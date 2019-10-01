Почему мужчины уходят? 10 самых распространённых причин

Стресс, воспоминания и комплексы – печальный исход разрыва отношений. Но, как бы плохо ни было, всё равно хочется понять, почему мужчины уходят? Разобравшись в причинах, ты сможешь, во-первых, не повторять ошибок с другим, во-вторых, восстановить раненую самооценку. Да, нам женщинам свойственно строить иллюзии, ждать, что он приползёт на коленях с извинениями. Перебори в себе эти чувства. Постарайся не сердцем, а умом оценить случившееся. В идеале, нужно простить, забыть и счастливо жить дальше!

10 «почему», из-за которых мужчины уходят

1. Неготовность к серьёзным отношениям

Когда заканчивается букетно-конфетный период, начинается совместная жизнь. Этот этап требует компромиссов и обязательств, которые ставят под угрозу свободу и независимость. К таким испытаниям готовы либо по-настоящему влюблённые, либо зрелые стрессоустойчивые личности. Слабаки не выдерживают, бегут.

2. Дефицит внимания

Инфантильные мальчики хотят казаться взрослыми, но подсознательно ищут замену мамочке. Когда любимая женщина не оправдывает ожиданий, уходят, мотивируя разрыв холодностью и безразличием к их драгоценной персоне. Если твой бывший относился к этой категории, не жалей, а радуйся, что избавилась от необходимости всю оставшуюся жизнь утирать сопли.

3. Неухоженная женщина

Безумный шоппинг, визиты к косметологу, маникюр и уйма косметики – милые дамские слабости, которые так нравятся мужчинам. Возможно, ты сама виновата – увлеклась хозяйством, перестала заботиться о себе? Увы, талия диаметром с хулахуп, небритые ноги, сломанные ногти не возбуждают! Если есть предпосылки, что причина разрыва в этом, срочно исправляйся. Полюби себя, стань красивой, ведь впереди новая любовь.

4. Угасшие чувства

У пар, которые много и долго вместе, пропадают искорки страсти, чувства притупляются. Отношения сохраняются лишь при наличии сдерживающих факторов, таких как дети, общие интересы, доверие и взаимопонимание. Мудрые женщины знают и учитывают этот факт. На самом раннем этапе отношений они неспешно создают точки соприкосновения в будущем.

5. Другая женщина

Психологи объясняют мужские измены врождённой полигамностью. В народе говорят проще – кобелирование. Если любимый искал счастья на стороне, отпусти его без сожалений. Просто учти на будущее, что есть повод заняться собой. Стань красивее, интереснее, во всех смыслах привлекательнее соперницы.

6. Скандалы и непонимание

Когда отношения сопровождают постоянные недоразумения и ругань, партнёры страдают. Такая связь исходно обречена на разрыв. И не важно, кто был инициатором скандалов, он просто не выдержал первым. Возможно, ошиблись оба, когда решили, что между вами любовь.

7. Различия в бытовых привычках

Донимала его замечаниями за опущенную крышку унитаза, открытый тюбик зубной пасты, крошки на столе и грязную посуду? Да, совместный быт – испытание для чувств, которое не всем по силам. Мужчина, которому женщина действительно дорога, старается не раздражать её такими мелочами. В обратном случае смотри предыдущий пункт.





8. Уязвлённое самолюбие

Он – самец, вожак, лидер, который больше зарабатывает, занимает лучшую должность или высокую позицию в обществе. Так исторически сложилось, но реалии диктуют другие условия. Не исключено, что ты сама неоднократно подчёркивала своё материальное или карьерное превосходство. Увы, мезальянсы редко бывают счастливыми. Ищи ровню.

9. Несовпадение темпераментов

Пока интимная близость – удовольствие для обоих, жизнь прекрасна. Проблемы возникают по мере угасания страсти при несовпадении темпераментов. Мужчина, страдающий от недостатка физических ласк, ищет их на стороне. Если же ситуация противоположная, ущемлено его самолюбие. Предпринимать меры нужно было сразу при выявлении дисгармонии: обратиться к специалистам, вместе поискать новых ощущений.

10. Возвращение к бывшей

Подобрала чужое? Будь готова вернуть хозяйке. Возможно, тебя просто использовали для раззадоривания ревности или самоутверждения. Признай ошибку и не повторяй её в будущем. Ищи своего человека, который будет любить тебя, как принцессу! Пройдёт время, угаснет боль, он непременно появится!

Трудно, когда отношения рушатся. Не всегда можно понять истинную причину, из-за которой мужчина уходит. Но не стоит винить во всём только их. Как думаешь, можно ли быть вместе в перечисленных ситуациях? Какой повод для разрыва действительно весомый, а какой нет?