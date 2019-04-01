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Салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами: рецепт с фото

Весенний салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами очень прост в приготовлении, но есть в нём небольшая "изюминка". Благодаря присутствию чипсов этот салат становится необычным и пикантным. Салат состоит из простых и доступных ингредиентов, но это никак не отражается на его вкусе. 

 

Салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами рецепт фото

 

Для салата берётся большая плоская тарелка, на которую горками укладываются ингредиенты, а в середину - чипсы. Всё отлично видно в нашем фото рецепте.

 

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Если Вы не собираетесь подавать салат на праздничный стол, а собираетесь его сразу скушать, тогда можно приготовить его в миске и сразу перемешать.

Ингредиенты для приготовления салата из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами

  • чипсы картофельные - 1 маленькая упаковка
  • редис - 6-8 шт.
  • куриные яйца - 2 шт.
  • шпинат - небольшой пучок
  • соль - щепотка
  • растительное масло - 0,5 ч.л.

Время приготовления: варка яиц 10 минут + нарезка 10 минут.

 

Ингредиенты для приготовления салата из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами

Способ приготовления салата из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами

Подготовьте все ингредиенты для приготовления весеннего салата с чипсами. Вам понадобится пачка картофельных чипсов, редиска, шпинат, зелёный лук, вареные яйца, соль и немного растительного масла.

 

1)Редиску вымойте и натрите на крупной тёрке. Можно нарезать редиску соломкой, но это долго. 

 

Редиску вымойте и натрите фото 1

 

На середину большой тарелки аккуратно выложите картофельные чипсы. Вместо чипсов можно использовать натёртый и обжаренный на растительном масле картофель. Но вкус салата будет уже не тот.

 

2) Затем выложите натёртый редис (как на фото).

 

Выложите натертый редис фото 2

 

3) Шпинат хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем, нарежьте. Выложите порезанный шпинат на тарелку с салатом.

 

Шпинат нарезать фото 3

 

Куриные яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от шелухи. Чтобы куриные яйца легко почистились, после варки сразу же опустите их в холодную воду.

 

4) Натрите куриные яйца на крупной тёрке. 

 

Натрите куриные яйца фото 4

 

5) Выложите натёртые куриные яйца на тарелку с салатом. Присолите салат и сбрызните растительным маслом. Можно заправить салат майонезом.

 

Выложите натертые куриные яйца фото 5

 

6) Подавайте салат на стол. Перед употреблением аккуратно перемешайте салат. Приятного аппетита! 

 

Салат из редиса и яйца с маслом, шпинатом и чипсами


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Автор:
Сегодня, 08:29

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