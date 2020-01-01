Закуска из сельди и яблока к праздничному столу

Закуска из сельди и яблока отлично подойдёт к праздничному столу, она хороша как на праздник, так и просто на ужин. Рецепт приготовления простой и быстрый, но нужно повозиться с разделкой сельди. Если вы спешите или вам лень заниматься разделкой селёдки, купите уже готовое филе.

Лук красный более сладкий, в отличие от лука репчатого, поэтому он как нельзя кстати подошёл к этому рецепту. Ну, а зелёное яблоко оттенило вкус солёной сельди и горько–сладкого лука.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты для приготовления закуски из сельди и яблока к праздничному столу на 6 порций:

сельдь солёная - 1 штука,

лук красный - 1 штука,

зелёное яблоко - 1 штука,

сметана - 200 грамм,

соль по вкусу.

Приготовление закуски из сельди и яблока к праздничному столу

1) Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

2) Яблоко очистить от семян и нарезать мелко, кожу можно оставить.

3) Смешать лук и яблоко в миске. Желательно яблоко сбрызнуть соком лимона, чтоб не темнело. Если лимона под рукой не оказалось, следует ускорить процесс приготовления, чтоб яблоко не успело стать совсем тёмным.

4) Теперь займёмся разделкой сельди. Каждая хозяйка умеет быстро и красиво почистить селёдку, а если на это нет времени, в магазинах продаётся уже готовое филе сельди без костей.

5) Готовое филе селёдки порезать мелкими кусочками.

6) Добавить к луку с яблоком, перемешать.

7) Добавить сметану, перемешать. Попробовать на вкус и посолить, если не достаточно соли.

Ржаной чёрный хлеб разделить на такие треугольники. Можно проявить фантазию и сделать хлеб в форме разных фигур.

8) Выложить закуску сверху на хлеб, украсить зеленью.

Подавать охлаждённым.

Несмотря на заурядный набор продуктов, получился отличный вкус. Приятного аппетита!