Заливной пирог с пекинской капустой и ветчиной: рецепт с фото

Пироги и сытные запеканки хорошо подходят для плотного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Предлагаю вам испечь вкусную и лёгкую в приготовлении запеканку-пирог из пекинской капусты и ветчины. Пекинская капуста будет кстати в этом блюде, потому что она быстро становится мягкой в процессе приготовления, и её не нужно предварительно отваривать и жарить, в отличие от белокочанной капусты.

Время подготовки: 20 минут.

Время выпечки: 30-40 минут.

Количество порций: 3-4 порции.

Ингредиенты для приготовления заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной:

пекинская капуста - 150 г

ветчина - 150 г

сыр (жирный творог) - 100 г

яйца - 2 шт.

сметана - 3 ст. л.

кефир - 3 ст. л.

крахмал - 1 ст. л.

разрыхлитель - 1 ч. л.

горчица дижонская или обычная - 1 ст. л.

мука - 3 ст. л.

щепотка соли

сахар - 1 ст. л.

молотый перец

куркума

специи для овощей - по вкусу

манка для обсыпания формы

растительное масло

чёрный тмин для украшения

Приготовление заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной

1. Первым делом включите духовку на 180 градусов. Для начинки необходимо нарезать тонкими полосками пекинскую капусту.

2. Ветчину можно также измельчить полосками.

3. Сложить ветчину с капустой в глубокую миску.

4. Сыр натереть на тёрке или вместо него раскрошите руками жирный творог, всыпьте в миску.

5. Тщательно перемешайте начинку и добавьте все специи, не солите, потому что ветчина и сыр солёные.

6. Чтобы приготовить тесто, необходимо соединить в широкой ёмкости яйца, взбитые предварительно со щепоткой соли и сахаром, с кефиром, сметаной.

7. После этого всыпьте муку с разрыхлителем и крахмалом, тесто получится по консистенции похожее на густую сметану.

8. Пикантность этому блюду будет добавлять горчица, добавьте её в тесто, перемешайте ложкой.

9. В формочки положите кусок пергамента, смажьте их маслом и присыпьте хорошо манкой, этот шаг позволит легче доставать готовое блюдо, ваша запеканка-пирог сильно не прилипнет к стенкам. Вместо манки можете присыпать молотыми сухарями.

Начинку разложите по формочкам, не придавливая её ложкой.

10. Подготовленное тесто разлейте по формочкам.

11. Запекайте ваше блюдо 30-40 минут, затем дайте ему остыть, только потом доставайте из формочек.

Подавать на стол запеканку можно в формочках или на тарелках, перевернув и удалив пергамент. Сметана или кефир отлично дополнят такое блюдо.

Приятного аппетита!