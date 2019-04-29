10 знаков того, что ты влюблена не в того мужчину. Он не подходит тебе

Существует множество пар, где любит только один из партнёров, второй же просто разрешает себя любить, не давая ничего взамен. Но ведь безответная любовь ещё никого не сделала счастливым. Потому что каждый хочет иметь рядом с собой человека, который не просто делит с тобой кровать или же столик в ресторане, но и дарит ощущение комфорта и уюта. Если же твоя вторая половинка только манипулирует тобой, и у вас нет никакой эмоциональной связи, то это верный признак того, что ты питаешь чувства к недостойному тебя мужчине.

Знаки о том, что ты влюблена не в того человека. Он не подходит тебе, если:

У вас разные ценности. Например, для тебя важнее всего семья, ты спишь и видишь ваше уютное семейное гнёздышко, где бегает несколько малышей. Он же даже слышать не хочет о браке, не говоря уже о детях. И как только вы заводите этот разговор, он начинает злиться и нервничать. Ты рядом с ним перестаёшь быть самой собой. В начале отношений мы становимся излишне уступчивыми, поэтому прощаем своему любимому такую ненавистную нецензурную речь или же готовы сидеть рядом с ним, даже если так хотелось пойти с подругами попеть в караоке. Но, если ты постепенно сдаёшь позицию за позицией, просто не узнавая себя, лишь бы радовать своего любимого, то очень скоро ты просто не сможешь спокойно переносить эту пытку – можешь даже впасть в депрессию. Он безразличный и холодный. Ты готова чуть ли не скакать на одной ноге, чтобы только доказать свою любовь ему – лучшее бельё, романтические сюрпризы, экстрим в постели. Но он холоден как лёд, ему просто не нужны твои любовь и старания. Ты не являешься частью его жизни. Ему всё равно, какие у тебя цели и стремления, ему всё равно, какие у тебя планы на будущее. И даже если ты и пытаешься с ним поделиться ими, он всеми силами отказывается слушать – куда-то уходит, срочно нужно позвонить или же работать. Односторонняя любовь. Даже если ты его и безумно любишь, невозможно построить отношения с тем человеком, с которым чувствуешь себя некомфортно и неуверенно. Твой парень нередко смотрит на тебя как на неадекватную, и твои слова у него вызывают шок и недоумение, из-за чего ты ощущаешь себя немного ненормальной. Нет ментальной связи. Вы можете с ним много говорить и даже по несколько раз в день, но ты не чувствуешь, что вы находитесь с ним на одной волне. У тебя нет ощущения, что вы по-настоящему близки, и сломить существующий между вами барьер просто невозможно. Ты не счастлива рядом с ним. Ты себя часто ловишь на мысли, что завидуешь проходящим мимо целующимся или обнимающимся парочкам. Тебе тоже хочется таких отношений, но когда ты поворачиваешься к своему парню, чтобы его обнять, то видишь его, например, сидящим у дивана с бутылкой пива в одной руке и пультом от телевизора – в другой. Ты рядом с любимым человеком постоянно ощущаешь себя одинокой. Сплошное разочарование. Ты его любишь, притом сильно, но не можешь терпеть, что он курит в квартире или же чавкает во время еды. Он не умеет выражать свои мысли, медленно собирается, вечно что-то забывает, чем сильно тебя разочаровывает. Он всегда рядом. Твой парень контролирует каждый твой шаг и ждёт постоянного внимания от тебя. Можно даже сказать, что он зависим от тебя – не может разогреть еду без тебя, не может погладить рубашку или уснуть, если не чувствует твоего тепла. В какой-то момент ты поймаешь себя на мысли, что твоя социальная жизнь из-за него сильно поменялась. Твои друзья его ненавидят. Твои приятели и подруги постоянно тебе указывают на его недостатки, но ты не хочешь им верить. Так и ходишь в розовых очках, не желая их снимать. В какой-то момент они всё-таки спадут, но может быть поздно.

Безусловно, отношения в паре – это труд, но он не должен нести только тягости. Если же ты забыла, когда радовалась жизни, находясь рядом со своим парнем, то будь уверена, ты влюблена не в того человека. Он тебе не подходит, а значит пора поставить жирную точку на вашем союзе.