Калейдоскоп » Своими руками » Подарочный пакет на Хэллоуин. Мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Подарочный пакет на Хэллоуин. Мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Совсем скоро наступит один из самых забавных и ярких праздников – Хэллоуин! В этот день мы обмениваемся сувенирами и поделками  на тему праздника. Чтобы подарить свой сувенир оригинально и необычно, мы сделаем для него подарочный пакет в виде монстра Франкенштейна.

 

подарочный пакет Хэллоуин мастер-класс пошагово фото фотографии

 

Смотрите также: Макияж в вампирском стиле на Хэллоуин, урок с фото.

Для работы над подарочным пакетом на Хэллоуин нам потребуются:

  • Лист желтой, белой и черной бумаги;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Двусторонний скотч;
  • Шнурок;
  • Черный фломастер.

Мастер-класс по изготовлению подарочного пакета на Хэллоуин

1. Берем лист желтой цветной бумаги и сворачиваем его в цилиндр. Склеиваем клеем или двусторонним скотчем. Лучше брать бумагу плотную, иначе готовое изделие просто не выдержит тяжести подарка и расклеится.

Если используем скотч, то он должен быть тонким и прозрачным.

 

Лист бумаги сворачиваем в цилиндр фото 1

 

2. Теперь нужно сделать из цилиндра объемный прямоугольник. Для этого сгибаем его и проглаживаем, формируя плоский прямоугольник. И еще раз, только с другой стороны.

 

сделать из цилиндра объемный прямоугольник фото 2

 

сгибаем его и проглаживаем сгибы фото 3

 

3. Теперь снова нужно сложить деталь в плоский прямоугольник. Так будет удобней работать дальше.

Сделаем дно.

4. Подгибаем 3 см вверх, можно подогнуть и больше, тогда пакет будет ниже, но станет более вместительным.

 

Подгибаем 3 см вверх фото 4

 

5. Теперь нужно протолкнуть уголки внутрь.

 

протолкнуть уголки внутрь фото 5

 

6. Складываем дно и проклеиваем.

 

Складываем дно и проклеиваем фото 6

 

7. Чтобы пакет был таким же практичным, как и купленный, нужно поднять дно, загнув его вверх с задней стороны. Боковые стороны нужно сложить по центру внутрь.

 

поднять дно, загнув его вверх с задней стороны фото 7

 

Боковые стороны нужно сложить фото 8

 

8. Так пакетик удобно хранить и далее декорировать.

Мы сделаем пакетик в виде монстра Виктора Франкенштейна. Поэтому берем лист черной бумаги. Его ширина должна быть равна ширине пакета. Из него вырезаем полоску и ножницами формируем челку.

 

вырезаем полоску и ножницами формируем челку фото 9

 

9. Приклеиваем деталь сверху пакетика.

 

Приклеиваем деталь сверху пакетика фото 10

 

10. Берем белую бумагу и вырезаем 2 одинаковых круга. Это будут глаза. На них рисуем черным фломастером зрачки. Глаза сделаем разными, так как монстр состоит из разных частей тела.

 

Делаем глаза фото 11

 

11. Осталось только нарисовать черным фломастером швы на лице. Можно также воспользоваться черной гелиевой ручкой.

 

нарисовать черным фломастером швы на лице фото 12

 

12. Теперь возьмем шнурок. Протыкаем пакет по бокам и вставляем шнурок. Завязываем узелки, чтобы ручка не выскользнула. Вставляем шнурок снаружи внутрь. Нам нужно чтобы узелки находились внутри пакета.

 

Закрепляем шнурок фото 13

 

Подарочный пакет к Хэллоуину готов! Таким способом можно сделать пакетик в виде любого другого персонажа Хэллоуина. Достаточно лишь взять подходящий цвет бумаги и вырезать соответствующие образу детали.

 

Подарочный пакет на Хэллоуин. Мастер-класс с пошаговыми фотографиями

 

Смотрите мастер-классы к Хэллоуину с пошаговыми фотографиями.

 

Друзья и близкие будут рады получить сувенир в такой оригинальной упаковке, сделанной своими руками.

 


 (голосов: 1)
Автор: Наталья Иванова
Сегодня, 08:11

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Хэллоуин Хэллоуин

Калейдоскоп:

» Путешествия

» Мой дом

» Своими руками

» Сад и огород

» Праздники

» Звезды

Канал Синьорины в Дзене