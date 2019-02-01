Врут все! Не всегда осознанно, но, знаете ли, обстоятельства бывают разные. Одни делают это во благо, другие – из любви к искусству. Кто же они – величайшие лжецы по знаку Зодиака? В тандеме с астрологами пройдём весь гороскоп по пунктам, дабы выяснить детали. Итак, кто склонен ко лжи с рождения, а кому обман не свойственен вовсе?

Самые большие лжецы по знаку Зодиака

И не обижайтесь на звёзды. В мире нет ничего абсолютного, тем более, астрологических характеристик. Лично вы всегда можете стать исключением!

Овны

Подопечные Марса слишком прямолинейны, лгать и изворачиваться, как правило, просто не умеют. В сложных ситуациях действуют напролом, выигрывая за счёт напора и энергии. Врать могут, если их вынуждают проблемы в личных отношениях, в защиту кого-либо или во имя добра. Делают это настолько топорно, что даже дети чувствуют подвох. Осознавая собственную неспособность лгать, действуют согласно принципу: лучше оставить всё, как есть.

Тельцы

Интриги не для них. Хотя, если очень нужно, они сделают всё в лучшем виде. Но обычно Тельцы банально не хотят усложнять жизнь, не любят разрабатывать сложные планы, уж слишком они прагматичны. Если приходится бороться за идею, берут верх за счёт терпения и самоотверженности, а не благодаря вранью.

Они могут чуть приукрасить реальность, чтобы предотвратить или замедлить грядущие перемены, которые не предвещают ничего хорошего. В целом Тельцы – надёжный знак.

Близнецы

Их астрологическая метка – двуличие. Если бы мы составляли рейтинг величайших лжецов по знаку Зодиака, Близнецы вошли бы в тройку лидеров. Нельзя сказать, что они так уж любят врать, просто в силу врождённой мудрости понимают, что истина не монолитна, видят ситуацию глубже поверхностной картинки, не проводят чётких граней между «хорошим» и «плохим».

Раки

Любимчики Луны загадочны, но чересчур эмоциональны. Могут ввести окружающих в заблуждение, сделав это исключительно под влиянием настроения. Такое случается редко, потому как не нравятся Ракам муки совести.

Сильная сторона представителей этого знака Зодиака – склонность к манипуляциям. Они без сожалений дёргают психологические ниточки, воодушевляясь внешними страстями.

Львы

Они всегда выступают против обмана и интриг. В рабочем и дружеском коллективе демонстративно преследуют вралей и даже пытаются наказать. Но у Львов есть маленькая слабость – склонность к преувеличению значимости собственной драгоценной персоны. В обществе они всегда подчёркивают свою многогранность, работоспособность, трудности, с которыми приходится сталкиваться. Если достижений, как таковых, нет, охотно фантазируют.

Великие личности способны даже слегка перекроить реальность, чтобы та соответствовала их грандиозным планам и видению будущего.

Девы

Управляемые Меркурием, представители этого знака Зодиака олицетворяют чистоту и справедливость. Девы умеют лгать, так же как и плести сложнейшие интриги, но, как правило, не опускаются до низких материй. Такие действия претят их утончённой натуре. Если поймали Деву на вранье, знайте, человек преследовал благую цель.

А вот манипуляции – их тайная страсть. Правда, они настолько аккуратные «кукловоды», что жертвы даже не подозревают о влиянии из вне.

Весы

Чёткие приказы, озвучивание мыслей или пожеланий – проблема для баловней Венеры. Весы просто не могут этого сделать, потому как колеблются, не знают сами, чего хотят. По природе своей интеллектуалы и дипломаты, они умело миксуют правду с враньём. В общем, всё сложно, но верить Весам нельзя!

Скорпионы

Вот они – маги хитрейших жизненных сплетений, виртуозы лжи и гуру интриг! Они долго помнят обиды, мстят изящно, но в полной мере. Вы спросите, зачем это Скорпионам? Астрологи отвечают: ради самоуважения, контроля и власти. Глубокие натуры просто не могут по-другому. Врут умело, уличить их, а тем более предъявить обоснованные претензии просто невозможно.

Стрельцы

Безудержные гуманисты и отважные идеалисты, люди-энерджайзеры. Движимые неугомонным Юпитером, Стрельцы увлечённо заняты достижением высоких целей, стремятся облагодетельствовать если и не всё человечество, то хотя бы близких людей. Немного наивны, но ложь чувствуют, считают её чуть ли не смертным грехом. Сами крайне редко обманывают. Интересно, а ангельские крылышки у них на спинах проклёвываются?

Козероги

Одухотворённые трудоголики и карьеристы иногда вынуждены прибегать к обману. Не терзаются угрызениями совести, если вопрос касается их имиджа. Врут максимально аккуратно, но без удовольствия. Им больше нравятся интриги, особенно те, что помогают двигаться по служебной лестнице или управлять коллективом.

Водолеи

Большинство представителей этого знака не умеет ни врать, ни манипулировать, нет у них таких врождённых способностей. А если и срывается с языка что-нибудь этакое, быстро забывают об оплошности, из-за чего нередко получается конфуз.

Свойственны Водолеям и другие проблемы: оригинальное восприятие действительности, болтливость и чрезмерная откровенность. Уж лучше б они лгали…

Рыбы

Подопечные Нептуна слишком доверчивы и восприимчивы. Попадая под влияние опытных интриганов, они не могут определить, где истина. Помимо того, их видение разнообразных ситуаций настолько заполнено воображаемыми красками, что выделить действительность просто невозможно. Одним словом, Рыбы больше склонны к самообману.

Подведём итоги

По версии астрологов, величайшие лжецы по знаку Зодиака – Скорпионы, Близнецы, Весы. Зато Стрельцы, Тельцы и Водолеи – почти ангелы. А вы согласны с таким распределением?