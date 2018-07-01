У каждой женщины есть свой мужской идеал, и если повезло его встретить, то возникает единственное желание – поскорее влюбить его в себя. Но вот вопрос, как этого добиться? Как заставить мужчину влюбиться? В первую очередь нужно помнить, что насильно это сделать не получится, так как если ты не в его вкусе, имеется в виду внешне (ведь у каждого есть свой любимый типаж, кто-то обожает брюнеток с большой грудью, а кто-то длинноногих блондинок), то наверняка не стоит и надеяться на положительный результат. Но попробовать, конечно, можно. А во-вторых, ты должна выделяться на фоне других (о синих волосах и теле, полностью покрытом тату, не идёт речь) своей непредсказуемостью и уникальностью. И ни в коем случае нельзя быть навязчивой. Однако лучше обо всём подробнее.

Итак, как заставить его влюбиться? 7 правил завоевания мужчины

Покорение Эвереста. Все знают, что представители сильного пола по природе своей охотники, стремящиеся всеми силами заполучить желаемое, соответственно, нужно стать его мечтой, ради которой он готов свернуть горы и покорить моря. Не будь доступной и открытой книгой, пусть в тебе будет загадочность и недосказанность. Мужчины ценят то, что завоевали.

Личное пространство. Ошибка всех женщин, что они не дают своему мужчине «свободно дышать», постоянно контролируют каждый его шаг и каждый вздох. У мужчины должно быть время и для посиделок с друзьями, и для ремонта автомобиля, и для просмотра футбола. Его жизнь должна быть наполнена тобой, но не переполнена.

Отношения не должны строиться только на интиме. Очень важно, чтобы мужчину и женщину, помимо интимных отношений, связывали и другие интересы. Занятия спортом, прогулки, беседы, вылазки на природу, а также походы по магазинам, кинотеатрам и ночным клубам, рестораны и посиделки с друзьями. Вам должно быть комфортно вдвоём не только в постели, но и за её пределами.

Быть интересной и заинтересованной. Мужчины, как и женщины, любят интересных людей, у которых есть свои мысли и собственное мнение. Тебе не нужно иметь учёную степень, но ты должна уметь заинтересовать любимого. Но и не стоит болтать без умолку, необходимо стараться и внимательно слушать, задавая разумные вопросы. Мужчина должен знать, что его слушают и слышат.

Быть всегда начеку. Нельзя не согласиться с тем мнением, что если мужчина увидел женщину не в самом лучшем виде – без макияжа, заплаканной или с красным носом от насморка, и остался с ней, то это говорит о его истинных чувствах. Но всё же в начале отношений желательно выглядеть на все сто! Волосы вымыты и причёсаны, естественный макияж (туши и блеска для губ хватит), приятный аромат парфюма… Твой внешний вид – это первое, что он в тебе подметит, поэтому постарайся быть всегда ухоженной.

Не стоит торопить события. Если ты не уверена в том, что ваши отношения крепки, то откажись от мысли в ближайшее время познакомить парня со всеми своими родными и близкими, друзьями и коллегами. Это его только отпугнёт. Безусловно, в шпионов тоже не стоит превращаться, лучший вариант – сначала его представить, например, близкой подруге, а после постепенно увеличивать круг знакомств.

Всё должно быть в меру. Если ты живёшь в доме с розовыми обоями и со стенами, украшенными феями, то желательно пересмотреть свой интерьер, так как мальчиков такой перебор может напугать. Дай ему немного мужского пространства, например, подключи спортивные программы, в которых будут рассказывать о футболе и баскетболе. Не перегружай его женскими штучками, иначе он захочет очень скоро убежать от их изобилия, соответственно будет меньше времени проводить и с тобой.

Безусловно, чтобы заманить парня в свои сети, нужно постараться, однако никогда не переигрывай, оставайся всегда сама собой. Ведь долго исполнять придуманную роль у тебя всё равно не получится, рано или поздно твоя собственная личность вылезет наружу, а парень может влюбиться в ту девушку, которую ты изображала.