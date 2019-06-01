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Как сделать кашпо для цветов из старого чайника в стиле декупаж. Мастер-класс с пошаговыми фото. Новая жизнь старым вещам

Новая жизнь старым вещам – это увлекательное направление для творчества, которое поможет сохранить нашу планету. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать кашпо для цветов в стиле декупаж из старого чайника. Следуйте за пошаговыми фотографиями автора.

 

как сделать кашпо для цветов из старого чайника мастер -класс

 

Снова мой взгляд остановился на старом чайнике, лежавшем на даче. Я его привезла домой. Решила: сделаю декупаж, а потом определюсь, отвезти на дачу и посадить цветочки или, как вариант, поставить на балконе в качестве кашпо. 

 

Для работы над цветочным кашпо в технике декупаж вам нужно подготовить:

  • чайник
  • наждачная бумага
  • спиртовые салфетки
  • поролоновый спонж
  • бельевую прищепку
  • пульверизатор с водой
  • кисти плоские
  • салфетки бумажные
  • клей ПВА
  • файл прозрачный
  • краски акриловые
  • лак акриловый

Мастер-класс «Цветочное кашпо в технике декупаж из старого чайника»

Так как чайник с дачи, я его долго очищала и приводила в божеский вид. Очищенный и вымытый чайник протёрла спиртовой салфеткой.

 

Протереть спиртовой салфеткой фото 1

 

Поверхность чайника готова.

 

Покрываем белой краской фото 2

 

В белую краску добавила немного акрилового лака, для того, чтобы лучше краска прилипла к металлической поверхности. Тампонирующими движениями покрыла чайник белой краской.

 

Чайник покрыла со всех сторон фото 3

 

Чайник покрыла со всех сторон, дужку чайника, оставив нетронутой только ручку.

Выполнив подготовительную работу поверхности чайника, оставила его сохнуть. 

 

Лучше всего продолжать работу на следующий день. 

 

Примерить салфетку фото 4

 

Салфетку примерила по высоте чайника, разделила на слои. 

 

Фрагмент достаточно большой, и в данном случае его сложно приклеить. Для таких неровных, гнутых поверхностей лучше подбирать отдельные фрагменты.

 

Поверхность чайника смазала тонким слоем клея фото 5


Поверхность чайника смазала тонким слоем клея (при работе с тонкой салфеткой в этом нет необходимости, но я сделала это, чтобы при разглаживании салфетки, зафиксировать её).

 

Салфетку смочить водой фото 6

 

Верхний слой салфетки положила на файл обратной стороной и смочила водой, расправила складочки.

 

Перенесла салфетку с файлом на поверхность фото 7

 

Перенесла салфетку с файлом на поверхность, прижала, разгладила настолько, насколько это возможно на данной поверхности, затем сняла файл.

 

Промазать клеем фото 8

 

Промазала салфетку клеем ПВА.

 

Покрыть акриловым лаком фото 9

 

 

выполнила декупаж с другой стороны чайника фото 10

 

Точно так же выполнила декупаж с другой стороны чайника. После продолжительной сушки зафиксировала салфетку акриловым лаком. 

 

Ручку чайника ошкурила фото 11

 

Ручку чайника ошкурила.

 

Покрыть ручку лаком фото 12

 

Напоследок покрыла лаком.

 

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Цветочное кашпо из старого чайника в технике декупаж готово!


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Автор: Ирина Иванова
Вчера, 07:53

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