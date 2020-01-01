Заливной пирог с пекинской капустой и ветчиной: рецепт с фото
Пироги и сытные запеканки хорошо подходят для плотного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Предлагаю вам испечь вкусную и лёгкую в приготовлении запеканку-пирог из пекинской капусты и ветчины. Пекинская капуста будет кстати в этом блюде, потому что она быстро становится мягкой в процессе приготовления, и её не нужно предварительно отваривать и жарить, в отличие от белокочанной капусты.
- Время подготовки: 20 минут.
- Время выпечки: 30-40 минут.
- Количество порций: 3-4 порции.
Ингредиенты для приготовления заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной:
- пекинская капуста - 150 г
- ветчина - 150 г
- сыр (жирный творог) - 100 г
- яйца - 2 шт.
- сметана - 3 ст. л.
- кефир - 3 ст. л.
- крахмал - 1 ст. л.
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- горчица дижонская или обычная - 1 ст. л.
- мука - 3 ст. л.
- щепотка соли
- сахар - 1 ст. л.
- молотый перец
- куркума
- специи для овощей - по вкусу
- манка для обсыпания формы
- растительное масло
- чёрный тмин для украшения
Приготовление заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной
1. Первым делом включите духовку на 180 градусов. Для начинки необходимо нарезать тонкими полосками пекинскую капусту.
2. Ветчину можно также измельчить полосками.
3. Сложить ветчину с капустой в глубокую миску.
4. Сыр натереть на тёрке или вместо него раскрошите руками жирный творог, всыпьте в миску.
5. Тщательно перемешайте начинку и добавьте все специи, не солите, потому что ветчина и сыр солёные.
6. Чтобы приготовить тесто, необходимо соединить в широкой ёмкости яйца, взбитые предварительно со щепоткой соли и сахаром, с кефиром, сметаной.
7. После этого всыпьте муку с разрыхлителем и крахмалом, тесто получится по консистенции похожее на густую сметану.
8. Пикантность этому блюду будет добавлять горчица, добавьте её в тесто, перемешайте ложкой.
9. В формочки положите кусок пергамента, смажьте их маслом и присыпьте хорошо манкой, этот шаг позволит легче доставать готовое блюдо, ваша запеканка-пирог сильно не прилипнет к стенкам. Вместо манки можете присыпать молотыми сухарями.
Начинку разложите по формочкам, не придавливая её ложкой.
10. Подготовленное тесто разлейте по формочкам.
11. Запекайте ваше блюдо 30-40 минут, затем дайте ему остыть, только потом доставайте из формочек.
Подавать на стол запеканку можно в формочках или на тарелках, перевернув и удалив пергамент. Сметана или кефир отлично дополнят такое блюдо.
Приятного аппетита!
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