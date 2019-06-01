12 роковых ошибок, которые совершают в первый год брака

Вот и закончился волнительный период подготовки к свадьбе, да и само торжество уже позади. Молодожёны, полные любви и надежд на светлое будущее, возвращаются из свадебного путешествия. Теперь их ждёт совместная жизнь, о которой они так мечтали. Но почему-то первый год «супружеского счастья» не приносит радости, скорее, наоборот, начинаются придирки, недопонимания и сомнения. Возникают они не на пустом месте: супруги постоянно допускают какие-то оплошности.

Ошибки, которые совершаются в первый год брака

Жизнь в клетке. Кажется, что в первый год семейной жизни молодые супруги должны хотеть наслаждаться только друг другом. Им ничто и никто не должны мешать радоваться каждому дню, проведённому друг с другом. Однако это неправильно. Брак – это не тюрьма. Поэтому лучше заранее обговорить со своей второй половинкой, как лучше спланировать свой досуг – обязательно нужно выделить время и друзьям, и походам по магазинам с девчонками, и посиделкам в баре, где можно поболеть с приятелями за любимую футбольную команду. Партнёр не изменится. Многие думают, что брак может сделать человека более зрелым, спокойным, разумным. Но это не так. У каждого из нас свой характер, свой темперамент, свои привычки, опыт. Сформированную личность невозможно изменить, поэтому лучше и не пытаться. Неумение спорить. Большинство пар не знает, как правильно спорить. А спорить нужно обязательно, так как каждый из супругов должен с уважением и спокойно аргументировать свою точку зрения, указывать на ошибки своего партнёра. Только так строятся здоровые отношения в семье. Но никаких слов, сказанных в гневе! Это только навредит браку. Нет общего плана управления семьёй. Скорее всего, у каждого из партнёров есть своя модель поведения в семье и разделения обязанностей, принятых в родительских отношениях. Но никто не сказал, что в вашей семье будет точно так же, поэтому лучше заранее обсудить ежедневные хлопоты и задачи: кто будет делать уборку, кто готовить, а кто ходить по магазинам. Так, муж может выносить мусор, а жена – мыть посуду, он делает закупки на неделю, она – готовит. И лучше договориться об этих обязанностях заранее, пока нет детей. Потом будет сложнее это сделать. Спорить по мелочам. Во многих молодых семьях супруги могут ссориться из-за разных мелочей – неподнятое сидение унитаза, крошки, брошенные на пол, или же неубранная постель. Так можно довести дело и до развода. Лучше сразу же обсудить, что кого раздражает и с чем кому придётся мириться. Отдельное место жительства. Конечно, не у всех получается приобрести собственное жильё, из-за чего молодые семьи вынуждены жить вместе с родителями. Однако в первый год брака проживание на одной территории со старшим поколением может негативно отразиться на семейных отношениях. Идёт притирание друг к другу, приспособление к маленьким раздражающим привычкам, молодожёны ходят на грани, и вмешательство любящих родителей может стать финальной точкой. Поэтому в первый год брака лучше снять жильё. Попытка завести ребёнка. Большинство психологов придерживается мнения, что в первый год брака не стоит даже думать о рождении малыша. Ведь пара только сформировалась, партнёрам нужно притереться друг к другу, а ребёнок может стать причиной стресса, бессонных ночей, финансовых и других проблем, которые не самым лучшим образом отразятся на отношениях молодожёнов. Конечно, поговорить о том, сколько детей вы хотите, стоит, но спешить с их рождением – нет. Разговор о финансах. Супруги редко говорят о деньгах, считая, что супруги должны иметь общие доходы и расходы. Но это не правильно. Лучше заранее обговорить финансовые вопросы: сколько денег оставлять на личные нужды, сколько оставить на проживание, а также, сколько отложить, например, на отпуск. Иначе может развиться такая модель поведения, когда кто-то или же оба партнёра начинают утаивать свои доходы, а это приводит к недоверию и краху брака. Мелкие знаки внимания. Жить вместе становится привычным, и супруги перестают делать друг другу сюрпризы – завтрак в постель, цветы без повода, поцелуй перед сном. Восприятие своего партнёра как должное может стать причиной разочарования в браке. Чтобы избежать этого, не забывайте о прежних романтических жестах. Они укрепляют семью. Эксперименты в постели. Когда парень и девушка только начинают встречаться, они стараются казаться лучше, веселее, интереснее, в том числе и в постели. Но рутина убивает желание удивлять и будоражить своего любимого, интимная жизнь уходит на последний план. Ни в коем случае не допускайте этого – хотя бы иногда устраивайте эротические шоу для своего любимого человека. Этим вы только укрепите свой брак. Не утаивай долги свои. Как только парень и девушка становятся мужем и женой, долги кого-то из них становятся общими, поэтому ни в коем случае нельзя информацию о них держать в секрете. Иначе ваш партнёр, однажды узнав о них, почувствует себя преданным вами. Догадайся сам. Чаще всего эту ошибку допускают женщины, но и среди мужчин есть такие, кто думает, что его вторая половинка умеет угадывать его мысли и желания. Просто попросите у своего партнёра то, что вам нужно. Поверьте, пусть не сразу, но ваша просьба будет выполнена.

Выполняя данные рекомендации, вы больше не допустите ошибок и обеспечите своей семье счастье, о котором оба так мечтали.