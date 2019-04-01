Салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами: рецепт с фото
Весенний салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами очень прост в приготовлении, но есть в нём небольшая "изюминка". Благодаря присутствию чипсов этот салат становится необычным и пикантным. Салат состоит из простых и доступных ингредиентов, но это никак не отражается на его вкусе.
Для салата берётся большая плоская тарелка, на которую горками укладываются ингредиенты, а в середину - чипсы. Всё отлично видно в нашем фото рецепте.
Если Вы не собираетесь подавать салат на праздничный стол, а собираетесь его сразу скушать, тогда можно приготовить его в миске и сразу перемешать.
Ингредиенты для приготовления салата из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами
- чипсы картофельные - 1 маленькая упаковка
- редис - 6-8 шт.
- куриные яйца - 2 шт.
- шпинат - небольшой пучок
- соль - щепотка
- растительное масло - 0,5 ч.л.
Время приготовления: варка яиц 10 минут + нарезка 10 минут.
Способ приготовления салата из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами
Подготовьте все ингредиенты для приготовления весеннего салата с чипсами. Вам понадобится пачка картофельных чипсов, редиска, шпинат, зелёный лук, вареные яйца, соль и немного растительного масла.
1)Редиску вымойте и натрите на крупной тёрке. Можно нарезать редиску соломкой, но это долго.
На середину большой тарелки аккуратно выложите картофельные чипсы. Вместо чипсов можно использовать натёртый и обжаренный на растительном масле картофель. Но вкус салата будет уже не тот.
2) Затем выложите натёртый редис (как на фото).
3) Шпинат хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем, нарежьте. Выложите порезанный шпинат на тарелку с салатом.
Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от шелухи. Чтобы куриные яйца легко почистились, после варки сразу же опустите их в холодную воду.
4) Натрите куриные яйца на крупной тёрке.
5) Выложите натёртые куриные яйца на тарелку с салатом. Присолите салат и сбрызните растительным маслом. Можно заправить салат майонезом.
6) Подавайте салат на стол. Перед употреблением аккуратно перемешайте салат. Приятного аппетита!
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