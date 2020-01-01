Имбирный лимонад с лаймом в домашних условиях: рецепт с фото

Родина этого пока ещё экзотичного для наших широт напитка - Азия. Именно там с большим пиететом относятся к сочетанию цитрусов и имбиря. Сочетание лимона, лайма и корня имбиря традиционно для азиатских стран. Если имбирный лимонад с лаймом, приготовленный в домашних условиях, подавать горячим, то он поможет в борьбе с простудными заболеваниями, согреет в промозглые дни. Охлаждённый имбирный лимонад отлично тонизирует и дарит бодрость в невыносимую жару. Ещё одно достоинство этого домашнего лимонада - содержащаяся в нём огромная куча витаминов и различных минералов. Главная задача повара - не загубить их в процессе приготовления напитка. Перед тем, как начать готовить имбирный лимонад, я посмотрела вариации пошаговых рецептов с фото, предлагаемых в Интернете. И была слегка шокирована тем, что многие хозяюшки довольно долго кипятят имбирный напиток - на мой взгляд, это трагическая ошибка, ведь витамины необходимо сохранить по максимуму.

Ингредиенты для приготовления имбирного лимонада с лаймом в домашних условиях

половинка лимона среднего размера;

1 лайм;

имбирь свежий - 1-1,5 см корня, в зависимости от толщины;

2,5-3 столовых ложки сахарного песка.

Когда пойдёте в магазин, то уделите внимание выбору имбиря. Первый попавшийся для лимонада не подойдёт. Иногда приходится придирчиво перебрать целый ящик в супермаркете, чтобы выловить идеальный по моему мнению корешок имбиря. Он должен быть свежим и очень сочным. Залежавшийся волокнистый имбирь только испортит вкус чудо-напитка, придаст ему ненужную горчинку и не слишком приятный аромат.

Как приготовить имбирный лимонад с лаймом в домашних условиях

1. Имбирь необходимо вымыть под струёй холодной воды и очистить. Поделюсь с вами небольшой хитростью, как можно экономно почистить имбирь. Сделать это нужно не ножом, а…. самой обыкновенной чайной ложкой. С её помощью кожица с корня имбиря соскабливается быстро и тонко. Но и острый нож тоже потребуется. С его помощью чищенный корень нарезаем тонкой соломкой.

2. С половинки лимона снимаем цедру, не задевая белую часть. Лучше это делать острым ножом или просто натереть на тёрке.

3. В кастрюльке кипятим воду, добавляем сахар, имбирную соломку и цедру лимона. Кипятим не больше 2-3 минут, снимаем с огня.

4. Пока остывает, в отдельную ёмкость выдавливаем сок половинки лимона и лайма. Его следует добавлять в самом конце, после полного остывания домашнего имбирного лимонада.

Половинки отжатого лайма бросаем в кастрюльку с уже немного остывшим лимонадом, даём настояться.

Затем переливаем в графин, предварительно процеживаем через мелкое сито.

5. Завершающий аккорд: добавляем сок лимона и лайма и отправляем домашний лимонад в холодильник.

Лимонад получается концентрированный, достаточно сладкий, с насыщенным вкусом цитрусовых и остротой имбиря. Если покажется сильно сладким, можно разбавить минеральной водой или добавить кубики льда.