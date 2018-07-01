Как заставить его влюбиться? 7 правил завоевания мужчины
У каждой женщины есть свой мужской идеал, и если повезло его встретить, то возникает единственное желание – поскорее влюбить его в себя. Но вот вопрос, как этого добиться? Как заставить мужчину влюбиться? В первую очередь нужно помнить, что насильно это сделать не получится, так как если ты не в его вкусе, имеется в виду внешне (ведь у каждого есть свой любимый типаж, кто-то обожает брюнеток с большой грудью, а кто-то длинноногих блондинок), то наверняка не стоит и надеяться на положительный результат. Но попробовать, конечно, можно. А во-вторых, ты должна выделяться на фоне других (о синих волосах и теле, полностью покрытом тату, не идёт речь) своей непредсказуемостью и уникальностью. И ни в коем случае нельзя быть навязчивой. Однако лучше обо всём подробнее.
Итак, как заставить его влюбиться? 7 правил завоевания мужчины
- Покорение Эвереста. Все знают, что представители сильного пола по природе своей охотники, стремящиеся всеми силами заполучить желаемое, соответственно, нужно стать его мечтой, ради которой он готов свернуть горы и покорить моря. Не будь доступной и открытой книгой, пусть в тебе будет загадочность и недосказанность. Мужчины ценят то, что завоевали.
- Личное пространство. Ошибка всех женщин, что они не дают своему мужчине «свободно дышать», постоянно контролируют каждый его шаг и каждый вздох. У мужчины должно быть время и для посиделок с друзьями, и для ремонта автомобиля, и для просмотра футбола. Его жизнь должна быть наполнена тобой, но не переполнена.
- Отношения не должны строиться только на интиме. Очень важно, чтобы мужчину и женщину, помимо интимных отношений, связывали и другие интересы. Занятия спортом, прогулки, беседы, вылазки на природу, а также походы по магазинам, кинотеатрам и ночным клубам, рестораны и посиделки с друзьями. Вам должно быть комфортно вдвоём не только в постели, но и за её пределами.
- Быть интересной и заинтересованной. Мужчины, как и женщины, любят интересных людей, у которых есть свои мысли и собственное мнение. Тебе не нужно иметь учёную степень, но ты должна уметь заинтересовать любимого. Но и не стоит болтать без умолку, необходимо стараться и внимательно слушать, задавая разумные вопросы. Мужчина должен знать, что его слушают и слышат.
- Быть всегда начеку. Нельзя не согласиться с тем мнением, что если мужчина увидел женщину не в самом лучшем виде – без макияжа, заплаканной или с красным носом от насморка, и остался с ней, то это говорит о его истинных чувствах. Но всё же в начале отношений желательно выглядеть на все сто! Волосы вымыты и причёсаны, естественный макияж (туши и блеска для губ хватит), приятный аромат парфюма… Твой внешний вид – это первое, что он в тебе подметит, поэтому постарайся быть всегда ухоженной.
- Не стоит торопить события. Если ты не уверена в том, что ваши отношения крепки, то откажись от мысли в ближайшее время познакомить парня со всеми своими родными и близкими, друзьями и коллегами. Это его только отпугнёт. Безусловно, в шпионов тоже не стоит превращаться, лучший вариант – сначала его представить, например, близкой подруге, а после постепенно увеличивать круг знакомств.
- Всё должно быть в меру. Если ты живёшь в доме с розовыми обоями и со стенами, украшенными феями, то желательно пересмотреть свой интерьер, так как мальчиков такой перебор может напугать. Дай ему немного мужского пространства, например, подключи спортивные программы, в которых будут рассказывать о футболе и баскетболе. Не перегружай его женскими штучками, иначе он захочет очень скоро убежать от их изобилия, соответственно будет меньше времени проводить и с тобой.
Безусловно, чтобы заманить парня в свои сети, нужно постараться, однако никогда не переигрывай, оставайся всегда сама собой. Ведь долго исполнять придуманную роль у тебя всё равно не получится, рано или поздно твоя собственная личность вылезет наружу, а парень может влюбиться в ту девушку, которую ты изображала.
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