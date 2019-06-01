Как сделать кашпо для цветов из старого чайника в стиле декупаж. Мастер-класс с пошаговыми фото. Новая жизнь старым вещам

Новая жизнь старым вещам – это увлекательное направление для творчества, которое поможет сохранить нашу планету. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать кашпо для цветов в стиле декупаж из старого чайника. Следуйте за пошаговыми фотографиями автора.

Снова мой взгляд остановился на старом чайнике, лежавшем на даче. Я его привезла домой. Решила: сделаю декупаж, а потом определюсь, отвезти на дачу и посадить цветочки или, как вариант, поставить на балконе в качестве кашпо.

Для работы над цветочным кашпо в технике декупаж вам нужно подготовить:

чайник

наждачная бумага

спиртовые салфетки

поролоновый спонж

бельевую прищепку

пульверизатор с водой

кисти плоские

салфетки бумажные

клей ПВА

файл прозрачный

краски акриловые

лак акриловый

Мастер-класс «Цветочное кашпо в технике декупаж из старого чайника»

Так как чайник с дачи, я его долго очищала и приводила в божеский вид. Очищенный и вымытый чайник протёрла спиртовой салфеткой.

Поверхность чайника готова.

В белую краску добавила немного акрилового лака, для того, чтобы лучше краска прилипла к металлической поверхности. Тампонирующими движениями покрыла чайник белой краской.

Чайник покрыла со всех сторон, дужку чайника, оставив нетронутой только ручку.

Выполнив подготовительную работу поверхности чайника, оставила его сохнуть.

Лучше всего продолжать работу на следующий день.

Салфетку примерила по высоте чайника, разделила на слои.

Фрагмент достаточно большой, и в данном случае его сложно приклеить. Для таких неровных, гнутых поверхностей лучше подбирать отдельные фрагменты.





Поверхность чайника смазала тонким слоем клея (при работе с тонкой салфеткой в этом нет необходимости, но я сделала это, чтобы при разглаживании салфетки, зафиксировать её).

Верхний слой салфетки положила на файл обратной стороной и смочила водой, расправила складочки.

Перенесла салфетку с файлом на поверхность, прижала, разгладила настолько, насколько это возможно на данной поверхности, затем сняла файл.

Промазала салфетку клеем ПВА.

Точно так же выполнила декупаж с другой стороны чайника. После продолжительной сушки зафиксировала салфетку акриловым лаком.

Ручку чайника ошкурила.

Напоследок покрыла лаком.

Цветочное кашпо из старого чайника в технике декупаж готово!