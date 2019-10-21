10 шагов, чтобы забыть бывшего парня, которого любишь

Отношения закончились? Как забыть бывшего парня, которого любишь? Грустно, но разрыв – не повод ставить на себе крест. Нужно забыть бывшего парня, навсегда вычеркнуть мысли о том, что вы вместе, продолжать жить. Психологи сформулировали 10 шагов, которые помогут избавиться от тоски и печальных дум.

Когда речь идёт о чувствах, трудно быть рационалисткой. Воспоминания привязывают к прошлому, не дают двигаться вперёд, оставив боль позади. Совсем худо, если страдания становятся зоной комфорта. Девочки, окутанные в кокон жертвы несчастной любви, не хотят вообще ничего. А ведь впереди столько радостных эмоций и приятных моментов! Чтобы снова стать счастливой, безусловно, потребуется время. Возможно, не один месяц. А теперь скажи, зачем лишать себя радостей жизни, думая о человеке, с которым уже не по пути? Собери силы, похорони печаль, наслаждайся настоящим!

10 шагов, которые позволят забыть бывшего парня, которого любишь

1. Составь список его недостатков

Напиши печатными буквами все минусы, физические дефекты и отрицательные черты характера экс-любимого. Напротив каждого из пунктов обозначь свои плюсы и достоинства. Сделай несколько копий. Развесь их по дому и обязательно положи одну в сумочку.

В первую неделю после расставания просматривай утром и вечером, а также каждый раз, когда рука тянется к телефону позвонить или написать слезливое сообщение.

2. Прекрати говорить о нём

Посчитай, сколько раз в день ты произносишь его имя? Попробуй в течение недели сократить цифру вдвое. За полмесяца сведи к нулю разговоры и упоминания о нём.

Эти действия приносят тройную пользу: помогают избавиться от воспоминаний о бывшем парне, учат лучше владеть собой, возвращают контроль над личным счастьем.

3. Отпусти обиду

Ненависть - это просто одна из разновидностей любви. Избавься от неё.

Да, нелегко, но нужно приложить максимум усилий, чтобы забыть обиду и не злиться на него. Когда чувства берут верх над разумом, отвлекайся: читай стихи, пой, молись. Запомни, ты уже не сердишься, не ненавидишь, а становишься счастливее.

Это единственный способ вернуться к собственному пути, не оглядываясь назад.

4. Делай то, о чём давно мечтала

Путешествие, занятия спортом, а может, новый бизнес? О чём ты давно мечтаешь, но не решаешься заняться всерьёз? Начинай, всё получится!

Ничто и никто не мешает выделить время, вытащить проект из «долгого ящика», уделить, наконец, ему должное внимание.

Реализация идеи отвлечёт от грустных воспоминаний. Ты станешь счастливой, как маленькая девочка, будешь гордиться собой!

5. Впусти позитив в жизнь

Взгляд на вещи влияет на будущее больше, чем ты думаешь. Если видеть всё в чёрном цвете, рискуешь очутиться в пузыре грусти и дискомфорта, мимо которого пролетает всё хорошее и доброе.

Нельзя отстраняться от счастья! Да, печальный образ – повод получить больше внимания друзей и родственников. Окружающие утешают, заботятся. Но зачем тратить эмоции на грусть, если жизнь так скоротечна!

6. Наполни день делами

Не замыкайся в себе, шевелись, работай, развлекайся.

Сходи в кино. Смотайся на выходные за город. Запишись на курсы каллиграфии, уроки григорианского пения. Организуй аперитив с одноклассниками начальной школы и благотворительную выставку в пользу нильских крокодилов.

Не оставайся одна. Не трать время на самокопание и меланхолию. Дела отвлекают от грусти, и ты становишься чрезвычайно полезной кому-то, кто нуждается во внимании.

7. Думай о будущем

Составь позитивные планы на день завтрашний, неделю, месяц. Пойми, что бывший парень в них уже не фигурирует!

Последний факт не должен тебя огорчать, наоборот, это – повод радоваться свободе, шанс воспользоваться миллионами новых возможностей.

Важно перестать грустить о прошлом, которого больше нет.

8. Реанимируй самооценку

Верь в себя! Обычно сразу после разрыва отношений по мужской инициативе девичья самооценка падает ниже плинтуса. Запомни, ты – не брошенка, а свободная женщина. Работай над комплексами. В противном случае тени прошлого сотрут улыбку на лице, не пустят в твою жизнь новое светлое чувство.

Не справляешься сама, обратись к психологу. Потрать время, возможно, деньги, но сделай это!

9. Выпусти пар в спорте

Избавься от негативной энергии. Конечно, можно встречаться с подругами, плакаться им в жилетку, запивать горе шампанским. Но зачем радовать кого-то своим горем? Тем более, если частить с алкоголем, через месяц придётся записываться на реабилитацию.

Не разрушай себя, погрузись в спорт. Займись йогой, теннисом, кроссфитом, боксом, делай то, что позволяет отключить мозг и разрядить разум. Через время и фигура подтянется, и знакомства новые заведёшь.

10. Сходи на свидание с другим

Не отказывай тому, кто давно тебя приглашает. Не исключено, что первые встречи окажутся катастрофично скучными. Зато они отвлекут от тоски, заставят почувствовать себя нужной, придадут лёгкости походке и блеска глазам.

Забыть бывшего парня можно, стоит только захотеть! Флиртуй с коллегами, чаще выходи гулять с друзьями. Выполняй перечисленные 10 шагов. Открой себя для позитива, и совсем скоро в твоей жизни появится новый человек, а грустный период останется в отдалённых воспоминаниях.