самое касается и подарков – они не должны быть банальные. Цветы – красные розы, парфюм – дорогой и такой, чтобы ни у кого ещё не было, бытовая техника – солидной фирмы, ну, а украшения - только драгоценные. Кстати, она не обидится, если ей подарят деньги, главное, чтобы сумма была внушительная.

Стрелец. Хотя в душе она и мечтает о встрече 8 марта в дорогом ресторане, но всё же комфортнее Стрелец себя почувствует только дома за столом, ломящимся от вкусностей, приготовленных ею. Что касается подарков, то ей придётся по вкусу абонемент в бассейн или в массажный салон, качественная посуда, массивные украшения и парфюмерия. Однако самым лучшим сюрпризом для неё станет путешествие, поэтому путёвке к морю она будет безумна рада.

Козерог. Скорее всего, этот день Козерог проведёт дома с пультом в руках и поедающей вкусные салатики, приготовленные домашними. Это самый лучший подарок для неё – ничего не делать на кухне. Кстати, для того, чтобы облегчить ей готовку, она с радостью воспримет такие подарки, как посудомоечная машина, комбайн или мясорубка. Также ей понравится конверт с деньгами, которые она потратит только на себя.

Водолей. Она мечтает провести 8 марта культурно и познавательно – выставки, театральные представления, показы и т.п. После такого расслабления она будет готова принять любые подарки, начиная от предметов, поддерживающих её хобби, и заканчивая перчатками, сумками и другими кожаными вещичками. Кстати, морской круиз ей тоже очень понравится, но только важно, чтобы он был для неё неожиданным подарком.

Рыбы. Эта женщина 8 марта отметит либо путешествуя, либо познавая себя и своё тело с помощью йоги, либо просто лёжа на диване и читая книгу или смотря телевизор. Всё будет зависеть от настроения. Что же касается подарков, то ей придутся по вкусу как женские аксессуары, так и элитная косметика. Она не притязательна в этом вопросе.

Как видите, найти подарки к 8 марта по Знакам Зодиака можно и даже нужно, ведь с ними получится не просто угодить любимой женщине, но и радовать её ещё долгое время.