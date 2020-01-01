Секреты общения знаков Зодиака в социальных сетях

Социальные сети настолько прочно вошли в нашу жизнь, что даже удивительно, когда у кого-то нет профиля в Фейсбуке или Инстаграме, или же кто-то не является их активным пользователем. Оказывается, такое отношение к социальным сетям зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Именно оно влияет на «одержимость» виртуальным миром.

Знак Зодиака и социальные сети

Овен. Нет более тщеславного и эгоистичного человека, чем рождённый под знаком Овна. Они могут сделать тысячу селфи, выложить множество фотографий, рассказывающих о событиях, произошедших с ними в течение дня, ради энного количества лайков и привлечения внимания окружающих. Но Овны никогда не добавляют друзей ради численности, им не нравится выставлять свою жизнь на общее обозрение – только узкому кругу знакомых и друзей. Телец. Он не очень любит демонстрировать себя и свою жизнь в виртуальном мире, предпочитая реальные отношения. Телец наблюдает за публикациями других пользователей социальных сетей, но лайки ставит довольно редко, только когда ему действительно что-то понравилось. Если же кто-то под его фото или историей позволит себе критические высказывания, они тут же будут удалены, а позволивший себе такую вольность может попасть в чёрный список. Близнецы. С одной стороны, они любят социальные сети, ведь в них они могут с помощью определённых ссылок раскрыть свои скрытые черты характера или же ненавязчиво рассказать о личных проблемах. Но, с другой, они с осторожностью относятся к соцсетям, не желая, чтобы их судили по тому, что они публикуют. Поэтому неслучайна такая тенденция: то их страницы пестрят новостями и фотографиями, то на них в течение нескольких дней или же недель вообще никто не заходит, но при этом Близнецы внимательно следят за публикациями других. Рак. Этот знак тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому на его странице в соцсетях редко появляются новые фотографии, зато различные статьи, интересные ему, будут выставлены и на общее обозрение. Кстати, это один из немногих знаков, который всегда онлайн, поэтому отвечает он обычно очень быстро. Объяснить его постоянное присутствие в соцсетях можно тем, что Раки используют их часто для работы. Лев. Он просто одержим социальными сетями, ведь Лев, как и в реальной жизни, хочет быть всегда в курсе всех новостей и, конечно же, удивлять и покорять окружающих. По этой причине на его странице можно нередко увидеть профессиональные фотографии, где он идеален. Кстати, Лев очень оскорбляется, если кто-то ставит на своих страницах совместные фото, где он вышел не самым лучшим образом, может даже попросить их удалить и впредь спрашивать разрешения перед публикацией. Дева. Перфекционисты и рационалисты, они часто не имеют профилей в социальных сетях. Но, если всё же решат завести личную страницу, то информации будет минимум – они просто не видят смысла рассказывать о себе всем подряд. К тому же, имея на всё собственное мнение, они редко его высказывают, поэтому о Девах ничего не слышно и не видно. Раскрыть их присутствие в сети может лишь реакция на грамматические ошибки – они не смогут спокойно пройти мимо безграмотного поста. Весы. Они социальные сети используют только лишь для того, чтобы узнать о событиях в городе, в котором они живут, новостях в мире моды и для связи с друзьями. На своей странице Весы обычно собирают только самое интересное, чтобы после поделиться этой информацией с лучшими друзьями, других они не держат в своём профиле. Этот знак никогда не хамит в реальной жизни, и этих же правил придерживается в виртуальном мире – любое нападение в его адрес он переводит в шутку. Скорпион. Он не любит пользоваться социальными сетями, поэтому его профиль содержит минимум информации. Но, несмотря на это, Скорпион всегда в курсе событий тех, кто ему интересен. Если его зацепила какая-то информация в сети, он обязательно выскажет своё мнение, не всегда в корректной форме, так как ему всё равно, что о нём подумают виртуальные люди. А вот друзей у Скорпионов в соцсетях мало, но они с ними всегда поддерживают отношения – активно комментируя фотографии и публикации. Стрелец. Он использует социальные сети для того, чтобы рассказать о своих приключениях по всему миру. Истории и фотографии, публикуемые на его страницах, обычно мгновенно набирают сотни лайков. Но свои будничные события он никогда не афиширует, считая, что личная жизнь не должна выставляться напоказ. Он часто просит своих друзей не выкладывать совместные фото с ним, например, с вечеринок или посиделок. Козерог. Рационалист по своей природе, он никогда не будет одержим социальными сетями, понимая, что они не представляют реальную жизнь и используются только для того, чтобы поделиться своими интересами. Если Козерог решил по просьбе друзей или родных зарегистрироваться в социальной сети, то профиль его будет содержать в себе минимум информации, да и лайки этот знак не раздаёт налево и направо. Водолей. Свой профиль этот знак использует не только для общения, но и для того, чтобы поделиться красотой окружающего мира. Практически каждая пятая его фотография будет или заката, или расцветающего цветка, или же летящей птицы. Таким образом Водолеи хотят обратить внимание окружающих на всё прекрасное. Кстати, Водолеи по своей забывчивости могут не сразу ответить на полученное сообщение, ответ может прийти и через двое суток. Рыбы. Романтичные мечтатели считают, что виртуальный мир объединяет людей, поэтому они довольно активные пользователи социальных сетей. Тут они делятся своими размышлениями, красивыми фотографиями, а также интересными статьями. Также через интернет они рассказывают о своей личной жизни – все знают, когда Рыбы грустят, болеют или же счастливы от любви.

Как вы уже поняли, все знаки Зодиака по-разному относятся к социальным сетям, но даже те, кто старается их избегать, в наш век Интернета, всё равно вынужден стать их пользователем. От виртуальной жизни не убежать!