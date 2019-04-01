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Тонкие блины с банановой начинкой и клубничным соусом по-тайски: рецепт с фото

Блины с бананами я полюбила, когда попробовала их в Таиланде, мне они понравились, и я стала, нет–нет, да и готовить такие блины. Вкус жареных бананов мне нравится значительно больше, чем вкус свежих бананов. Этот пошаговый рецепт я дополнила клубничным соусом и осталась довольна. 

Попробуйте и вы приготовить блины с банановой начинкой по–тайски с клубничным соусом по–русски.

 

Тонкие блины с банановой начинкой и клубничным соусом рецепт фото

Ингредиенты для приготовления тонких блинов с банановой начинкой и клубничным соусом

Для теста:

  • яйца - 2 шт.,
  • молоко – 360 мл,
  • соль – на кончике ножа,
  • сахар – 1/3 ст.л.,
  • мука – 135 г,
  • растительное масло – 4 ст. л.
  • Для начинки:
  • бананы – 3 шт.

Для соуса:

  • клубника замороженная или свежая – 300 г,
  • сахарная пудра – 1 ст. л.

Ингредиенты для приготовления тонких блинов с банановой начинкой и клубничным соусом

Рецепт приготовления тонких блинов с банановой начинкой и клубничным соусом

1) Разбейте в большую миску яйца (2 шт.)

 

Разбейте яйца фото 1

 

2) Отделите от общего количества молока 1 стакан (200 мл) и влейте его в миску с яйцами, добавьте муку (135 г).

 

Влейте часть молока, добавьте муку фото 2

 

3) Взбивая смесь венчиком, замесите густое тесто.

 

замесите густое тесто фото 3

 

4) Оставшимся молоком (160 мл) разведите тесто до нужной консистенции.

 

Влейте остальное молоко фото 4

 

5) Влейте в тесто растительного масла (4 ст. л.), размешайте.

 

Влейте растительное масло фото 5

 

6) Приготовьте начинку. Бананы (3 шт.) почистите и натрите на крупной тёрке.

 

Всё готово, начинайте печь блины. Сковороду слегка смажьте растительным маслом, разлейте по её поверхности тонким слоем блинное тесто. Когда блинчик прожарится с одной стороны, переверните его на другую сторону и сразу положите на обжаренную сторону блина две столовых ложки натёртых бананов. Делайте это, не снимая сковороды с плиты. Начинку положите таким образом, чтобы она оказалась в двух четвертинках блинчика (мысленно разделите блин на четыре части), чтобы на месте будущих сгибов начинки не было, так блин будет легче складываться. 

 

Выпекаем блины, выкладываем банан фото 6

 

7) Когда блин слегка поджарится с обратной стороны, сверните его пополам (не снимая сковороду с плиты).

 

Складываем блин пополам фото 7

 

8) Затем ещё раз пополам, секунд 30 подержите блин на сковороде, затем снимите. За то время, пока блин с начинкой находился на сковороде, бананы успели внутри блина прогреться и расплавиться и приобрести тот неповторимый вкус, за который я так люблю жареные бананы.

 

Складываем еще раз фото 8

 

9) Таким же образом нажарьте все блины, пока не закончатся тесто и начинка.

 

Клубнику разморозьте фото 9

 

10) Теперь приготовьте клубничный соус. Клубнику разморозьте, слейте лишний сок.

 

Добавьте сахарной пудры фото 10

 

11) Ягоды (300 г) смешайте с сахарной пудрой (1 ст. л.)

 

Взбейте клубнику с сахарной пудрой фото 11

 

12) Взбейте клубнику с сахарной пудрой блендером (буквально 1 мин.) Клубничный соус к банановым блинам готов.

 

Поливаем блины клубничным соусом фото фото 12

 

Угощайтесь!

 

Тонкие блины с банановой начинкой и клубничным соусом рецепт фото

 


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Автор:
Сегодня, 08:19

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