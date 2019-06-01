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Капсульный гардероб на лето 2019. Модный обзор с фото

Лето - прекрасная пора для самовыражения, когда хочется чаще гулять, встречаться с друзьями и посещать различные мероприятия.
Для всех этих событий хочется ярко наряжаться и чувствовать себя в тренде. И для того, чтобы выжать максимум образов из минимума количества одежды, существует капсульный гардероб.

 

Капсульный гардероб на лето 2019.

Капсульный гардероб на лето 2019, как его подобрать, чтобы быть в тренде

Ежедневно каждая девушка хочет выглядеть красиво, модно, интересно и по-разному. Капсульный гардероб - это набор вещей (8-12 ед.), которые сочетаются между собой и предназначены для определённой жизненной ситуации (работа, учёба, отдых, прогулки и т.п.)

 

Учитывая многие факторы, такие как личные предпочтения, образ жизни и особенности внешности, хочу предложить несколько капсул:

 

1. Если жарким летом вам надо не на пляж, а на работу, в офис или на деловую встречу и при этом выглядеть нужно прилично, то отличным выходом из ситуации будет более деловой стиль из натуральных тканей:

 

Капсульный гардероб на лето 2019 в офис фото 1

 

В капсуле представлены следующие актуальные модели на этот сезон:

  • брюки - кюлоты,
  • шорты трапециевидной формы,
  • платье - рубашка,
  • обувь - лаконичные мюли и босоножки на устойчивом каблуке с тонкими ремешками,
  • солнцезащитные очки формы "кошачий глаз".

 

2. Для повседневности городского образа жизни одним из самых популярных и комфортных стилей является casual:

 

Капсульный гардероб на лето 2019 повседневный стиль фото 2

 

В капсуле показаны модели, которые находятся в тренде не первый сезон: бархатный объёмный ободок, джинсовая куртка оверсайз, кроп-топ, брюки в полоску в пижамном стиле, обувь на грубой платформе и поясная сумка.

 

3. Если вы любите посещать разные вечеринки и праздничные мероприятия, то вечерняя капсула - отличный выход из ситуации:

 

Капсульный гардероб на лето 2019 вечерний стиль фото 3

 

Самый простой вариант - это иметь пару акцентных топов, которые с лёгкостью можно будет комбинировать с различными «низами» (брюки, джинсы, юбки, шорты).


Можно, на самом деле, пойти на вечеринку и в белой классической рубашке, обыгрывая при этом её интересными аксессуарами и выразительным макияжем.

 

4. Если же вам предстоит поездка на море, а брать чемодан вещей «ой, как не хочется», но желание выглядеть каждый день по-разному присутствует, то вот вам вариант капсулы для отпуска:

 

Капсульный гардероб на лето 2019 для отдыха фото 4

 

Если хочется добавить определённый акцент, то его можно внедрить через аксессуары, допустим, в стиле бохо: сумка мягкой формы и с бахромой, бижутерия и платки с этническими мотивами, плетёные сандалии и т.д.

 

Итак, для того, чтобы подобрать летом свой капсульный гардероб, необходимо выбранную одежду пропустить через определённые "свои фильтры": нравится/не нравится, подходит ли вам по фасону/оттенку и соответствует ли вашему образу жизни.

 

Также, если вам нравится быть на одной волне с модными тенденциями, то возьмите на заметку некоторые трендовые модели этого сезона:

  • Комбинезоны макси и мини натуральных тканей. Можно с накладными карманами для визуального увеличения объёма в определённых местах (грудь, бёдра);
  • Шорты с высокой и средней посадкой, не облегающие бедро;
  • Брюки кюлоты (укороченные широкие штаны, напоминающие немного юбку миди А-силуэта);
  • Брюки палаццо (свободные штаны, расширяющиеся от бедра, с высокой посадкой и длиной по щиколотку или ниже);
  • Брюки карго (штаны в стиле милитари (военный) с накладными карманами). Как правило, такие штаны бывают оттенка хаки, зелёного и бежевого цветов, а носятся они на средней и низкой посадке.
  • Юбки атласные, плиссе, джинсовые;
  • Велосипедки различных цветов, а также сейчас можно найти в магазинах джинсовые велосипедки.

Модный тренд - комбинезоны фото 5

 

Мода 2019 - шорты фото 6

 

Трендовые принты этого сезона:

 

Один из самых модных принтов этого сезона - это анималистический: леопард, зебра, корова, тигровые.

Трендовые принты этого сезона фото 7


Также актуальны, как всегда, горошек и полоска различных размеров, а для особо романтичных девушек магазины предлагают огромный выбор платьев и блузок с цветочным принтом.

 

Актуальные аксессуары:

 

Одна из самых модных тенденций этого сезона - это сумки из соломы и рафии, заколки и украшения с жемчугом, резинки с ленточками.

Актуальные аксессуары лета 2019 сумочки из соломы фото 8

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Запомните: выбирая одежду, отдавайте предпочтение натуральным тканям с небольшим добавлением синтетики, чтобы материал не сильно мялся и сохранял форму. Также летом предпочтительнее выбирать обувь на низком ходу, чтобы нога отдыхала. И обращайте внимание на обувь с подошвой потолще, дабы уберечь свои ноги от микротравм и напряжения.

 

Модные заколки 2019 фото 9

 


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Автор: стилист, Нина Мучаева
Сегодня, 08:11

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