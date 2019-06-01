7 преимуществ секса каждый день

Те, кто занимается любовью, живут намного дольше и лучше. Этот факт подтверждают исследования многих сексологов. Они выяснили, что оргазм благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье, так как является антистрессом длительного действия (до 48 часов). К тому же, во время близости выделяются гормоны хорошего настроения, помогающие бороться с нервным напряжением. Одним словом, если впереди вас ожидает публичное выступление или же экзамен, займитесь любовью. Но и это ещё не всё… О других плюсах регулярной интимной жизни вы можете узнать ниже.

Преимущества секса каждый день

Частые половые акты = близкие отношения

Заниматься любовью каждый день с любимым человеком полезно для укрепления ваших отношений. Кроме этого, во время полового акта выделяется окситоцин – гормон любви, который помогает почувствовать себя эмоционально ближе к своей второй половинке.

Оргазм = меньше стресса

Согласно исследованиям учёных, регулярные интимные отношения являются естественным антистрессом, действие которого длится до двух суток. Кроме этого, выделяются гормоны хорошего настроения, помогающие бороться с тревогой. По словам психологов, ежедневный оргазм в течение двух недель – профилактика депрессии и появления тревожных мыслей.

Половый акт = отсутствие менструальных болей

Когда женщину мучают боли во время критических дней, у неё нет желания заниматься любовью. Но гинекологи пришли к выводу, что во время полового акта в миссионерской позе сокращение женской матки происходит менее болезненно. Поэтому интим даже рекомендован во время менструации.

Секс = лучший ботокс

Вы не хотите стареть? Значит, ваши интимные отношения должны быть регулярными. Этот факт подтвердили исследователи, разделив добровольцев на две группы: первые занимались любовью каждый день, вторые – довольно редко. В результате добровольцы из первой группы выглядели на 12 лет моложе своего биологического возраста. У представителей второй группы такого эффекта не было замечено. Объяснить такой феномен можно тем, что во время оргазма выделяются эстрогены, благоприятно влияющие на кожу и волосы.

Интим = спокойный сон

Если вы никак не можете уснуть, не стоит переходить на снотворные, лучше займитесь любовью. Полчаса перед сном - то, что нужно для глубокого и крепкого сна. Во время оргазма выделяется пролактин, который значительно возрастает во время сна.

Половый акт = спорт

Он намного полезнее, чем кардиотренировка в тренажёрном зале. Согласно исследовательским данным, во время жарких игр сжигается от 85 до 250 ккал. Интим можно приравнять к лёгкой тренировке на беговой дорожке. К тому же, брюшной пресс, ягодицы и мышцы спины становятся более упругими и подтянутыми.

Интимные отношения = иммуностимулятор

Те, кто регулярно занимается любовью, имеют в своём организме больше антител, что благоприятно отражается на иммунной системе – большая активность и низкий шанс простудиться.

Исходя из вышеперечисленных пунктов, можно с уверенностью сказать, что регулярная половая жизнь – это лекарство от всех недугов.

Лечитесь на здоровье!