Каждое блюдо должно быть не только вкусным, но и полезным. Такого сочетания порой добиться нелегко, но всё-таки можно, если по-новому посмотреть на привычные продукты. Например, глазированная мини морковка с мёдом – питательное вегетарианское блюдо, гарнир, который можно приготовить в любое время года. К тому же, морковь при минимальной термической обработке сохраняет все необходимые витамины и микроэлементы.

Время подготовки – 10 минут.

Время приготовления – 20 минут.

Ингредиенты для приготовления глазированной мини морковки с мёдом:

Морковь (желательно маленького размера) – 450 г.

Сахар-песок – 2 ст. л.

Жидкий мёд – 3 ст. л.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Соевый соус (или соль) – 2 ст. л.

Масло сливочное – 3 ст. л.

Тимьян, базилик по вкусу.

Процесс приготовления глазированной мини морковки с мёдом:

1) Морковь промываем под проточной водой и очищаем от кожицы, обсушиваем на бумажном полотенце. Следуя из названия, морковь мини размера очень удобно использовать для приготовления этого блюда. Но, если под рукой оказалась крупная морковка, её нужно порезать по диагонали на две-три части полосками. Как вариант, можно вообще нашинковать морковку кружочками.

Молодую морковь даже тушат с двухсантиметровыми хвостиками у основания.

Выливаем на разогретую сковороду или сотейник сливочное и оливковое масло.

2) Постепенно добавляем соевый соус, сахар и жидкий мёд. Сначала сироп растапливаем на большом огне, затем газ уменьшаем. Главное не отходить от плиты, поскольку соус приготовится очень быстро.

3) Высыпаем в маслянисто-сахарный сироп морковь. Тушим на медленном огне под закрытой крышкой около десяти-пятнадцати минут. Не забываем постоянно помешивать.

4) Указанного промежутка времени будет достаточно, чтобы морковь пропиталась соусом и не пережарилась.

Определить готовность морковки можно будет тогда, когда она начнёт покрываться тонкой карамелизованной корочкой. Чем дольше тушится овощ, тем больше он становится мягче, главное чтобы морковь не развалилась на кусочки. Вообще морковка получается очень нежной и мягкой на вкус.

Сверху посыпаем ароматными специями. По желанию украшаем свежим укропом.

Дно плоской тарелки выложить листьями салата и уложить на них рядками карамелизированную морковку. Употребляют морковь в сиропе как самостоятельное блюдо или как гарнир к птице, рыбе или мясу. Подают блюдо по желанию – в горячем или холодном виде.

Из такой хрустящей морковки также готовят салаты. Соединяют овощ с листьями салата и заправляют соусом из кунжута и мёда. Получается необычно и пикантно.