Тонкие блины с банановой начинкой и клубничным соусом по-тайски: рецепт с фото

Блины с бананами я полюбила, когда попробовала их в Таиланде, мне они понравились, и я стала, нет–нет, да и готовить такие блины. Вкус жареных бананов мне нравится значительно больше, чем вкус свежих бананов. Этот пошаговый рецепт я дополнила клубничным соусом и осталась довольна.

Попробуйте и вы приготовить блины с банановой начинкой по–тайски с клубничным соусом по–русски.

Ингредиенты для приготовления тонких блинов с банановой начинкой и клубничным соусом

Для теста:

яйца - 2 шт.,

молоко – 360 мл,

соль – на кончике ножа,

сахар – 1/3 ст.л.,

мука – 135 г,

растительное масло – 4 ст. л.

Для начинки:

бананы – 3 шт.

Для соуса:

клубника замороженная или свежая – 300 г,

сахарная пудра – 1 ст. л.

Рецепт приготовления тонких блинов с банановой начинкой и клубничным соусом

1) Разбейте в большую миску яйца (2 шт.)

2) Отделите от общего количества молока 1 стакан (200 мл) и влейте его в миску с яйцами, добавьте муку (135 г).

3) Взбивая смесь венчиком, замесите густое тесто.

4) Оставшимся молоком (160 мл) разведите тесто до нужной консистенции.

5) Влейте в тесто растительного масла (4 ст. л.), размешайте.

6) Приготовьте начинку. Бананы (3 шт.) почистите и натрите на крупной тёрке.

Всё готово, начинайте печь блины. Сковороду слегка смажьте растительным маслом, разлейте по её поверхности тонким слоем блинное тесто. Когда блинчик прожарится с одной стороны, переверните его на другую сторону и сразу положите на обжаренную сторону блина две столовых ложки натёртых бананов. Делайте это, не снимая сковороды с плиты. Начинку положите таким образом, чтобы она оказалась в двух четвертинках блинчика (мысленно разделите блин на четыре части), чтобы на месте будущих сгибов начинки не было, так блин будет легче складываться.

7) Когда блин слегка поджарится с обратной стороны, сверните его пополам (не снимая сковороду с плиты).

8) Затем ещё раз пополам, секунд 30 подержите блин на сковороде, затем снимите. За то время, пока блин с начинкой находился на сковороде, бананы успели внутри блина прогреться и расплавиться и приобрести тот неповторимый вкус, за который я так люблю жареные бананы.

9) Таким же образом нажарьте все блины, пока не закончатся тесто и начинка.

10) Теперь приготовьте клубничный соус. Клубнику разморозьте, слейте лишний сок.

11) Ягоды (300 г) смешайте с сахарной пудрой (1 ст. л.)

12) Взбейте клубнику с сахарной пудрой блендером (буквально 1 мин.) Клубничный соус к банановым блинам готов.

Угощайтесь!