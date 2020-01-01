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Закуска из сельди и яблока к праздничному столу

Закуска из сельди и яблока отлично подойдёт к праздничному столу, она хороша как на праздник, так и просто на ужин. Рецепт приготовления простой и быстрый, но нужно повозиться с разделкой сельди. Если вы спешите или вам лень заниматься разделкой селёдки,  купите уже готовое филе.

 

Закуска из сельди и яблока к праздничному столу

 

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Лук красный более сладкий, в отличие от лука репчатого, поэтому он как нельзя кстати подошёл к этому рецепту. Ну, а зелёное яблоко оттенило вкус солёной сельди и горько–сладкого лука.

 

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты для приготовления закуски из сельди и яблока к праздничному столу на 6 порций:

  • сельдь солёная - 1 штука,
  • лук красный - 1 штука,
  • зелёное яблоко - 1 штука,
  • сметана - 200 грамм,
  • соль по вкусу.

Ингредиенты для приготовления закуски из сельди и яблока к праздничному столу

Приготовление закуски из сельди и яблока к праздничному столу

1) Лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

 

Лук нарезать фото 1

 

2) Яблоко очистить от семян и нарезать мелко, кожу можно оставить.

 

Яблоко нарезать фото 2

 

3) Смешать лук и яблоко в миске. Желательно яблоко сбрызнуть соком лимона, чтоб не темнело. Если лимона под рукой не оказалось, следует ускорить процесс приготовления, чтоб яблоко не успело стать совсем тёмным.

 

Смешать лук и яблоко фото 3

 

4) Теперь займёмся разделкой сельди. Каждая хозяйка умеет быстро и красиво почистить селёдку, а если на это нет времени, в магазинах продаётся уже готовое филе сельди без костей.

 

Очистить сельдь фото 4

 

5) Готовое филе селёдки порезать мелкими кусочками.

 

Сельдь нарезать фото 5

 

6) Добавить к луку с яблоком, перемешать.

 

Добавить рыбу к яблокам фото 6

 

7) Добавить сметану, перемешать. Попробовать на вкус и посолить, если не достаточно соли.

Ржаной чёрный хлеб разделить на такие треугольники. Можно проявить фантазию и сделать хлеб в форме разных фигур.

 

Хлеб нарезать фото 7

 

8) Выложить закуску сверху на хлеб, украсить зеленью.

 

Выложить начинку на хлеб фото 8

 

Подавать охлаждённым.

 

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Несмотря на заурядный набор продуктов, получился  отличный вкус. Приятного аппетита!

 

Как приготовить закуска из сельди и яблока к праздничному столу


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:07

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