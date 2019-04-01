12 вещей, которые должна знать женщина в 40 лет

40 лет - прекрасный возраст для любой женщины, когда можно быть самой собой, чего она не могла себе позволить ни в двадцать, когда приходится ежедневно покорять мир, тратя для этого огромное количество энергии, ни в тридцать – годы, полные переживаний и стремления самоутвердиться на работе, в семье и обществе. В сорок не надо ничего доказывать второй половинке, так как к этому возрасту он уже покорён и изучен, да и профессиональный уровень на высоте. Одним словом, «покоряй и властвуй»! Но есть несколько вещей, которые должна обязательно знать каждая сорокалетняя дама. О них подробнее.

Что должна знать женщина в 40 лет

Нужно перестать извиняться. Вам не нужно просить прощения у гинеколога за то, что у вас не побриты ноги, потому что в вашем возрасте в этом нет ничего предосудительного. Можете сказать ему лишь «Извините» и никаких объяснений. Или, например, вас позвали на пикник в следующие выходные, но вам просто не хочется туда ехать, потому что вы запланировали провести свой уикенд в кровати с пультом в руках. Вы можете отказаться от приглашения такой простой фразой: «Я не смогу присутствовать на вашей вечеринке, но я вам очень благодарна за то, что пригласили. Желаю вам хорошо повеселиться». И никаких оправданий. Их вы можете оставить на тот случай, если действительно неправы – разбили машину супруга, оскорбили незаслуженно соседку и т.п. Обманывать с серьёзным лицом. К своим сорока вы наверняка уже этому научились, поэтому с лёгкостью сможете поблагодарить подругу за ненужный подарок или же сделать комплимент коллеге, увидев её в новом платье, в котором она выглядит, мягко сказать, не самым лучшим образом. В этот момент вы должны иметь серьёзное лицо, ни в коем случае не выдающее ваши истинные чувства. Но часто обращаться к обману не стоит, иначе вас могут заподозрить во лжи. Хотя бы иногда говорите правду. Так вы и своё достоинство сохраните, и будете для всех милой женщиной. Критика вас не убивает. Если вас вдруг начинает критиковать начальство или же негативно отзываются коллеги, то это мелочи. Переключитесь на что-то приятное. В конце концов, о плохом вы можете подумать завтра. А сегодня не портьте себе настроение. Ваш раздражённый босс сказал, что в вашем отчёте множество ошибок и его нужно срочно переделать? Идите домой и проведите вечер с детьми и любимым мужем. Утро вечера мудренее, возможно, завтра в этом отчёте уже будет меньше недочётов, так как босс успокоится. Не откладывайте свои желания на потом. Если вы подумываете, а не связать ли вам свитер для любимой дочери, но на работе просто аврал, с которым нужно срочно разобраться, перегрузите часть работы на других. А сами принимайтесь за вязание. Катайтесь на лыжах, сходите на каток, если это была ваша давняя мечта. Вы же наверняка уже поняли, что всех дел не переделать, а жизнь такая короткая и нужно успеть ею насладиться уже сегодня. Наладить дружеские отношения. К сорока годам ты начинаешь понимать, что жизнь не так проста, как казалось в двадцать. И теперь нужны настоящие друзья, которые поддержат в тяжёлую минуту. Желательно, чтобы они были разных возрастов, пусть вас не смущает десятилетняя разница в возрасте, и придерживались разных взглядов. Разнообразие – это просто круто, ведь с ними вы становитесь такими же наивными, если ваш друг младше, или такими же опытными, если старше вас. А значит, в вас появляется лёгкость бытия, как у тридцатилетних, и умудрённость, как у шестидесятилетних . Фиксируйте все важные для вас события. Жизнь настолько быстротечна, что уже через несколько лет вы забудете, как были сделаны первые шаги вашего сына или сказаны первые слова дочки. Записывайте всё в дневник, а также пусть у вас появится хорошая привычка – снимать все семейные события на камеру, чтобы потом, просматривая их, посмеяться над словами, сказанными отцом, или же слезами, пролитыми племянником, когда он испугался шарика. Фотографируйте своих детишек, именно на фотографиях вы сможете увидеть обои, которые украшали комнату дочки, когда ей было 7, или рисунки сына на белой мебели, когда ему было два. Когда хочу, тогда и ложусь спать. Теперь вам не нужно оправдываться, почему вы решили лечь пораньше. Если ваш организм хочет сна, вы можете заснуть и в девять вечера. Не стыдитесь этого. И тот, кто сегодня вас осуждает за ваш ранний ночной сон, уже завтра придёт к этому. Все мы будем сорокалетними. Не принимайте своего партнёра, как должное. Когда вы длительное время находитесь в брачных отношениях, то уже нет былой страсти, однако не стоит игнорировать свою вторую половинку. Вы можете просто поцеловать его, сидящего за компьютером, в лоб, чтобы проявить к нему внимание. Или же обнять его после завтрака, пожелав ему хорошего дня. Благодарите его за любые мелочи, которые делает ваш супруг для вас. Только так вы сможете сохранить романтику в браке. Ваше отношение к событиям имеет большое значение. Вы уже поняли, что 90% того, что происходит с нами, зависит от того, как мы реагируем на происходящее. Так, если вы будете позитивно смотреть на жизнь, то лужа, в которую вы нечаянно вступили – прекрасный повод купить себе красивые резиновые сапожки, а грубость попутчика в метро – причина, чтобы кому-то сделать комплимент. Будьте оптимистом, и ваш мир окрасится в яркие цвета. Быть ближе к близким. Если ваша подруга решила открыть свою фотовыставку, обязательно поддержите её. Или же вашу сестру бросил муж – вы должны устроить ей фееричный и незабываемый вечер в ночном клубе. Будьте рядом с близкими, даже если для этого вам придётся проехать через полстраны или же потратить много времени. Будьте добрее и отзывчивее. Доброта – это прекрасное качество, которое дано не всем, но его можно в себе развить. К сорока годам это нужно сделать обязательно – станьте волонтёром в приюте для собак, помогайте пожилой соседке, сходив за продуктами для неё, или же молодой мамочке, погуляв с её капризным малышом, пока она делает покупку в супермаркете. Не нужно заботиться о своём внешнем виде. Нет и ещё раз нет, вы не должны запускать себя, наоборот, вы всегда должны быть на высоте. Но теперь вы можете себе позволить надеть то, что вам нравится и в чём вам удобно, а не то, что модно, только бы не попасть под критику друзей. Не думайте о том, что о вас скажут. Дело в том, что люди всех оценивают через собственную призму. Но в вашем возрасте важнее всего ваше мнение и больше ничьё – так как вы умудрённая жизнью женщина, и вам можно всё.

Вам исполнилось 40 лет? Вас можно только поздравить, ведь теперь ваша жизнь станет намного проще, вы можете себе позволить всё, что не могли раньше, так как боялись укоров, недопонимания и критики. Теперь же вы сами можете укорять, направлять и управлять, потому что вы опытная сорокалетняя дама!