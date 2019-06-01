Капсульный гардероб на лето 2019. Модный обзор с фото

Лето - прекрасная пора для самовыражения, когда хочется чаще гулять, встречаться с друзьями и посещать различные мероприятия.

Для всех этих событий хочется ярко наряжаться и чувствовать себя в тренде. И для того, чтобы выжать максимум образов из минимума количества одежды, существует капсульный гардероб.

Капсульный гардероб на лето 2019, как его подобрать, чтобы быть в тренде

Ежедневно каждая девушка хочет выглядеть красиво, модно, интересно и по-разному. Капсульный гардероб - это набор вещей (8-12 ед.), которые сочетаются между собой и предназначены для определённой жизненной ситуации (работа, учёба, отдых, прогулки и т.п.)

Учитывая многие факторы, такие как личные предпочтения, образ жизни и особенности внешности, хочу предложить несколько капсул:

1. Если жарким летом вам надо не на пляж, а на работу, в офис или на деловую встречу и при этом выглядеть нужно прилично, то отличным выходом из ситуации будет более деловой стиль из натуральных тканей:

В капсуле представлены следующие актуальные модели на этот сезон:

брюки - кюлоты,

шорты трапециевидной формы,

платье - рубашка,

обувь - лаконичные мюли и босоножки на устойчивом каблуке с тонкими ремешками,

солнцезащитные очки формы "кошачий глаз".

2. Для повседневности городского образа жизни одним из самых популярных и комфортных стилей является casual:

В капсуле показаны модели, которые находятся в тренде не первый сезон: бархатный объёмный ободок, джинсовая куртка оверсайз, кроп-топ, брюки в полоску в пижамном стиле, обувь на грубой платформе и поясная сумка.

3. Если вы любите посещать разные вечеринки и праздничные мероприятия, то вечерняя капсула - отличный выход из ситуации:

Самый простой вариант - это иметь пару акцентных топов, которые с лёгкостью можно будет комбинировать с различными «низами» (брюки, джинсы, юбки, шорты).



Можно, на самом деле, пойти на вечеринку и в белой классической рубашке, обыгрывая при этом её интересными аксессуарами и выразительным макияжем.

4. Если же вам предстоит поездка на море, а брать чемодан вещей «ой, как не хочется», но желание выглядеть каждый день по-разному присутствует, то вот вам вариант капсулы для отпуска:

Если хочется добавить определённый акцент, то его можно внедрить через аксессуары, допустим, в стиле бохо: сумка мягкой формы и с бахромой, бижутерия и платки с этническими мотивами, плетёные сандалии и т.д.

Итак, для того, чтобы подобрать летом свой капсульный гардероб, необходимо выбранную одежду пропустить через определённые "свои фильтры": нравится/не нравится, подходит ли вам по фасону/оттенку и соответствует ли вашему образу жизни.

Также, если вам нравится быть на одной волне с модными тенденциями, то возьмите на заметку некоторые трендовые модели этого сезона:

Комбинезоны макси и мини натуральных тканей. Можно с накладными карманами для визуального увеличения объёма в определённых местах (грудь, бёдра);

Шорты с высокой и средней посадкой, не облегающие бедро;

Брюки кюлоты (укороченные широкие штаны, напоминающие немного юбку миди А-силуэта);

Брюки палаццо (свободные штаны, расширяющиеся от бедра, с высокой посадкой и длиной по щиколотку или ниже);

Брюки карго (штаны в стиле милитари (военный) с накладными карманами). Как правило, такие штаны бывают оттенка хаки, зелёного и бежевого цветов, а носятся они на средней и низкой посадке.

Юбки атласные, плиссе, джинсовые;

Велосипедки различных цветов, а также сейчас можно найти в магазинах джинсовые велосипедки.

Трендовые принты этого сезона:

Один из самых модных принтов этого сезона - это анималистический: леопард, зебра, корова, тигровые.



Также актуальны, как всегда, горошек и полоска различных размеров, а для особо романтичных девушек магазины предлагают огромный выбор платьев и блузок с цветочным принтом.

Актуальные аксессуары:

Одна из самых модных тенденций этого сезона - это сумки из соломы и рафии, заколки и украшения с жемчугом, резинки с ленточками.



Запомните: выбирая одежду, отдавайте предпочтение натуральным тканям с небольшим добавлением синтетики, чтобы материал не сильно мялся и сохранял форму. Также летом предпочтительнее выбирать обувь на низком ходу, чтобы нога отдыхала. И обращайте внимание на обувь с подошвой потолще, дабы уберечь свои ноги от микротравм и напряжения.