Где и как встречать новый год 2023? Нумерология – бесплатный онлайн расчёт

В нашей стране принято планировать празднование нового года максимум за месяц, некоторые же люди даже утром 31 декабря не знают, куда их занесёт в новогоднюю ночь. Однако лучше заранее подумать об отмечании волшебного торжества. И поможет в этом нумерология: где и как встречать новый год 2023 – на вопрос ответит, во-первых, точно, так как это наука чисел, а во-вторых, быстро, а человеку останется только внести некоторые дополнения в предложенные варианты – приобрести билеты или же предупредить друзей или родственников о том, что намечается грандиозная вечеринка или тихие посиделки.

Прежде всего, нужно знать нумерологическое число человека. Для этого придётся провести некоторые подсчёты. Например, дата рождения – 1 сентября 1990 года, значит, считаем: 1+9+1+9+9=29=2+9=11=1+1=2. Значит, код рождения человека – двойка. Теперь следует подсчитать число нового года, например, 2018: 2+0+1+8=11=1+1=2. Следующее, что нужно сделать – это вычесть из числа года код рождения: 2 – 2 = 0. Полученная цифра и будет ответом.

Рассчитайте, как и где встречать новый год 2023:

Дата рождения человека:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022





Вы можете сами рассчитать число Нового года и ниже прочитать, как же его встречать:

Отмечание нового года пройдёт в любой компании и любой обстановке плохо, если прийти на праздник с плохим настроением, поэтому самое главное в подготовке – это привести себя в порядок, чтобы выглядеть привлекательно, приобрести красивые вещи или же подобрать великолепное сочетание из своей одежды, а также отдать все долги, закончить работу, помириться с конфликтующей стороной, чтобы совесть была чиста, а душа спокойна!

Этот новый год лучше отметить вне дома – это самое главное, даже соседская квартира – отличный вариант, чтобы расслабиться и получить хорошее настроение. Компания тоже не имеет значения – можно посидеть и вдвоём, например, с другом или второй половинкой. Также не стоит готовиться к грандиозному празднованию – это только во вред, спокойствие и комфорт – лучшее, что можно пожелать человеку с таким вариантом ответа, а веселье придёт само собой.

В новом году нужно быть готовым к большим сюрпризам, начиная уже с первых дней года, поэтому даже и не стоит строить планов на 31 декабря, всё будет спонтанно и, что очень важно, оригинально, но это ещё веселее и зажигательнее. Единственное, что нужно помнить, не следует вступать в опасные дела – они могут закончиться печально. Отличный вариант – вечеринка с друзьями в ночном клубе или ресторане, где все свои и никто не подведёт.

Романтический новый год – вот, что нужно человеку, которому досталась тройка. Правда, для каждого понятие романтика расшифровывается по-разному, поэтому лучше согласовать с любимым человеком, где вы хотите провести новогодние дни – в Париже, целуясь на фоне самого романтического места, или же на даче, вдвоём сидя у камина, попивая шампанское и заедая клубникой со сливками.

Этот год лучше встретить сугубо в кругу семьи, чужие люди могут стать помехой для весёлого и спокойного праздника. Можно отметить либо у себя дома, либо в гостях, либо в любом уютном месте, где все смогут и пообщаться, и потанцевать, и тосты поздравительные сказать, не задумываясь о том, чтобы никого не обидеть – все свои, а значит, поймут даже неудачную шутку.

Этот новый год нужно отметить ярко и незабываемо, например, в тёплых странах, где ёлка стоит на морском берегу, а вместо Снегурочки - девушка в бикини, или же в Лапландии вместе с Дедом Морозом, ну или бюджетный вариант – например, в лесу на полянке, украшенной заранее новогодними украшениями.

Этот новый год придётся отмечать скромно, так как финансы могут запеть романсы, но чтобы праздник оставался праздником, нужно его правильно организовать, и об этом стоит подумать заранее. Например, на даче у друзей с закусками собственного приготовления из ингредиентов «что под рукой оказалось или в холодильнике завалялось»; также можно сложиться вместе и устроить отмечание во дворе собственного дома с шампанским и конфетами. Ну а для большего веселья можно добавить драйва – катание на санках с крутых горок или кидание друг в друга снежками, прячась за снежными баррикадами.

Хорошо бы поехать в Европу и отметить там новый год, чтобы познакомиться с их культурой и традициями новогоднего празднования, но если материально это затруднительно выполнить, то есть отличный вариант – привезти Европу к себе – устроить тематическую вечеринку в стенах своего дома, здесь можно и на макет Эйфелевой башни залезть, и картонные стрелки Биг Бена покрутить.

По совету нумерологии на новый год нужно отправиться в путешествие и встретить его в пути, например, в поезде или самолёте, чтобы можно было всем пассажирам обняться и поцеловаться под бой часов и пожелать друг другу всего самого лучшего, ведь столько людей, желающих хорошего, - это сила, против которой не попрёт даже капризная Вселенная!