5 знаков Зодиака, которые боятся обязательств

Обязательство – одна из самых жутких вещей, по крайней мере, для некоторых людей, ведь из-за этого придётся чем-то жертвовать, идти на компромиссы или же вообще кардинально менять свою устоявшуюся жизнь. Поэтому, даже если вы со своим партнёром являетесь идеальной парой, понимающей друг друга с полуслова или с полувзгляда, не факт, что ваша вторая половинка готова провести остаток своей жизни с вами. Некоторые люди просто боятся ответственности. Кстати, эту фобию можно даже узнать по зодиакальному созвездию, под которым родился человек. Согласно гороскопу только пять знаков Зодиака боятся обязательств настолько, что готовы порвать даже с любовью всей своей жизни.

Знаки Зодиака, страшащиеся обязательств

1. Овен.

Самый авантюрный из всех знаков Зодиака. Представители этого зодиакального созвездия не могут жить спокойно, поэтому свою любовь они выражают ярко. Ради любимого человека готовы и с парашютом прыгнуть, и залезть на вершину горы, и устроить целое шоу, признаваясь в своих чувствах. С ними никогда не бывает скучно: жизнь с ними полна ярких событий и приключений. И так будет продолжаться, пока однажды вы не заговорите с ними о браке. Просто этот знак ненавидит рутину и предсказуемость, а ведь семейная жизнь – это быт и планирование. К тому же, пока они не думают о серьёзных отношениях, то с лёгкостью скрывают свой импульсивный характер, терпя ошибки и промахи второй половинки и понимая, что в любую минуту могут расстаться. С брачным партнёром это сделать будет сложнее, поэтому, как считает Овен, и не стоит начинать.

2. Весы.

Они - романтики, поэтому рядом с ними вторая половинка всегда ощущает бабочек в своём животе. Весы очаровательны, кокетливы и безумно веселы. Сплошной позитив. Но это до тех пор, пока не зайдёт разговор о браке. Весы понимают, что брак – это не только объятия, романтика, интим и другие приятности, но и недомолвки, раздражение и конфликты. Ссоры же они просто ненавидят: сразу же закрываются в своей раковине и долго из неё не выходят. К тому же, взяв на себя обязательства, Весы боятся, что ударят в грязь лицом, а для них же важно производить только положительное впечатление. Также может возникнуть и другая проблема – кокетливость Весов не сможет выдержать ревнивец, что тоже принесёт массу неприятностей их союзу, но переделать себя этот знак не сможет.

3. Скорпион.

Это прекрасный знак Зодиака, дарящий своей второй половинке настоящую любовь, полную страсти. Скорпион обожает делать приятные сюрпризы, воплощать в жизнь мечту любимого человека, чтобы он был счастлив. Многие даже завидуют тому, в кого влюбится этот знак, ведь о таких отношениях можно только мечтать. Однако Скорпионы бывают весьма драматичны, они могут разозлиться, если вдруг что-то идёт не по плану, например, женитьба или замужество. Серьёзных отношений они даже боятся, потому как понимают, что вступление в брак сделает их незащищёнными, в нём они чувствуют себя неуверенными, ведь им придётся быть открытыми, делиться своими тайнами и секретами. Скорпионам очень сложно доверять людям, так как они страшатся, что их могут обмануть, из-за чего часто обманывают сами.

4. Водолей.

Чувствовать себя комфортно в отношениях с этим знаком бывает очень тяжело. Водолеи – загадочные и вольнолюбивые люди. Они сильно боятся утратить свою свободу. Для них чрезвычайно важно жить так, как им хочется, поэтому они чувствуют себя крайне некомфортно, когда их пытаются посадить в клетку. Серьёзные отношения для них - капкан, в который они боятся угодить, притом навсегда. Им проще жить, часто меняя партнёров: как только отношения приедаются, моментально заводят новый роман, без обязательств и каких-то договорённостей. Однако не всех такие взаимоотношения устраивают, из-за чего многие Водолеи по жизни одиноки.

5. Стрелец.

Они очень дорожат своей свободой, от которой им тяжело отказаться, отдавая себя полностью любимому человеку. Их независимость настолько велика, что они с лёгкостью рвут любовные отношения. Им нужна спонтанность и вседозволенность, как воздух, обязательства для них как цепи, сковывающие их беззаботную натуру. В душе Стрельцы – дети, требующие пространства, чтобы было куда расти, поэтому, если рядом с ними человек, который будет сдерживать их, они тут же покинут его. Им нужно очень много времени, чтобы привыкнуть к мысли прожить всю свою жизнь с одним партнёром.

На самом деле единственной причиной страха у этих пяти знаков Зодиака перед обязательствами являются внутренние проблемы. И, если любимый человек поможет их решить, то, возможно, представители этих зодиакальных созвездий с лёгкостью «вылечатся» от фобии обещаний быть верными своей второй половнике.