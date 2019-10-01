Если задуматься о частых причинах расставаний влюблённых пар, то на первое место можно поставить несовместимость характеров и темпераментов партнёров. И, если в начале отношений чувства застилают глаза розовой пеленой любви, то со временем противоречивость нравов выходит наружу и становится ясно, что это не твой человек. Чтобы не допустить серьёзных жизненных ошибок, лучше сразу выяснить, кто же эти мужчины, за которых ты никогда не выйдешь замуж! Твой знак Зодиака указывает на это, поэтому лучше прислушаться к советам астрологов.

Кто те мужчины, за которых ты никогда не выйдешь замуж, какой у них знак зодиака?

Овен. Это очень упрямые и жестокие женщины, переубедить их в чём-то просто невозможно. Ради своей цели они готовы стены крушить и всё сметать на своём пути. В порыве злости они довольно агрессивны, лучше с ними не ссориться и не спорить, поэтому им нужен спокойный и уравновешенный партнёр, которыми не являются Овны, Тельцы и Львы. Мужчин данного зодиакального созвездия представительницам этого знака нужно избегать.

Телец. Любительница комфорта и стабильности, она просто ненавидит трагедии и драмы. Предпочитает спланированную и сбалансированную жизнь, которую ей должна обеспечить её вторая половинка. Он должен быть целеустремлённым мужчиной, с ним она хочет чувствовать себя как за каменной стеной и полностью доверять. Увы, но получить желаемое у неё не получится с такими представителями зодиакального созвездия, как Близнецы, Стрельцы и Рыбы, поэтому им не по пути.

Близнецы. Весёлые, коммуникабельные и любознательные женщины Близнецы обожают много и долго говорить по телефону, так как свежая информация для них как воздух. Любят путешествия и не представляют свою жизнь без выхода в свет – её мужчина должен будет её периодически выводить в театры, рестораны и выставки, быть лёгким на подъём. Спокойные, застенчивые и скучные мужчины не могут стать их идеальными партнёрами, поэтому Раки, Девы и Козероги даже не рассматриваются как спутники жизни.

Рак. Для неё на первом месте стоит семья – она гостеприимная хозяйка и прекрасная жена и мать, карьера её совсем не интересует. В её понимании деньги должен зарабатывать мужчина. Но при этом ей важно, чтобы её вторая половинка проводила много времени дома – супруг, который будет много работать или же постоянно находиться в командировках, ей не подходит. Поэтому женщинам Ракам нужно избегать такие знаки, как Овен, Стрелец и Водолей, для которых семья не приоритетна.

Лев. Решительные и самодостаточные женщины предпочитают мужчин, которые будут их холить, любить, лелеять и обсыпать комплиментами. Всё остальное Львица сможет обеспечить и сама, главное, чтобы с ней не спорили и полностью подчинялись её указаниям, иначе она может и разозлиться. В порыве гнева эти женщины страшны – могут навредить и физически. Чтобы жить в мире и гармонии со второй половинкой, им лучше избегать такие знаки, как Лев, Скорпион и Рыбы.

Дева. Этой женщине очень тяжело найти идеального партнёра, потому что, во-первых, у неё часто возникают проблемы в общении со второй половинкой, а во-вторых, она привыкла жить по плану и того же ждёт и от своего любимого. Её мужчина должен быть амбициозным и целеустремлённым, хаос в мыслях и в жизни - не для неё, слишком уж она практичная. Поэтому ей не подойдут такие знаки, как Близнецы, Стрелец и Водолей, они сведут друг друга с ума.

Весы. Она постоянно во всём сомневается, поэтому её мужчина должен уметь решать бытовые вопросы, поддерживать и защищать свою любимую. К тому же Весы очень романтичные особы – они обожают цветы, романтические сюрпризы и признания в чувствах, их партнёр должен быть эмоциональным и экстравертным. По этой причине им сложно построить отношения с Тельцами, Раками и Рыбами.

Скорпион. Эта женщина ненавидит ложь и секреты, она должна быть в курсе всех событий, которые происходят с её второй половинкой. При этом она не терпит, когда ей во всём потакают, так как рядом с ней должен быть сильный мужчина, а не слабовольный растяпа. Идеальный партнёр должен умело соблюдать золотую середину в отношениях. Худшие партнёры для неё – способные на измену, кокетливые и беззаботные, такие как Близнецы, Львы и Весы.

Стрелец. Она ценит свободу, всегда находится в движении и не любит ограничений, и в первую очередь в личном пространстве. Её мужчина должен давать ей возможность побыть одной, если она сейчас в этом нуждается, не противиться её периодическим посиделкам с друзьями и никакой ревности, тем более она не из тех, кто предаст. Брак с собственниками, которые предпочитают проводить время дома, такими как Тельцы, Дева и Козерог, явно не то, о чём мечтают Стрельцы.

Козерог. Она постоянно двигается вперёд и самосовершенствуется. Того же она требует и от своей второй половинки. Ей просто не по пути с мужчиной, который будет вести праздный образ жизни. Её партнёр должен быть снисходителен к замкнутости и эмоциональной холодности Козерогов, что невозможно с такими мужчинами, как Овен, Лев и Стрелец. Их отношения будут напоминать бомбу замедленного действия.

Водолей. Эта женщина на первое место ставит карьеру, поэтому её мужчина не должен мешать ей развиваться в профессии и не ревновать к работе. Он должен ей позволять вести непринуждённый и комфортный образ жизни, где нет строгих обязательств и посягательств на её личное пространство. Что не придётся по вкусу строгой Деве, жестокому Скорпиону и консервативной Рыбе, поэтому им и не по пути.

Рыбы. Мечтательницы, которые постоянно нуждаются в физической и моральной поддержке, поэтому эти женщины и ищут мужчину сильного и надёжного, реалиста до корня волос, но способного понять её мир. К тому же, во второй половинке они ценят практичность, так как сами этим качеством не могут похвастаться. Рыбам нужно избегать Овнов, Львов и Стрельцов, с ними они будут несчастны.

По мнению астрологов на крепость брака влияют звёзды, поэтому так важно выбирать партнёра, исходя из знака Зодиака, под которым он родился. Иначе можно испортить жизнь и себе, и мужчине. Хотя, наверняка, найдутся пары кардинально разных людей, живущих в любви и полной гармонии. Вы таких знаете?