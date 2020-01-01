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Заливной пирог с пекинской капустой и ветчиной: рецепт с фото

Пироги и сытные запеканки хорошо подходят для плотного обеда или ужина, особенно в холодное время года. Предлагаю вам испечь вкусную и лёгкую в приготовлении запеканку-пирог из пекинской капусты и ветчины. Пекинская капуста будет кстати в этом блюде, потому что она быстро становится мягкой в процессе приготовления, и её не нужно предварительно отваривать и жарить, в отличие от белокочанной капусты.

 

Заливной пирог с пекинской капустой и ветчиной: рецепт с фото

 

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  • Время подготовки: 20 минут. 
  • Время выпечки: 30-40 минут.
  • Количество порций: 3-4 порции.

Ингредиенты для приготовления заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной:

  • пекинская капуста - 150 г
  • ветчина - 150 г
  • сыр (жирный творог) - 100 г
  • яйца - 2 шт.
  • сметана - 3 ст. л.
  • кефир - 3 ст. л.
  • крахмал - 1 ст. л.
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • горчица дижонская или обычная - 1 ст. л.
  • мука - 3 ст. л.
  • щепотка соли
  • сахар - 1 ст. л.
  • молотый перец
  • куркума
  • специи для овощей - по вкусу
  • манка для обсыпания формы
  • растительное масло
  • чёрный тмин для украшения

Ингредиенты для приготовления заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной

Приготовление заливного пирога с пекинской капустой и ветчиной

1. Первым делом включите духовку на 180 градусов. Для начинки необходимо нарезать тонкими полосками пекинскую капусту.

 

Капусту нарезать фото 1

 

2. Ветчину можно также измельчить полосками.

 

Ветчину нарезать фото 2

 

3. Сложить ветчину с капустой в глубокую миску.

 

Соединить ингредиенты фото 3

 

4. Сыр натереть на тёрке или вместо него раскрошите руками жирный творог, всыпьте в миску.

 

Добавьте творог фото 4

 

5. Тщательно перемешайте начинку и добавьте все специи, не солите, потому что ветчина и сыр солёные.

 

Добавить специи фото 5

 

6. Чтобы приготовить тесто, необходимо соединить в широкой ёмкости яйца, взбитые предварительно со щепоткой соли и сахаром, с кефиром, сметаной.

 

Соединить яйца, соль, сахар,кефир и сметану фото 6

 

7. После этого всыпьте муку с разрыхлителем и крахмалом, тесто получится по консистенции похожее на густую сметану.

 

Добавьте разрыхлитель и крахмалом фото 7

 

8. Пикантность этому блюду будет добавлять горчица, добавьте её в тесто, перемешайте ложкой.

 

Добавить горчицу фото 8

 

9. В формочки положите кусок пергамента, смажьте их маслом и присыпьте хорошо манкой, этот шаг позволит легче доставать готовое блюдо, ваша запеканка-пирог сильно не прилипнет к стенкам. Вместо манки можете присыпать молотыми сухарями.

Начинку разложите по формочкам, не придавливая её ложкой.

 

На пергаменты выложить пирог фото 9

 

10. Подготовленное тесто разлейте по формочкам.

 

Влить тесто фото 10

 

11. Запекайте ваше блюдо 30-40 минут, затем дайте ему остыть, только потом доставайте из формочек.

Подавать на стол запеканку можно в формочках или на тарелках, перевернув и удалив пергамент. Сметана или кефир отлично дополнят такое блюдо.

 

Приятного аппетита!

 

Запекать 40 минут фото 11


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:05

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