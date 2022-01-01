Где и как встречать новый год 2023? Нумерология – бесплатный онлайн расчёт
В нашей стране принято планировать празднование нового года максимум за месяц, некоторые же люди даже утром 31 декабря не знают, куда их занесёт в новогоднюю ночь. Однако лучше заранее подумать об отмечании волшебного торжества. И поможет в этом нумерология: где и как встречать новый год 2023 – на вопрос ответит, во-первых, точно, так как это наука чисел, а во-вторых, быстро, а человеку останется только внести некоторые дополнения в предложенные варианты – приобрести билеты или же предупредить друзей или родственников о том, что намечается грандиозная вечеринка или тихие посиделки.
Прежде всего, нужно знать нумерологическое число человека. Для этого придётся провести некоторые подсчёты. Например, дата рождения – 1 сентября 1990 года, значит, считаем: 1+9+1+9+9=29=2+9=11=1+1=2. Значит, код рождения человека – двойка. Теперь следует подсчитать число нового года, например, 2018: 2+0+1+8=11=1+1=2. Следующее, что нужно сделать – это вычесть из числа года код рождения: 2 – 2 = 0. Полученная цифра и будет ответом.
Рассчитайте, как и где встречать новый год 2023:
Вы можете сами рассчитать число Нового года и ниже прочитать, как же его встречать:
Отмечание нового года пройдёт в любой компании и любой обстановке плохо, если прийти на праздник с плохим настроением, поэтому самое главное в подготовке – это привести себя в порядок, чтобы выглядеть привлекательно, приобрести красивые вещи или же подобрать великолепное сочетание из своей одежды, а также отдать все долги, закончить работу, помириться с конфликтующей стороной, чтобы совесть была чиста, а душа спокойна!
Этот новый год лучше отметить вне дома – это самое главное, даже соседская квартира – отличный вариант, чтобы расслабиться и получить хорошее настроение. Компания тоже не имеет значения – можно посидеть и вдвоём, например, с другом или второй половинкой. Также не стоит готовиться к грандиозному празднованию – это только во вред, спокойствие и комфорт – лучшее, что можно пожелать человеку с таким вариантом ответа, а веселье придёт само собой.
В новом году нужно быть готовым к большим сюрпризам, начиная уже с первых дней года, поэтому даже и не стоит строить планов на 31 декабря, всё будет спонтанно и, что очень важно, оригинально, но это ещё веселее и зажигательнее. Единственное, что нужно помнить, не следует вступать в опасные дела – они могут закончиться печально. Отличный вариант – вечеринка с друзьями в ночном клубе или ресторане, где все свои и никто не подведёт.
Романтический новый год – вот, что нужно человеку, которому досталась тройка. Правда, для каждого понятие романтика расшифровывается по-разному, поэтому лучше согласовать с любимым человеком, где вы хотите провести новогодние дни – в Париже, целуясь на фоне самого романтического места, или же на даче, вдвоём сидя у камина, попивая шампанское и заедая клубникой со сливками.
Этот год лучше встретить сугубо в кругу семьи, чужие люди могут стать помехой для весёлого и спокойного праздника. Можно отметить либо у себя дома, либо в гостях, либо в любом уютном месте, где все смогут и пообщаться, и потанцевать, и тосты поздравительные сказать, не задумываясь о том, чтобы никого не обидеть – все свои, а значит, поймут даже неудачную шутку.
Этот новый год нужно отметить ярко и незабываемо, например, в тёплых странах, где ёлка стоит на морском берегу, а вместо Снегурочки - девушка в бикини, или же в Лапландии вместе с Дедом Морозом, ну или бюджетный вариант – например, в лесу на полянке, украшенной заранее новогодними украшениями.
Этот новый год придётся отмечать скромно, так как финансы могут запеть романсы, но чтобы праздник оставался праздником, нужно его правильно организовать, и об этом стоит подумать заранее. Например, на даче у друзей с закусками собственного приготовления из ингредиентов «что под рукой оказалось или в холодильнике завалялось»; также можно сложиться вместе и устроить отмечание во дворе собственного дома с шампанским и конфетами. Ну а для большего веселья можно добавить драйва – катание на санках с крутых горок или кидание друг в друга снежками, прячась за снежными баррикадами.
Хорошо бы поехать в Европу и отметить там новый год, чтобы познакомиться с их культурой и традициями новогоднего празднования, но если материально это затруднительно выполнить, то есть отличный вариант – привезти Европу к себе – устроить тематическую вечеринку в стенах своего дома, здесь можно и на макет Эйфелевой башни залезть, и картонные стрелки Биг Бена покрутить.
По совету нумерологии на новый год нужно отправиться в путешествие и встретить его в пути, например, в поезде или самолёте, чтобы можно было всем пассажирам обняться и поцеловаться под бой часов и пожелать друг другу всего самого лучшего, ведь столько людей, желающих хорошего, - это сила, против которой не попрёт даже капризная Вселенная!
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