6 знаков зодиака, которые расстанутся с любимыми до конца 2019 года

Любовь - это бесконечный цикл сумасшедших максимумов и болезненных минимумов. И в этой сфере текущий год принесёт множество перемен всем нам. Правда, для одних изменения будут положительными, а для других - отрицательными. Печальный финиш – полный разрыв отношений! Астрологи определили 6 знаков зодиака, которые с наибольшей вероятностью расстанутся с любимыми в 2019 году. Давайте и мы выясним, от кого же в этот раз отвернулись звёзды.

Будьте готовы!

Банально, но факт: нет ничего вечного! И не стоит цепляться за любовь и близость, которые по какой-либо причине изжили себя. В силу особенностей темперамента, представители каждого знака зодиака по-разному справляются с разрывами: одни погружаются в глубокую депрессию, другие уходят «во все тяжкие», третьи живут ожиданием новой любви.

Как бы ни сложились обстоятельства, разрыв легче пережить, если готов к нему. Это ведь не конец света, а, может, даже наоборот – первый шаг к свежему счастливому роману.

Знаки зодиака, которые расстанутся с любимыми в 2019 году

Овен – вас разлучит несовместимость

Как бы грустно это ни было, но вероятность встретить 2020 год с теперешним партнёром ничтожно мала. Проблемы с несовместимостью наверняка были и раньше, но вы наконец поймёте, что напряжение отношений достигло пиковой точки. Если заставить себя не реагировать на провокации, он или она останутся рядом. Хотя битва за сохранение близости пройдёт нелегко.

Телец – рутины станет слишком много

Любовь – сложное чувство! Вы, к сожалению, наконец выучите этот душераздирающий урок. Скучные будни, расстояние и вдруг появившееся непонимание убьют нежность и желание. И вдобавок вторая половинка покажет полную инертность, неготовность реанимировать чувства. Попытки вернуть всё как было, конечно, достойны уважения, но не тратьте энергию понапрасну.

Рак – сами виноваты!

Наиболее эмоциональному знаку зодиака сложнее, чем всем остальным. Особенно напряжённым станет конец года. Накопятся обиды, появится жуткое ощущение одиночества. Но шансы сохранить отношения есть! Только сперва необходимо определиться в собственных чувствах. Возможно, вы слишком увлеклись работой и сами отталкиваете партнёра.

Лев – трещины уже появились

Собственно говоря, проблемы с поддержанием баланса в отношениях возникли уже давно. Лев просто упорно отказывался признать их. В этом году вы наконец поймёте, что чувствуете себя всё более несчастным и одиноким. Сентябрь станет критической точкой, когда терпение лопнет. Контролировать будущее пора уже сейчас! Решайте, чего вы действительно хотите от отношений.

Весы – исправить можно, но нужно ли?

Год тяжёлый и для вас, и для вашей второй половинки. Весов мучает соблазн перевернуть страницу и начать всё сначала. Но они пока не решаются: одних останавливает здравый смысл, других – внутренняя робость. Отношения могут рухнуть из-за малейшей искорки недовольства с любой из сторон. Но есть и хорошая новость: если одумаетесь, партнёр вас простит.

Козерог – отсутствие привязанности разлучит вас

Одиночество мучает вас, как никогда ранее. Отношения, что есть сейчас, кажутся случайными и неуместными. Козероги страдают сами и изводят вторую половинку попытками найти точки соприкосновения. Астрологи подчёркивают: проблема в отсутствии привязанности. Если это действительно так, разрыв, к сожалению, неизбежен.

Не огорчайтесь, если подсказки звёзд в этот раз показались слишком грустными. Не исключено, что именно вы – то самое исключение из списка шести знаков зодиака, которым суждено расстаться с любимыми в 2019 году. Даже если это не так, жизнь продолжается, а конец старых отношений – первый шаг к началу новых.