Подарочный пакет на Хэллоуин. Мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Совсем скоро наступит один из самых забавных и ярких праздников – Хэллоуин! В этот день мы обмениваемся сувенирами и поделками на тему праздника. Чтобы подарить свой сувенир оригинально и необычно, мы сделаем для него подарочный пакет в виде монстра Франкенштейна.

Для работы над подарочным пакетом на Хэллоуин нам потребуются:

Лист желтой, белой и черной бумаги;

Ножницы;

Клей;

Двусторонний скотч;

Шнурок;

Черный фломастер.

Мастер-класс по изготовлению подарочного пакета на Хэллоуин

1. Берем лист желтой цветной бумаги и сворачиваем его в цилиндр. Склеиваем клеем или двусторонним скотчем. Лучше брать бумагу плотную, иначе готовое изделие просто не выдержит тяжести подарка и расклеится.

Если используем скотч, то он должен быть тонким и прозрачным.

2. Теперь нужно сделать из цилиндра объемный прямоугольник. Для этого сгибаем его и проглаживаем, формируя плоский прямоугольник. И еще раз, только с другой стороны.

3. Теперь снова нужно сложить деталь в плоский прямоугольник. Так будет удобней работать дальше.

Сделаем дно.

4. Подгибаем 3 см вверх, можно подогнуть и больше, тогда пакет будет ниже, но станет более вместительным.

5. Теперь нужно протолкнуть уголки внутрь.

6. Складываем дно и проклеиваем.

7. Чтобы пакет был таким же практичным, как и купленный, нужно поднять дно, загнув его вверх с задней стороны. Боковые стороны нужно сложить по центру внутрь.

8. Так пакетик удобно хранить и далее декорировать.

Мы сделаем пакетик в виде монстра Виктора Франкенштейна. Поэтому берем лист черной бумаги. Его ширина должна быть равна ширине пакета. Из него вырезаем полоску и ножницами формируем челку.

9. Приклеиваем деталь сверху пакетика.

10. Берем белую бумагу и вырезаем 2 одинаковых круга. Это будут глаза. На них рисуем черным фломастером зрачки. Глаза сделаем разными, так как монстр состоит из разных частей тела.

11. Осталось только нарисовать черным фломастером швы на лице. Можно также воспользоваться черной гелиевой ручкой.

12. Теперь возьмем шнурок. Протыкаем пакет по бокам и вставляем шнурок. Завязываем узелки, чтобы ручка не выскользнула. Вставляем шнурок снаружи внутрь. Нам нужно чтобы узелки находились внутри пакета.

Подарочный пакет к Хэллоуину готов! Таким способом можно сделать пакетик в виде любого другого персонажа Хэллоуина. Достаточно лишь взять подходящий цвет бумаги и вырезать соответствующие образу детали.

Друзья и близкие будут рады получить сувенир в такой оригинальной упаковке, сделанной своими руками.