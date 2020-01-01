Предсказание на 2020 год по картам Таро. Будет ли новый год счастливым для вас?

Каким будет 2020 год для каждого знака Зодиака? На этот вопрос ответит таролог из Италии Айрис. Для своего прогноза она использует три разные колоды карт.

Первая – карты «Симболон», которые расскажут о внутренних переживаниях представителей определённого зодиакального созвездия.

Вторая – таро «Волшебный мир Сирен», которые подробно расскажут о предстоящих событиях, а также подскажут, какие принять меры для достижения баланса между личной и профессиональной жизнью.

Третья – «Магические карты судьбы», которые расскажут о мыслях и душевном состоянии зодиакального созвездия.

Предсказание на 2020 год по картам Таро для знаков Зодиака

Овен. 2020 год – время перемен, как в личной, так и в профессиональной жизни. Этот знак пройдёт через сложный период – разногласия, недоразумения, ссоры, которые могут поубавить уверенность Овнов. Однако эти трудности помогут раскрыть истинные чувства окружающих, показав, кто друг, а кто – враг. Часто этот знак будет вести себя импульсивно, особенно в моменты перемен, а их ожидается очень много – новая работа, переезды, путешествия. Нужно сделать правильный выбор, ведь от него зависит будущее.

Телец. 2020 год для Тельцов станет годом удач и побед, притом как в любви, так и в финансовом плане. Поэтому, если этот знак ищет свою вторую половину, то сейчас как раз подходящий момент. Также этот год идеален для начала своего бизнеса и запуска нового проекта. Положительный результат не заставит себя ждать. Но при одном условии, что рядом будет верный партнёр.

Близнецы. Этот год станет переломным периодом, когда нужно будет оставить прошлое и дать волю чувствам, иначе от эмоциональной подавленности, сопровождающей в последнее время этот знак, никак не избавиться. Уверенность – вот чего так будет не хватать Близнецам в 2020 году. Если они поверят в себя и будут следовать подсказкам души и сердца, у них всё получится, как в личных отношениях, так и в профессиональных. И не стоит расстраиваться из-за «подножек» судьбы – они сделают этот знак только сильнее.

Рак. Наступает период возрождения, ради которого Раки должны поставить собственные интересы на первое место. Компромиссы сейчас только вредят, притом как личной жизни, так и карьере. Ложь во благо других в этом году тоже не пойдёт на пользу, она может потопить этот знак. Нужно следовать своей мечте, даже если она противоречит желаниям близких людей и может их сильно ранить. Позже всё встанет на свои места, наладятся отношения и с окружающими.

Лев. Этот знак взлетит вверх и в карьере, и в любви. У него всё получится, но при условии, что он освободится от того, что его тянет к земле – старые связи, изжившие себя отношения, нелюбимая работа и друзья-предатели. Нужно порвать с этим быстро, только так это получится сделать безболезненно. И тут же устремиться вверх – к мечте!

Дева. Год начнётся спокойно, но всё может поменяться в один момент. Это не означает, что начнётся чёрная полоса. Напротив, ожидаются крупные финансовые поступления, новые проекты и новые знакомства. Нужно воспользоваться этим на полную катушку, иначе в жизни Дев может наступить длительный застой, который и приведёт к негативным последствиям.

Весы. В 2020 году нужно доверять только себе, внутренний голос подскажет, что правильно, а что может стать причиной провала. Однако не стоит отказываться от помощи партнёра, работа в паре приведёт к большому успеху. Только выбирать компаньона нужно самостоятельно, полагаясь на свою интуицию и ни в коем случае не доверяя тем, кто навязывается.

Скорпион. Пришло время отбросить все свои сомнения и довериться человеку из своего круга. Он поможет достичь то, к чему так долго стремился Скорпион, но ему что-то или кто-то мешал. Есть вероятность того, что доверительные отношения могут перерасти в любовные. Некоторые представители этого знака решатся на создание семьи и рождение детей.

Стрелец. Год новостей и приятных сюрпризов. Удача будет на стороне Стрельцов. Не возникнет проблем и финансового характера – в середине года ожидаются большие денежные влияния. В 2020 году судьба может поставить этот знак на распутье в принятии важного решения. Нужно рискнуть. Переезд за границу, поездка в экзотическую страну или же уход с работы и создание своего дела приведут только к успеху.

Козерог. Год начнётся с трудностей, для преодоления которых Козерогам придётся проявить силу и характер. С наступлением весны начнётся переломный период, когда этому знаку нужно будет стать наставником для других. В этом поможет интуиция. Она же направит и самих Козерогов по верному пути и избавит от токсичных людей, мешающих их счастью.

Водолей. Год, когда нужно подвести итоги и выяснить для себя, действительно ли то, на что было положено столько сил и энергии, так необходимо Водолею. Есть вероятность того, что данная затея может закончиться потерей и денег, и верных друзей. В 2020 году этому знаку нужно уделить время для получения новых знаний – это поможет поднять как эмоциональный дух, так и сделать свои действия более дальновидными и менее эгоистичными.

Рыбы. Год важных решений, когда нужно бразды правления взять в свои руки, как в личной, так и в профессиональной жизни. Наступает время для начала новых отношений, поэтому те, кто ещё не встретил свою судьбу, смогут это сделать в 2020 году. Также это время идеально для укрепления брака и родственных связей. Отлично будут складываться отношения и на работе, что поспособствует скорому карьерному росту.

Узнав предсказание на 2020 год по картам Таро о том, будет ли новый год счастливым для вас, каждый знак Зодиака может начать планировать следующий год уже сегодня, избегая ошибок, на которые указывает карточный расклад, и используя его подсказки для достижения успеха.